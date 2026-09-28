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No Limite Fiscal

Gasto com servidores chega a 53,9% e encosta no limite em Campo Grande

Despesa com pessoal do Executivo chega a cerca de R$ 3 bilhões em 12 meses e fica a apenas 0,1 ponto percentual do teto de 54% previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Welyson Lucas

28/09/2026 - 17h23
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A Prefeitura de Campo Grande encerrou o segundo quadrimestre de 2026 com os gastos com pessoal muito próximos do limite máximo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Nos últimos 12 meses, a despesa total do Poder Executivo com salários, benefícios, encargos e outras despesas relacionadas aos servidores alcançou cerca de R$ 3 bilhões, equivalente a 53,9% da Receita Corrente Líquida (RCL) Ajustada do município.

O percentual deixa a administração municipal a apenas 0,1 ponto percentual do teto de 54% aplicável ao Executivo. Em valores, o limite estabelecido no Relatório de Gestão Fiscal é de cerca de R$ 3 bilhões, deixando uma margem de aproximadamente R$ 6 milhões até o teto.

Os números constam no Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a agosto de 2026, publicado nesta segunda-feira (28) em suplemento do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). O documento reúne as contas do segundo quadrimestre e apresenta a situação fiscal da Capital.

A proximidade do teto chama atenção porque a despesa do Executivo já supera os outros dois parâmetros utilizados pela LRF para acompanhar os gastos com pessoal.

O limite prudencial está fixado em 51,3%, enquanto o limite de alerta corresponde a 48,6% da Receita Corrente Líquida Ajustada. Com os atuais 53,89%, o município está acima de ambos.

Despesa supera R$ 3 bilhões

O demonstrativo detalhado aponta que, antes das deduções permitidas pela legislação, a despesa bruta com pessoal chegou a cerca de R$ 3,9 bilhões no acumulado dos últimos 12 meses.

Desse montante, cerca de R$ 3 bilhões correspondem aos gastos com servidores em atividade.

Desse total, aproximadamente R$ 2,5 bilhões foram destinados a salários, adicionais, gratificações e outras verbas pagas aos funcionários, enquanto cerca de R$ 530 milhões correspondem às obrigações patronais, que incluem encargos e contribuições pagos pelo município como empregador.

Os gastos com servidores inativos e pensionistas, por sua vez, chegaram a R$ 797,5 milhões no período. As aposentadorias, reservas e reformas responderam por cerca de R$ 736,2 milhões, enquanto as pensões representaram outros R$ 61,2 milhões. 

A despesa bruta não é, contudo, o valor utilizado diretamente para verificar o cumprimento dos limites da LRF. O relatório registra cerca de R$ 850 milhões em despesas que, pelas regras fiscais, podem ser retiradas desse cálculo.

Entre elas estão, por exemplo, gastos com aposentados e pensionistas custeados com recursos vinculados, despesas com agentes comunitários de saúde e de combate às endemias e valores relacionados ao piso da enfermagem.

Depois de retirar do cálculo essas despesas que, pelas regras fiscais, não entram na apuração do limite, o valor considerado no demonstrativo fica em cerca de R$ 3 bilhões.

Entre as despesas que podem ser retiradas do cálculo estão os gastos com aposentados e pensionistas custeados por recursos vinculados, despesas com agentes comunitários de saúde e de combate às endemias financiadas por recursos específicos e parcelas relacionadas ao piso salarial dos profissionais da enfermagem.

Receita supera R$ 5,7 bilhões

O relatório mostra ainda que a Receita Corrente Líquida de Campo Grande alcançou cerca de R$ 5,7 bilhões no período considerado. Depois dos ajustes previstos para o cálculo dos limites da despesa com pessoal, o valor utilizado como referência ficou em aproximadamente R$ 5,6 bilhões.

É sobre essa base que se chega aos 53,89% registrados pelo Executivo municipal.

O resultado coloca os gastos com pessoal muito próximos do limite máximo. O próprio relatório estabelece três referências para acompanhamento das despesas: 48,6% como limite de alerta, 51,3% como limite prudencial e 54% como limite máximo. 

Consolidado tem limite diferente

O suplemento também apresenta um segundo conjunto de números, referente às contas consolidadas do Município de Campo Grande. Nesse demonstrativo, a despesa total com pessoal aparece em cerca de R$ 3,1 bilhões, equivalente a 55,61% da Receita Corrente Líquida Ajustada.

Os percentuais, porém, não devem ser confundidos. No consolidado, o próprio relatório apresenta limite máximo de 60%, enquanto o recorte específico do Poder Executivo utilizado nesta matéria tem teto de 54%.

Por isso, os 53,89% que colocam o gasto próximo do limite dizem respeito especificamente ao Executivo municipal. 

Dívida consolidada

Além dos gastos com pessoal, o relatório apresenta a situação do endividamento municipal. Ao fim do segundo quadrimestre, a dívida consolidada estava em R$ 833,1 milhões, ante R$ 845,5 milhões registrados como saldo do exercício anterior.

Já a dívida consolidada líquida ficou em R$ 39,7 milhões, correspondente a 0,70% da Receita Corrente Líquida Ajustada utilizada para o cálculo dos limites de endividamento. 

Dentro da dívida contratual, o município registra ainda R$ 101,3 milhões em parcelamentos e renegociações, dos quais aproximadamente R$ 60,7 milhões são referentes a contribuições previdenciárias. 

O cenário fiscal divulgado nesta segunda-feira mostra, portanto, situações distintas nas contas municipais: enquanto o nível de endividamento permanece distante do limite legal apresentado no relatório, a despesa com pessoal do Executivo está a uma margem estreita do teto de 54%.

Mudança no Tempo

Campo Grande entra em alerta para tempestade com chuva forte e granizo

Aviso do Inmet começa às 23h desta segunda-feira e prevê até 50 milímetros de chuva; instabilidades devem ganhar força com o avanço de uma frente fria

28/09/2026 16h31

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Tempo fechado em Campo Grande em registro de arquivo; Capital está sob alerta para tempestades.

Tempo fechado em Campo Grande em registro de arquivo; Capital está sob alerta para tempestades. Foto:Paulo Ribas/Correio do Estado

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Campo Grande entra em alerta para tempestades a partir das 23h desta segunda-feira (28), com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O aviso meteorológico permanece válido até as 22h59 de terça-feira (29).

O alerta é classificado como amarelo, de perigo potencial, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse é o primeiro dos três níveis de severidade adotados pelo órgão e indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos que podem provocar transtornos, embora com risco menor de danos graves.

Diante da previsão, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem os cuidados durante o período de instabilidade.

De acordo com o aviso, a chuva pode atingir entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia. Além da precipitação, há previsão de ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

Embora seja o primeiro nível da escala de severidade utilizada pelo Inmet, o alerta indica possibilidade de transtornos. Há baixo risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

A mudança ocorre após um período marcado por calor intenso em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (28), as temperaturas podem superar os 40°C em diferentes regiões do Estado, principalmente no oeste e noroeste, cenário que deve continuar nesta terça-feira (29).

Em Campo Grande, os termômetros podem chegar aos 38°C na terça-feira, antes do avanço das instabilidades e da frente fria. Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul está entre os estados mais afetados pela onda de calor que marca os últimos dias de setembro.

Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul está entre os estados mais afetados pela onda de calor que marca os últimos dias de setembro.

Frente fria aumenta risco de temporais

O quadro de instabilidade deve ganhar força entre quarta-feira (30) e quinta-feira (1º), com a chegada de uma frente fria pelo sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, as condições previstas para os próximos dias estão relacionadas à atuação do El Niño e serão antecedidas por temperaturas elevadas.

“Todos esses comportamentos são decorrentes do El Niño e as previsões de chuvas, trovoadas e ventos fortes previstos para esta quarta-feira e quinta-feira devem atingir grandes áreas do sul, sudeste e sudoeste do Estado”, afirma.

Antes da mudança no tempo, porém, o calor continua intenso. Conforme o meteorologista, as temperaturas nesta segunda e terça-feira devem permanecer acima dos 35°C em diferentes regiões, podendo chegar aos 41°C.

“Portanto, fica o alerta de cuidados para situações sérias na quarta-feira e quinta-feira”, ressalta Natálio.

De acordo com a previsão do meteorologista, a frente fria começa a ingressar pelo sul do Estado durante a madrugada de quarta-feira (30), provocando pancadas de chuva, trovoadas e ventos que podem alcançar 80 km/h, além da possibilidade de rajadas ainda mais intensas e queda de granizo.

A primeira área atingida deve ser a faixa de fronteira com o Paraguai. Municípios como Paranhos, Sete Quedas, Eldorado, Mundo Novo e Naviraí estão entre os pontos sujeitos às primeiras instabilidades. Posteriormente, o sistema deve avançar em direção a Ponta Porã e Dourados.

Em Campo Grande, a previsão de Natálio é de que as instabilidades mais fortes avancem durante a tarde de quarta-feira. A combinação de chuva, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento exige atenção, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos e queda de árvores.

O meteorologista chama atenção ainda para Bodoquena, Porto Murtinho, e Bonito, onde as condições podem ser mais severas. Para Corumbá e Ladário, são esperados ventos que podem chegar a aproximadamente 70 km/h.

Rajadas de até 80 km/h

O cenário também merece atenção especial no sul e sudeste de Mato Grosso do Sul. Segundo Natálio, Naviraí, Ivinhema, Santa Rita do Pardo e Bataguassu podem registrar trovoadas, raios, granizo e ventos de até 80 km/h, especialmente no período noturno.

As instabilidades também devem alcançar Campo Grandem, Bandeirantes, Jaraguari, São Gabriel do Oeste e Novo Horizonte do Sul ao longo do avanço do sistema.

Na madrugada de quinta-feira (1º), a tendência é de tempo encoberto, chuva e tempestades em áreas de Ribas do Rio Pardo, Inocência e Água Clara, com maior instabilidade sobre as regiões leste e sudeste do Estado. Nesses locais, são esperadas descargas elétricas e trovoadas intensas.

A previsão indica que Mato Grosso do Sul deve permanecer com tempo predominantemente fechado entre quarta-feira (30) e quinta-feira (1º), com reflexos ainda durante a manhã de sexta-feira (2).

Apesar da chegada da frente fria, Natálio destaca que não há previsão de frio significativo. O principal efeito do sistema será a mudança das condições atmosféricas, com aumento da nebulosidade, chuva, temporais e queda das temperaturas em relação ao calor registrado nos dias anteriores.

Chuva ganha força em Mato Grosso do Sul

A instabilidade prevista para Campo Grande faz parte de um cenário de retorno das chuvas a diferentes pontos do Estado.

No informativo meteorológico mais recente, divulgado pelo Inmet nesta segunda-feira (28), a projeção para a semana entre 28 de setembro e 5 de outubro indica os maiores acumulados do Centro-Oeste justamente no sul de Mato Grosso do Sul.

Nessa região do Estado, os volumes podem alcançar pontualmente 80 milímetros durante a semana. Já no noroeste de Mato Grosso do Sul, os volumes previstos são menores e não devem ultrapassar 10 milímetros.

O cenário mostra que a chuva não deve se limitar ao episódio previsto para a noite desta segunda-feira e terça-feira.

A tendência do Inmet aponta continuidade das instabilidades em partes de Mato Grosso do Sul ao longo dos próximos dias, embora os volumes possam variar significativamente entre as regiões.

A previsão ocorre justamente na transição entre setembro e outubro. Para setembro de 2026, o prognóstico climático do instituto já indicava tendência de precipitações acima da média histórica em Mato Grosso do Sul.

Cuidados durante a tempestade

Diante do risco de chuva forte, vento e eventual queda de granizo, a Defesa Civil de Campo Grande orienta os moradores a redobrarem a atenção e evitarem locais considerados vulneráveis durante a ocorrência das tempestades.

A recomendação é não permanecer próximo a árvores, estruturas que possam ser derrubadas pelo vento ou regiões conhecidas por registrar alagamentos. Motoristas também devem aumentar a atenção caso encontrem vias tomadas pela água e evitar atravessar pontos alagados.

Para solicitação de serviços municipais, a população pode entrar em contato pelo telefone 156. Em situações envolvendo risco elétrico ou necessidade de atendimento de emergência, o Corpo de Bombeiros atende pelo 193. A Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199.

Interior

Monitoramento de veículo termina com 329 kg de maconha apreendidos em MS

Dois homens foram presos após a PRF acompanhar carro desde Guaíra e flagrarem transferência de fardos em imóvel em Mundo Novo

28/09/2026 16h15

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Reprodução/PRF

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Um veículo que estava sendo monitorado pela polícia desde Guaíra (PR) terminou em uma apreensão de 329 quilos de maconha em Mundo Novo, na fronteira de Mato Grosso do Sul. O carro entrou em um imóvel no município, onde policiais flagraram a transferência dos fardos e prenderam dois homens. A ação ocorreu na sexta-feira (25) e contou com atuação conjunta da Polícia Federal(PF)  e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron).

O monitoramento começou após uma denúncia sobre a utilização do imóvel para armazenamento de entorpecentes. Durante o acompanhamento, os policiais identificaram pessoas carregando fardos para dentro de um veículo.

Na abordagem, os agentes encontraram 329 quilos da droga, armazenados em fardos, além de placas no interior do automóvel.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí, juntamente com a droga e o veículo, para os procedimentos legais.

O veículo já estava sob acompanhamento das forças de segurança antes de chegar a Mundo Novo, e a intervenção ocorreu quando os policiais identificaram a movimentação dos fardos.

Não foram divulgados detalhes sobre as placas encontradas dentro do automóvel nem se elas tinham relação com uma tentativa de dificultar a identificação do veículo.

Os dois presos permanecem à disposição da Justiça. A polícia investiga o caso.

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