MPE deflagra operação contra desvio de dinheiro público em transporte de universitários

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE), por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou operação nesta terça-feira (19) por suspeita de desvio de dinheiro público. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em cinco cidades, sendo três no interior do Estado.

Conforme divulgação das investigações e jornais locais das cidades, a Associação dos Estudantes Universitários de Nova Alvorada do Sul (AEUNAS) era parte do esquema para desviar verba. O transporte dos acadêmicos realizado pela entidade estudantil era custeado por meio de Termo de Fomento firmado com a Prefeitura.

Segundo as investigações, o repasse financeiro era desviado mediante sucessivas trasferências em benefícios de servidores públicos e membros do Poder Legislativo do município.

A operação, que leva o nome de "Rota Desviada" é resultado de uma investigação iniciada em 2024 pelo MPE, que instaurou procedimento para averiguar as despesas de cerca de R$ 1 milhão no transporte de alunos de Nova Alvorada do Sul, que estudavam em Dourados.

Na época o nome de Sidcley Bras, ex-vereador do município apareceu entre os investigados, apontado como responsável pelo ônibus utilizado no transporte. Ele então teria confirmado que o veículo estava em seu nome e que atuou como avalista na aquisição feita pelo genro dele.

Nesta manhã, veículos descaracterizados estiveram no município e entre os locais que ocorreram as buscas está o prédio onde funciona a loja de materiais de construção do ex-vereador, em que também é a casa dele no segundo andar.

O genro dele é dono da empresa com sede em Minas Gerais, onde também está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão.

A operação cumpre ao todo 14 mandados de busca e apreensão autrizados pelo Poder Judiciário, nas cidades de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul e Dourados, em Mato Grosso do Sul, além de Fernandópolis (SP) e Ituiutaba (MG).

A operação aponta cumpre os mandados para apurar a prática dos crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

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