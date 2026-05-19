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CORRUPÇÃO

MPE deflagra operação contra desvio de dinheiro público em transporte de universitários

Investigação aponta ex-vereador como suspeito de desvio; foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em três cidades de MS e outras duas fora do Estado

Noysle Carvalho

19/05/2026 - 09h40
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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE), por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou operação nesta terça-feira (19) por suspeita de desvio de dinheiro público. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em cinco cidades, sendo três no interior do Estado.

Conforme divulgação das investigações e jornais locais das cidades, a Associação dos Estudantes Universitários de Nova Alvorada do Sul (AEUNAS) era parte do esquema para desviar verba. O transporte dos acadêmicos realizado pela entidade estudantil era custeado por meio de Termo de Fomento firmado com a Prefeitura.

Segundo as investigações, o repasse financeiro era desviado mediante sucessivas trasferências em benefícios de servidores públicos e membros do Poder Legislativo do município. 

A operação, que leva o nome de "Rota Desviada" é resultado de uma investigação iniciada em 2024 pelo MPE, que instaurou procedimento para averiguar as despesas de cerca de R$ 1 milhão no transporte de alunos de Nova Alvorada do Sul, que estudavam em Dourados.

Na época o nome de Sidcley Bras, ex-vereador do município apareceu entre os investigados, apontado como responsável pelo ônibus utilizado no transporte. Ele então teria confirmado que o veículo estava em seu nome e que atuou como avalista na aquisição feita pelo genro dele.

Nesta manhã, veículos descaracterizados estiveram no município e entre os locais que ocorreram as buscas está o prédio onde funciona a loja de materiais de construção do ex-vereador, em que também é a casa dele no segundo andar.

O genro dele é dono da empresa com sede em Minas Gerais, onde também está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão.

A operação cumpre ao todo 14 mandados de busca e apreensão autrizados pelo Poder Judiciário, nas cidades de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul e Dourados, em Mato Grosso do Sul, além de Fernandópolis (SP) e Ituiutaba (MG).

A operação aponta cumpre os mandados para apurar a prática dos crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

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SEGURANÇA PÚBLICA

Garras mata dois supostos integrantes do PCC em rodovia de MS

Suspeitos morreram após troca de tiros com equipe do Garras; um dos mortos era adolescente de 17 anos apontado como 'missionário' de organização criminosa

19/05/2026 12h15

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Operação conjunta entre Garras e Polícia Militar terminou com a morte de dois suspeitos ligados a facção criminosa em Costa Rica nesta terça-feira (19)

Operação conjunta entre Garras e Polícia Militar terminou com a morte de dois suspeitos ligados a facção criminosa em Costa Rica nesta terça-feira (19) Divulgação

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Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) e equipes da Polícia Militar de Costa Rica entraram em confronto com dois suspeitos ligados a facção criminosa na tarde desta terça-feira (19), durante operação voltada ao combate de crimes violentos registrados recentemente no município.

Segundo informações da Polícia Civil, os agentes receberam denúncias de que integrantes de organização criminosa estariam transportando armas que seriam utilizadas em novos atentados na cidade. Os suspeitos retornavam de Campo Grande pela rodovia MS-223, quando passaram a ser monitorados pelas forças de segurança.

Durante a tentativa de interceptação do veículo, houve confronto armado. Conforme a ocorrência, os suspeitos identificados como E.O.B., de 32 anos, e R.S.O., de 17 anos, teriam descido do carro armados e apontado armas de fogo contra os policiais, que reagiram.

Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital de Costa Rica, mas não resistiram aos ferimentos.

Com E.O.B., os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com quatro munições. Já com o adolescente foi encontrada uma pistola Glock calibre 9 milímetros municiada com 17 munições, além de aproximadamente 732 gramas de maconha.

Ainda conforme a polícia, o homem de 32 anos possuía registros por lesão corporal, violência doméstica e roubo. Já o adolescente, conhecido pelo apelido de “Mal Criado”, era oriundo de Goiás e tinha passagens por tráfico de drogas, roubo, associação criminosa e furto. As investigações apontam ainda que ele teria ligação com facção criminosa paulista, atuando como “missionário”, função associada à execução de rivais.

Dados

Com as duas mortes registradas nesta terça-feira, Mato Grosso do Sul chega a 40 mortes decorrentes de intervenção legal de agentes do Estado em 2026.

Levantamento aponta que os casos se concentram principalmente entre homens jovens e adultos. Até agora, foram contabilizadas 8 mortes em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril e 9 em maio.

Entre as vítimas, 37 são homens, uma é mulher e duas não tiveram o sexo informado oficialmente. Em relação à faixa etária, há registro de um idoso, 21 adultos, 12 jovens, quatro adolescentes e dois casos sem idade divulgada.

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INFRAESTRUTURA

Após prisão de diretor, Agesul lança licitação de quase meio bilhão

Edital prevê conservação de estradas pavimentadas e não pavimentadas em quatro lotes; abertura ocorre menos de um mês após operação que levou à prisão o então diretor-presidente da agência, Rudi Fiorese

19/05/2026 11h15

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Licitação da Agesul para manutenção de rodovias foi publicada semanas após operação que prendeu o então diretor-presidente da agência, Rudi Fiorese

Licitação da Agesul para manutenção de rodovias foi publicada semanas após operação que prendeu o então diretor-presidente da agência, Rudi Fiorese Divulgação

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A menos de um mês da operação “Buracos Sem Fim”, que resultou na prisão do então diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Rudi Fiorese, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou uma nova licitação milionária para serviços de manutenção rodoviária em diferentes regiões do Estado.

Publicada pela Agesul, a concorrência eletrônica nº 057/2026 prevê a contratação de empresas especializadas para execução de serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada. Somados, os quatro lotes têm valor estimado em R$ 446,7 milhões.

O maior contrato previsto é o do lote 04, da região leste do Estado, estimado em R$ 181,2 milhões. Já os outros três lotes, destinados à região central, variam entre R$ 83,3 milhões e R$ 98,6 milhões.

Conforme o edital, a disputa será realizada pelo critério de menor preço por lote, em regime de empreitada por preço unitário. A abertura das propostas está marcada para o dia 8 de junho, às 8h30.

A publicação ocorre semanas após a prisão preventiva de Rudi Fiorese, exonerado do cargo no mesmo dia da operação conduzida pelo Grupo Especializado de Combate à Corrupção (Gecoc), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Prisão

Fiorese é investigado por suposto envolvimento em um esquema de fraudes em contratos de tapa-buracos quando fazia parte da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Durante o cumprimento dos mandados, policiais encontraram R$ 186 mil em dinheiro vivo na casa do então diretor da Agesul. Ao todo, as apreensões ligadas aos investigados somaram R$ 429 mil.

Segundo o MPMS, a investigação apontou indícios de manipulação de medições de serviços e pagamentos indevidos em contratos de manutenção viária, com prejuízo aos cofres públicos e impacto direto na qualidade das vias.

Antes de assumir a Agesul, em 2023, Rudi Fiorese comandou a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) nas gestões de Marquinhos Trad (PV) e Adriane Lopes (PP).

A operação também teve como alvo empresários ligados à Construtora Rial, apontada como pivô do esquema investigado. Entre os presos estão Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa e o pai dele, Antônio Roberto Bittencourt Teixeira Pedrosa.

Contratos sob investigação

Conforme publicações oficiais analisadas à época pelo Correio do Estado, a Construtora Rial assinou ou renovou contratos que somavam R$ 36,9 milhões entre fevereiro e maio deste ano com o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande.

Um dos contratos renovados previa a manutenção de 417 quilômetros de estradas pavimentadas e não pavimentadas na regional de Camapuã, ao custo de R$ 9,9 milhões. O documento foi assinado pelo empresário Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa e por Rudi Fiorese, apenas dez dias após ele assumir o comando da Agesul. O contrato original, no entanto, havia sido firmado em 2021, período em que Fiorese ainda integrava a administração municipal de Campo Grande.

Já em 13 de março, foi publicada a assinatura de um contrato de R$ 4,7 milhões para pavimentação de ruas em Jaraguari, firmado já sob a gestão de Fiorese na agência estadual.

No dia seguinte, 14 de março, a empresa teve renovado um contrato de R$ 11,5 milhões para manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas na regional de Três Lagoas, com vigência de um ano, salvo realização de nova licitação.

Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, entre 2018 e 2025, a empresa investigada na operação “Buracos Sem Fim” acumulou contratos e aditivos que ultrapassam R$ 113 milhões.

A prisão preventiva do empreiteiro Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa e de seu pai, o pecuarista Antônio Roberto Bittencourt Teixeira Pedrosa, reforçou a suspeita de que os contratos ligados à Construtora Rial eram o principal foco da investigação conduzida pelo Grupo Especializado de Combate à Corrupção (Gecoc).

Além dos empresários, também foi preso o então diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese, em cuja residência foram apreendidos R$ 186 mil em dinheiro vivo. Após a operação, o Governo do Estado confirmou a exoneração dele do cargo.

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