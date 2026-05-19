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SISTEMA PRISIONAL

Presos produzem chinelos para detentos sem apoio familiar em penitenciária

Projeto já confeccionou mais de 600 pares para internos em situação de vulnerabilidade e prevê expansão para outras unidades do Estado

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

19/05/2026 - 08h45
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Uma oficina de fabricação de chinelos instalada na Penitenciária Estadual de Dourados tem ajudado a atender internos em situação de vulnerabilidade social dentro da unidade prisional. Batizada de “PED Chinelo”, a iniciativa alia assistência básica e ressocialização por meio da utilização da mão de obra carcerária.

O projeto é desenvolvido em parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com apoio da Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal de Dourados. A proposta foi idealizada pelo juiz Ricardo da Mata Reis.

Desde a implantação da oficina, já foram confeccionados 621 pares de chinelos destinados principalmente a internos que não recebem assistência familiar. Os primeiros contemplados foram detentos indígenas identificados durante triagens realizadas na unidade. A expectativa é ampliar gradativamente o número de beneficiados.

Atualmente, três internos trabalham diretamente na produção dos chinelos. Além da atividade laboral, eles recebem o benefício da remição de pena, prevista na Lei de Execução Penal, com redução de um dia da condenação a cada três dias de trabalho. A oficina possui capacidade média de produção de cerca de 50 pares por dia.

Os materiais utilizados na fabricação são adquiridos com recursos viabilizados pelo Poder Judiciário, dentro de uma política voltada à humanização do sistema prisional.

Segundo o diretor da unidade, o policial penal Leoney Martins Duarte, a produção interna contribui para suprir necessidades básicas dos custodiados e fortalece ações de inclusão dentro do ambiente carcerário.

Além da nova oficina, a Penitenciária Estadual de Dourados mantém outras atividades de trabalho e educação. Conforme a direção da unidade, mais de 31% da população carcerária participa atualmente de atividades laborais ou educacionais.

Entre as oficinas disponíveis estão marcenaria, costura, serralheria, pintura em tela e colagem de bolas. A unidade também iniciou a produção de uniformes destinados aos próprios internos, com fabricação realizada dentro do presídio.

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TRÁFICO DE DROGAS

Operação da Polícia Federal desarticula facção criminosa em 3 cidades de MS

Ação cumpre 41 ordens judiciais em quatro estados contra organização criminosa baseada em Ponta Porã

19/05/2026 07h55

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A ofensiva da PF teve como ponto de partida a apreensão de 551,9 kg de cocaína em dezembro de 2024, na cidade de Ponta Porã

A ofensiva da PF teve como ponto de partida a apreensão de 551,9 kg de cocaína em dezembro de 2024, na cidade de Ponta Porã Divulgação: Polícia Federal

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Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Federal deflagrou a Operação Lucis para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de capitais e delitos correlatos.

Ao todo, são cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, valores e imóveis em desfavor de pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Em Mato Grosso do Sul, as ordens judiciais são cumpridas nos municípios de Ponta Porã, Dourados e Campo Grande, além de outras cidades em três estados: São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Peixoto de Azevedo (MT) e Porto Seguro (BA).

A operação conta com a participação de policiais federais lotados nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Bahia, além do apoio do TOR/MS e do BOPE/MT.

A investigação teve início a partir da apreensão de 551,9 kg de cocaína, realizada no dia 19 dezembro de 2024 pelo Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (TOR/MS), na MS-164, em Ponta Porã. A droga foi encontrada em um depósito após uma denúncia anônima. O valor estimado dos entorpecentes apreendidos é de R$ 41.392.500,00.

A ofensiva da PF teve como ponto de partida a apreensão de 551,9 kg de cocaína em dezembro de 2024, na cidade de Ponta Porã

A equipe do TOR recebeu informações sobre um veículo Citroen/C3 que estaria transportando drogas. No local indicado, os policiais avistaram o carro e avistaram um casal de passageiros fugir para o interior de um depósito. O motorista do veículo tentou escapar em direção ao Paraguai, mas não conseguiu.

Um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 29, ambos de Avaré (SP), foram detidos e informaram que haviam sido contratados para embalar e transportar a droga, mas não sabiam o destino final.

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Levantamento

Segurança pública: apenas 32% se sentem seguros na cidade onde vivem

Pesquisa aponta ainda que 82% apoiam câmeras corporais em policiais

18/05/2026 23h00

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Divulgação / PMMS

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Pesquisa do Instituto Sou da Paz sobre segurança pública mostra que a maioria da população brasileira defende propostas que priorizam eficiência, prevenção, uso de tecnologia e respeito à lei. O estudo mostra ainda que os a maior parte dos entrevistados não se sente segura na cidade onde, especialmente as mulheres. 

A pesquisa revela, por exemplo, que a frase “bandido bom é bandido morto” não encontra adesão ampla na sociedade – apenas 20% concordam com ela. No entanto, 73% acreditam que os criminosos devem ser julgados e presos pelos seus crimes.

“A sociedade brasileira está cansada de promessas antiquadas e deseja outras formas de pensar esse tema, para além dos radicalismos cristalizados que não têm trazido resultados reais no dia a dia das pessoas. Há uma maioria silenciosa que busca resultados e eficácia, por isso apoia novas ideias sobre a segurança pública”, destacou a diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo.

Realizado pela Oma Pesquisa, o estudo divulgado nesta segunda-feira (18) foi realizado de novembro a dezembro de 2025, com abrangência nacional e contou com 1.115 entrevistas presenciais, pessoais e domiciliares. 

De acordo com o estudo, a maior parte da população (55%) acredita que o país precisa aplicar as leis já existentes a todos os criminosos, enquanto apenas uma parcela (39%) acredita na necessidade do aumento das penas. 

A pesquisa revela também que 77% da população entendem que armas legalmente compradas também podem ser utilizadas em atos violentos quando são roubadas; e 73% afirmam que ter mais armas em circulação gera mais violência. 

Sobre atuação policial, 82% são favoráveis ao uso de câmeras corporais como tecnologias protetivas e 65% acreditam que é preciso uma polícia melhor e mais preparada.

Mulheres
A pesquisa demonstra ainda que apenas 32% das pessoas se sentem seguras na cidade onde moram, índice que cai para 26% entre as mulheres. O levantamento mostra também que 83% das pessoas identificaram a violência contra a mulher presente em suas cidades.

Para transformar a segurança pública nos próximos anos, o Instituto Sou da Paz recomenda cinco prioridades: proteger meninas e mulheres, fortalecer polícias mais preparadas e valorizadas, enfrentar o crime organizado, reduzir roubos e retirar armas ilegais de circulação.

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