General Richard Nunes será recebido com salva de tiros no CMO

Conclave

Entre os nomes, estão um brasileiro e o possível primeiro padre negro da história da Igreja Católica

Processo de nomeação do novo padre é chamado conclave Divulgação

A morte de um Papa leva a Igreja Católica a um novo processo de escolha de seu novo líder, o conclave.

138 cardeais com até 80 anos fazem parte do Colégio Cardinalício, responsável, por eleger o novo líder, que terá o papel de orientar a Igreja em um período marcado por grandes desafios globais.

Especialistas em Vaticano sugerem alguns nomes que podem ser os cotados ao cargo. Veja abaixo:

Cardeal Pietro Parolin - Itália

Nascido em 1955, Pietro Parolin é o atual secretário de Estado do Vaticano, o segundo posto mais importante da hierarquia da Santa Sé desde 2013.

Entrou para o serviço diplomático da Santa Sé em 1986, aos 31 anos e serviu em diversos países, como Nigéria, Venezuela e México, além de participar de negociações sensíveis envolvendo China, Vietnã e Oriente Médio.

Formado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoriana, foi ordenado sacerdote em 1980 e tem características reconhecidas como articulador discreto e eficaz, o que o torna uma figura influente no Vaticano.

Parolin visitou o Brasil em 2024, ocasião onde se encontrou com o presidente Lula.

Cardeal Matteo Zuppi - Itália

Matteo Maria Zuppi nasceu em Roma em 1955 e é arcebispo de Bolonha desde 2015, também nomeado pelo Papa Francisco em 2019. Zuppi é presidente da Conferência Episcopal Italiana e membro da Comunidade de Sant'Egidio, um movimento católico dedicado à paz e ao diálogo inter-religioso.

É reconhecido por ter uma postura progressista. Foi enviado pelo Papa para o conflito na Ucrânia, visitou Kiev, Moscou, Washington e Pequin no objetivo de estabelecer diálogos em nome da Igreja.

Se destaca por seu foco em questões sociais, como a inclusão dos marginalizados e o cuidado com os pobres. Defende a igreja como um lugar acolhedor e ativo, de reconciliação e diálogo, como com a comunidade LGBTQIA+.

Cardeal Pierbattista Pizzaballa - Itália

Pizzaballa nasceu em 1965 em Cologno al Serio, Itália e foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023. É o Patriarca Latino de Jerusalém e é frequentemente elogiado pelo trabalho que realiza em prol do diálogo inter-religioso entre judeus, cristãos e muçulmanos. Mesmo tendo laços curtos e estreitos com o povo judeu, tem sido um defensor dos palestinos durante o conflito de Gaza.

Tem grande experiência pastoral e administrativa, tendo servido como Custódio da Terra Santa entre 2004 e 2016.

Cardeal Jean-Marc Aveline - França

Aveline nasceu em 1958, em Sidi Bel Abbès, na Argélia. Arcebispo de Marselha, na França, é considerado por alguns especialistas como o "favorito" de Francisco para sucedê-lo, sendo considerado o mais "berbogliano" dos bispos do país. Nomeado cardeal pelo Pontífice em 2022, é reconhecido por sua dedicação em questões sobre imigração e diálogo inter-religioso.

Cardeal Péter Erdo - Hungria

Com uma postura conservadora e formação acadêmica sólida, o cardeal de 72 anos foi, durante muito tempo, o cardeal mais jovem da Europa. Recebeu o título em 2003, pouco depois de completar 50 anos e, desde 2006, é presidente da Conferência Episcopal Europeia.

Ativo no que chamam de nova evangelização - luta contra a secularização em defesa do diálogo interreligioso -, também é líder das relações católicas com as igrejas ortodoxas.

Cardeal José Tolentino de Mendonça - Portugal

Poeta, teólogo e intelectual renomado nascido em 1965 em Portugal, José Tolentino é cardeal e atual prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cargo que ocupa desde 2022. Também foi nomeado pelo Papa Francisco em 2019, é da ala "progressista" da Igreja com grande afinidade com o Pontífice.

Cardeal Peter Turkson - Gana

Ocupando o centro das atenções, Turkson nasceu em Nsuta, Gana e tem grande prestígio dentro da Igreja Católica. Nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II em 2003, ocupou cargos importantes no Vaticano, sendo reconhecido por seu empenho em áreas como justiça social, ecologia e desenvolvimento humano integral.

Presidiu o Pontifício Conselho para Justiça e Paz entre 2009 e 2016. Depois, assumiu a liderança do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, um órgão criado pelo Papa Francisco em 2017 para lidar com temas sensíveis como a pobreza, meio ambiente e migração.

Progressista, Turkson já foi cogitado como uma possível opção para o papado. Caso seja eleito, será o primeiro Papa negro da história da Igreja Católica.

Cardeal Luis Antonio Tagle - Filipinas

Nascido em Manila, nas Filipinas em 1057, Luis Antonio também é um dos preferidos à sucessão ao Papado. Foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI em 2012 e é reconhecido por seu compromisso com a justiça social, combate à pobreza e a defesa dos direitos humanos. Tem se destacado por sua habilidade em articular questões teológicas e sociais de forma acessível

Cardeal Wilton Gregory - EUA

Wilton Gregory é o atual arcebispo de Washington D.C. Nascido em Chicado, nos Estado Unidos em 1957, se tornou o primeiro cardeal afro-americano da Igreja, também nomeado por Francisco.

Gregory é conhecido por seu compromisso com questões de justiça social, igualdade racial e esforços em combate ao abuso sexual clerical, além de defender formente ações contra as mudanças climáticas.

Cardeal Sérgio da Rocha - Brasil

Nascido em Dobrada, no interior de São Paulo, em 1959, o cardeal foi ordenado sacerdote em 1984 e é um dos nomes mais cotados no conclave sul-americano. Foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2016 e recebeu o título da Basílica de Santa Croce, uma das mais tradicionais de Roma. Desde 2023, integra o C9, grupo de cardeais que assessora o Papa no governo da Igreja.