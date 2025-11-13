Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Gerente de transporte é exonerado após morte de estudante de enfermagem

Com relação ao motorista do ônibus que estava com a CNH vencida, a secretária de Educação do município informou que o caso deve passar por sindicância, devido a ele ser concursado

Laura Brasil

13/11/2025 - 18h07
A Prefeitura Municipal de Coxim exonerou o gerente de Transporte Escolar, Djair Bezerra Leite. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (13), um dia após o acidente que tirou a vida da estudante.

No caso que envolveu o servidor Cleyton Matos Campos, de 47 anos, que, segundo a secretária de Educação, Marly Nogueira, é concursado desde 2022 e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um ano.

Segundo a Polícia Civil informou, após o acidente que resultou no atropelamento da jovem Letícia Camargo, de 25 anos, ele chegou a dizer que manuseava o celular no momento do ocorrido, mas mudou a versão em seguida.

A secretária de Educação, Marly Nogueira, admitiu que houve falha na verificação da documentação do servidor, o que culminou na exoneração de Djair, que comandava a pasta de Transporte Escolar desde 6 de janeiro de 2025.

“A pasta não averiguou, então nós tomamos as medidas cabíveis. Já instauramos um procedimento interno para apurar e responsabilizar as pessoas, porque houve uma falha”, disse.

Questionada sobre a situação do servidor que atua como motorista do ônibus escolar, a secretária informou que o município instaurou uma sindicância. Uma comissão será montada para apurar os fatos e, por enquanto, ele não será exonerado.

“Não [será exonerado]. É por isso que foi aberto o processo de sindicância, para avaliar e ver como vai ficar a situação dele”, respondeu a secretária.

Devido ao fato de ele ser concursado, segundo explicou a gestora, ele tem direito à defesa.

“Conforme formos avançando com a instauração do procedimento interno, vamos colhendo as provas, com o jurídico e com a controladoria do município”, pontuou.

Morte da Estudante


A estudante de enfermagem Letícia Camargo, de 25 anos, da  Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na manhã desta quarta-feira (12), em Coxim, região norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 7h, na Avenida Mato Grosso do Sul, quando a jovem seguia para o estágio.

De acordo com testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do atropelamento. O ônibus atingiu a estudante e colidiu contra uma árvore. Após o impacto, o ônibus ainda passou por cima da vítima.

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim. Natural de Pedro Gomes, a estudante cursava o último semestre de enfermagem e estava prestes a se formar.

O motorista do ônibus também foi encaminhado ao hospital e, após atendimento, prestou depoimento à Polícia Civil, que investiga as causas do acidente, posteriormente ele foi preso em flagrante. 


Funcionário efetivo da prefeitura municipal,  Cleyton dirigia um ônibus escolar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um ano, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Conflito

COP30: Guajajara defende diálogo para reduzir disputa entre indígenas e fazendeiros em MS

Ministra concedeu entrevista na COP30, em Belém, e destacou MS como um dos estados que mais mata indígenas no País

13/11/2025 17h00

O

O "Bom Dia, Ministra" é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Reprodução

Em uma entrevista para o programa “Bom dia, Ministra”, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, comentou sobre os conflitos entre fazendeiros e indígenas ocorridos em Mato Grosso do Sul e destacou a urgência de promover um diálogo entre governo, produtores rurais e lideranças indígenas para reduzir a violência no campo e garantir a devolução dos territórios tradicionais aos povos originários. 

A ministra também ressaltou os esforços que o Governo Federal tem feito para buscar construir acordos para a devolução de terras e indenizações aos proprietários que possuem títulos legítimos, enquanto, nos casos de posse irregular, o foco é a desocupação imediata e regularização fundiária. 

“Os indígenas seguem lutando pela retomada dos seus territórios tradicionais porque têm certeza que ali estão seus antepassados, parentes enterrados. Hoje, o que é discutido junto ao Governo Federal e até com os próprios fazendeiros, é que possamos chegar a um acordo onde os territórios possam ser devolvidos aos povos indígenas a partir de um diálogo, para a desocupação ou para a indenização, para aqueles que têm títulos”. 

Guajajara destacou a abertura de diálogo com o setor ruralista, envolvendo a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), que tem trazido o interesse de vários fazendeiros na abertura de negociações. 

“Estamos buscando essas formas de diálogo para que a gente diminua essa violência e sofrimento dos indígenas, principalmente sobre os Guarani Kaiowá,que vivem situações precárias, porque a ausência desses territórios dificulta a sobrevivência, liberdade, dignidade e provoca essa situação de conflito de morte, como acontece em Mato Grosso do Sul”. 

Em 2024, Mato Grosso do Sul era o terceiro estado brasileiro com maior número de mortes de indígenas, de acordo com dados do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) no relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil. 

Nesse período, foram assassinados 33 indígenas. Em 2023, foram 43 mortes. 

Entre janeiro e outubro de 2025, operações da Polícia Federal e da Força Nacional foram deflagrados em municípios como Dourados, Amambai e Caarapó para conter conflitos e investigar casos de violência envolvendo grupos armados e fazendeiros. 

Um dos casos recentes, em outubro, precisou do apoio do Departamento de Operações de Fronteira, quanto indígenas Guarani Kaiowá e fazendeiros voltaram a brigar e disputar terras da Fazenda Ipuitã, em Caarapó. 

Nesse conflito, os indígenas haviam ateado fogo contra a sede e maquinários da fazenda. O Cimi também afirmou que, nessa situação, uma menina de 17 anos foi sequestrada e acabou sendo resgatada na sede da fazenda. Por isso, os Guarani e Kaiowá decidiram não mais sair do local. 

Falta de recursos básicos

A ministra Guajajara também afirmou na entrevista que, além dos esforços para pacificação, há ações estruturais em andamento, como a implantação de sistemas de abastecimento de água nas aldeias da fronteira sul-mato-grossense. 

“Existe a situação de falta de água e temos feito muitas articulações com a [Usina de] Itaipu, que destinou R$60 milhões junto ao Governo do Estado, que destinou R$15 milhões, para que a gente possa construir um sistema de abastecimento de água na região da fronteira. Esse movimento tem sido feito numa parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a bancada federal e com recursos do Fundo do Mercosul”. 

No mês de abril deste ano, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul iniciou uma investigação para apurar problemas no fornecimento de água e na entrega de cestas básicas em duas aldeias indígenas, Jaguapiru e Bororó, localizadas em Dourados.

Moradores das comunidades relataram a grave situação de falta de água limpa e de saneamento básico, um cenário que coloca em risco a saúde e a qualidade de vida da população.

A falta de água levou indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó a fecharem a rodovia MS-156, que liga Itaporã a Dourados, em forma de protesto, sendo dispersados pela Polícia no terceiro dia de manifestações. 

Em uma agenda em Campo Grande ao lado da Ministra Guajajara e da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, já havia detalhado ao Correio do Estado ações que garantem investimentos diretos em saneamento e abastecimento de água potável para comunidades indígenas no Estado. 

“Nós aprovamos no Fundo para a Convergência Estrutural Mercosul, mais de 90 milhões de reais para os povos indígenas para levar água potável nas aldeias. E a maior parte desse recurso vem para o Mato Grosso do Sul, porque ele só pode ser destinado a estados fronteiriços”, explicou.

Os investimentos beneficiarão especialmente comunidades nas regiões de Ponta Porã, Corumbá, Dourados e Campo Grande, conforme detalhou a ministra. 

“Na região de Ponta Porã, na região de Corumbá, na região da Grande Dourados e mesmo na região de Campo Grande, pegando a população Terena, eles vão, a partir do ano que vem, receber esse recurso. Ele já foi aprovado e será ratificado dia 2 de dezembro, em Brasília”, afirmou.
 

Campo grande

Mulher morre em acidente entre carro e moto no Jardim Leblon; veja o vídeo

Andréia Regiane dos Reis, de 43 anos, estava na garupa e faleceu antes da chegada do socorro

13/11/2025 16h55

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente DIVULGAÇÃO

Andréia Regiane dos Reis, de 43 anos, morreu em colisão entre carro e moto, na manhã desta quinta-feira (13), na rua Guaianazes, Jardim Leblon, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, Andréia estava em uma Honda CG Fan, quando não conseguiu frear no semáforo e bateu na traseira do carro que estava à frente.

Com o impacto, a motocicleta foi projetada para a contramão da via, momento em que vinha um carro e atropelou a moto. Chovia na hora do acidente e o asfalto estava escorregadio.

Andréia estava na garupa e morreu na hora, antes mesmo da chegada do socorro. Ela teve Traumatismo Craniano Encefálico (TCE). 

De acordo com o boletim de ocorrência, o piloto da moto foi encaminhado ao Hospital Santa Casa, com ferimentos na face e suspeita de fratura na costela esquerda. Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. Veja:

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher vestígios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo.

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito (carro, moto, bicicleta ou atropelamento) é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, nas cidades ou em rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, falha em ceder a passagem, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas, como chuva forte.

Dados divulgados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) apontam que 49 pessoas morreram no trânsito, entre 1º de janeiro e 8 de outubro de 2025, em Campo Grande. Desse número, 36 são motociclistas, 10 são pedestres, 2 são condutores e 1 passageiro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira:

  • Não dirija caso consuma bebida alcoólica
  • Não dirija cansado ou com sono
  • Use cinto de segurança
  • Respeite a sinalização
  • Respeite o limite de velocidade da via
  • Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados
  • Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor

