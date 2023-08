Golpe da portabilidade: veja como é o crime e saiba se proteger

Clima

Na Capital, termômetros devem registrar máxima de 33° C na quarta-feira

A temperatura, que começou a cair na última sexta-feira (25), já devem se despedir da maior parte de Mato Grosso do Sul nesse início de semana, conforme indica a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Campo Grande termômetros de aproximam dos 30° C na segunda-feira (28).



O domingão (27), deve seguir com temperatura estável e chuva somente em locais isolados. A mínima é de 18° C e máxima de 23° C.



Até quarta-feira (30), o sol volta a predominar, com a máxima chegando aos 33° C, entretanto, a indicação do instituto ainda é de possibilidade de chuva isolada na Capital sul-mato-grossense, onde a umidade do ar será entre 40% e 95%.



Coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima(Cemtec), Valesca Fernandes, destaca que entre terça a quinta-feira haverá elevação gradativa da temperatura em todo o Estado.



INTERIOR



Na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, Dourados, a temperatura deve chegar a 34°C e em Corumbá, os termômetros podem marcar 39°C na quarta-feira.



Em Três Lagoas, a previsão meteoróloga indica temperatura de 34° C. Na região sul do Estado, em Ponta Porã, o calor se intensifica na quinta-feira (2), onde a máxima será de 32°C.