Governo abre auxílio permanência para alunos de graduação e ensino médio

As inscrições para auxílio permanência do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa MS Supera 2026 abre na próxima terça-feira (03). Neste ano o Governo ampliou o número de vagas de 2.200 para 2.500 e oferece bolsa no valor de R$ 1,6 mil.
A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (27) e estarão disponíveis para cadastro na terça-feira 600 vagas novas e remanescentes destinadas à alunos de cursos da graduação e nível médio profissionalizante. Desse número são:
- 480 bolsas para cursos de graduação;
- 120 bolsas para nível médio;
Atualmente, o programa paga a bolsa no valor de R$ 1.621,00 para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e as inscrições devem ser feitas no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead): www.sead.ms.gov.br.
O período de inscrições é de 3 à 11 de março.
Critérios
Entre as exigências para receber o benefício o estudante deve estar matriculado em um curso de graduação ou profissionalizante, não receber outro benefício do Governo, entre outros critérios estabelecidos e especificados abaixo, como:
- Comprovar Renda Individual de até 1 ½ (um e meio) salário mínimo nacional mensal, para Famílias Unipessoais, considerada a renda bruta, se for o caso;
- Comprovar Renda Familiar de até 3 (três) salários mínimos nacionais mensais, considerada a renda bruta, se for o caso;
- Não possuir graduação de nível superior concluída;
- Ser residente no Estado de Mato Grosso do Sul há mais de 2 (dois) anos;
- Não ser beneficiada(o) por qualquer outro tipo de benefício remunerado ou de auxílio financeiro que tenha a mesma finalidade deste Programa;
- Não ter registro de reprovações superiores a 4 (quatro) disciplinas cursadas, nas datas de inscrição e de convocação para o Programa;
- Estar inscrita(o) no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO);
- Não possuir, simultaneamente, outro membro da família inscrito no Núcleo Familiar do Cadastro Único do Governo Federal, beneficiado por este Programa;
- Possuir conta bancária com a Chave PIX registrada no CPF da(o) candidata(o);
- Ser brasileira(o) nata(o) ou naturalizada(o) ou estrangeira(o) em situação regular no País.
- Estar aprovada(o) e ou matriculada(o) em curso de graduação presencial ou à distância autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), nos termos da legislação vigente, mantidos por instituições de ensino superior pública ou privada, com pelo menos um polo sediado no Estado de Mato Grosso do Sul, para candidatos de nível superior;
- Estar matriculada(o) em cursos de educação profissional técnica, de nível médio, presenciais ou a distância, previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT, instituído pelo Ministério da Educação (MEC) e que possuam duração mínima de 18 (dezoito) meses ou 800 (oitocentas) horas, para candidatos de nível médio;
As documentações necessárias e outras informações estão disponíveis na Resolução Sead nº 164 publicada no DOMS, a partir da página 14.
O cronograma divulgado prevê o primeiro pagamento até 15 de abril, após o termo de concessão que deverá ser assinado dentro do período de 1º a 8 de abril.
> Serviço
Bolsa: Auxílio permanência - MS Supera
Inscrições: 03 à 11 de março
Site: www.sead.ms.gov.br
Quem pode participar? Alunos de baixa renda, de ensino superior e médio.