Governo cria grupo de trabalho para organizar comemorações dos 50 anos de MS

Grupo será responsável por elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado - Divulgação

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O governo do Estado oficializou nesta quinta-feira (28) a criação do grupo de trabalho especial responsável pela proposição, planejamento e organização das comemorações alusivas aos 50 anos de criação de Mato Grosso do Sul. Entre os integrantes designados está o ex-vereador de Campo Grande Athayde Nery de Freitas Júnior, 61 anos, que retornou à máquina pública estadual no fim do ano passado.

A composição do grupo foi publicada no Diário Oficial do Estado por meio da Resolução “P” Segov nº 559, assinada pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, com base no decreto nº 16.760, de abril deste ano.

Athayde aparece como representante titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov). O suplente indicado para a função é Oscar Diego de La Rubia.

Além da Segov, o grupo reúne representantes da Secretaria-Executiva de Comunicação (Secom), Secretaria de Estado de Educação (SED), Casa Civil, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Fundesporte e Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

A comissão terá a responsabilidade de elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado, cuja criação completa 50 anos em 2027.

Retorno à máquina pública

Athayde Nery voltou oficialmente à estrutura do governo estadual em dezembro de 2025, quando foi nomeado para o cargo de Superintendente I da Secretaria de Estado da Casa Civil, função considerada estratégica dentro da articulação política do Executivo.

Com longa trajetória na política de Campo Grande, Athayde foi vereador por quatro mandatos e presidiu a Fundação Municipal de Cultura entre 2010 e 2011. Ao longo da carreira, também ganhou destaque pela atuação em pautas sociais e culturais.

Ele ainda presidiu o PPS em Mato Grosso do Sul, legenda que posteriormente se transformou no Cidadania e atualmente é filiado ao PSDB, partido da base do governador Eduardo Riedel.

Nas eleições municipais mais recentes, Athayde disputou uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande, mas não foi eleito. Na ocasião, recebeu 2.272 votos.

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