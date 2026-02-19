Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo de MS renova contrato de cursos profissionalizantes por R$ 43 milhões

Quatro empresas prestam o serviço para inserir jovens no mercado de trabalho

Naiara Camargo

Naiara Camargo

19/02/2026 - 10h30
Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), prorrogou o contrato de prestação de serviços de fornecimento de cursos profissionalizantes e inserção do jovens no mercado de trabalho.

Ao todo, são quatro empresas contratadas: Escola Padrão; Gradual Estudo e Gestão; Instituto de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Educacional e Murano Gastronomia e Eventos.

O objetivo de cursos profissionalizantes é preparar jovens de forma rápida e prática para executar funções específicas exigidas pelo mercado de trabalho, nas áreas de beleza (cabeleireiro, barbeiro, maquiagem e alongamento de cílios), gastronomia (confeitaria e cozinha), administração (auxiliar administrativo, recursos humanos (RH) e departamento pessoal), entre outros.

Os contratos têm os valores de R$ 4.233.964; R$ 8.785.475; R$ 22.440.009 e R$ 7.726.984, respectivamente, totalizando R$ 43.186.432.

O prazo foi prorrogado por mais 12 meses, de 12 de fevereiro de 2026 a 11 de fevereiro de 2027. O documento foi assinado pelo secretário de Educação, Hélio Daher e por um representante de cada empresa.

Extrato do termo aditivo foi publicado, nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS). Veja o trecho redigido na íntegra:

