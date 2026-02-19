Governo de MS renova contrato de cursos profissionalizantes por R$ 43 milhões

Cidades

Clientes do Banco Itaú e usuários do sistema de pagamentos instantâneos Pix enfrentaram uma manhã de transtornos nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Relatos de instabilidade nos serviços bancários e nas transações via Pix inundaram plataformas de monitoramento e redes sociais, indicando uma falha generalizada que afetou milhares de consumidores.

De acordo com dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, o Itaú registrou um pico significativo de reclamações, com aproximadamente 500 relatórios de problemas.

A instabilidade começou por volta das 09:00, com um aumento acentuado nas queixas após as 12:00. Os principais problemas reportados pelos usuários do Itaú foram relacionados ao PIX (91%), seguido por dificuldades de login no internet banking (6%) e transferências (3%).

Simultaneamente, o Pix, sistema de pagamentos do Banco Central, também apresentou um aumento nas notificações de falhas, com cerca de 300 relatórios no Downdetector.

As principais queixas para o Pix foram sobre pagamentos (50%) e transferências (48%). Embora a instabilidade do Pix tenha sido mais abrangente, afetando diversos bancos como Santander e Nubank, o Itaú se destacou pelo volume de reclamações específicas.

Em resposta às queixas, o Banco Itaú confirmou uma "instabilidade pontual" na manhã desta quinta-feira, que impactou uma parcela de seus clientes.

A instituição informou que estava trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível. A recomendação para os usuários era evitar refazer operações que não foram concluídas, aguardando a normalização do sistema.

A interrupção dos serviços bancários e do Pix causou transtornos para consumidores e empresas, que dependem cada vez mais dessas ferramentas para suas operações diárias. A situação reforça a importância da resiliência dos sistemas financeiros digitais e a necessidade de comunicação transparente por parte das instituições em momentos de falha.