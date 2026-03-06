Governo de MS reprova mais uma licitante no leilão da jogatina

Prohards Comércio, Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA, que havia ganhado o leilão da Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul) em segundo lugar, foi reprovada na prova de conceito da segunda etapa do processo licitatório.
Com isso, por ora, está fora do certame. O Correio do Estado entrou em contato com a empresa para saber se irá recorrer, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.
A reprovação foi publicada na manhã desta sexta-feira (6), na página 220 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).
De acordo com a Secretaria de Fazenda (Sefaz-MS), o motivo é de que a Prohards não atendeu a 35 requisitos exigidos na prova de conceito, como:
Com isso, a empresa está de fora do certame e o Governo do Estado convocou outras licitantes para prosseguimento do leilão, na quarta-feira (11), às 14h.
Esta é a segunda vez que uma empresa fica de fora da Lotesul: a Lottopro foi reprovada na prova de conceito por falta de cofre de regulação (eletrônico), o que é uma exigência do Governo de MS.
Confira o trecho redigido em Diário Oficial:
LEILÃO
O governo de MS está em busca de uma empresa especializada para implantação e operação de solução tecnológica (plataforma) que controle as atividades lotéricas, integrada com meios de pagamentos, para gerenciar e controlar as atividades e fluxo financeiro dos operadores lotéricos da loteria de MS, incluindo manutenção, customização e atualizações que se fizerem necessárias durante a vigência contratual, com entrega total do código-fonte e banco de dados ao final do contrato.
A primeira disputa pela Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul) ocorreu em 23 de janeiro no formato leilão, sendo a Lottopro vencedora, mas, foi desclassificada na segunda etapa do processo licitatório (prova de conceito), por não possuir cofre eletrônico.
A segunda disputa ocorreu em 13 de fevereiro de 2026, sendo a Prohards vencedora, mas, também foi desclassificada na prova de conceito por não atender a 35 requisitos exigidos.
A estimativa é que o serviço deva render um faturamento anual de até R$ 1,4 milhão, apenas da estimativa da receita média anual constatada no edital ser de R$ 51,4 milhões.
Atualmente, a Lotesul é administrada pelo próprio Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS).
A empresa que vencer a licitação para administrar a Lotesul poderá ter um faturamento anual bilionário, segundo estimativa macro feito pelo governo do Estado.