Governo federal libera R$ 24,7 milhões para construção de unidades de saúde em Mato Grosso do Sul

O Ministério da Saúde liberou, nesta sexta-feira (24), R$ 24,7 milhões para a construção de 10 novas unidades de saúde em Mato Grosso do Sul. Os recursos, oriundos do programa Novo PAC Saúde, foram transferidos integralmente aos municípios e estão vinculados ao início imediato das obras.
Ao todo, serão construídas sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) e três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), distribuídos entre sete cidades do estado. A iniciativa faz parte de um pacote nacional que destinou R$ 1,2 bilhão para a construção de 541 unidades de saúde em 26 estados.
No estado, os municípios contemplados incluem Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Jardim, Sidrolândia, Amambai, Aquidauana, além de outras localidades como Coronel Sapucaia, Tacuru e Douradina.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o compromisso do governo federal com a ampliação do acesso aos serviços públicos. “É o SUS sendo ampliado com rapidez, presença do Governo do Brasil e justiça social. É investimento que vira obra, obra que vira atendimento e atendimento que melhora a vida do povo brasileiro”, afirmou.
A ação também integra o programa Agora Tem Especialistas, voltado à redução de filas e ao aumento da oferta de consultas, exames e procedimentos especializados no Sistema Único de Saúde.
Os repasses foram feitos na modalidade fundo a fundo, conforme a Portaria GM/MS nº 6/2017, e condicionados à emissão da ordem de serviço. Além de ampliar a cobertura assistencial, a iniciativa deve impulsionar a geração de emprego e renda nos municípios beneficiados.
Em âmbito nacional, o Novo PAC já destinou mais de R$ 32 bilhões para fortalecer o SUS, com previsão de construção de milhares de unidades, aquisição de equipamentos e ampliação da frota do SAMU, consolidando o maior programa de investimentos em infraestrutura da saúde pública no país.