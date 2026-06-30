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Governo investe mais de R$ 170 milhões em segurança

Ao todo foram adquiridas 522 novas viaturas, além de equipamentos como armas e coletes balísticos

João Pedro Zequini

30/06/2026 - 09h30
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O Governo do Estado irá realizar nesta terça-feira (30) a entrega de novos materiais para a Polícia Militar, a solenidade acontece no Comando-Geral da Polícia Militar, no Parque dos Poderes. 

Na cerimônia serão entregues 522 novas viaturas, se tornando essa a maior entrega da história da segurança pública do estado, além de 970 coletes balísticos e 624 pistolas, fazendo o investimento chegar à R$ 176.190.029,49. 

Os novos equipamentos não ficarão restritos ao uso apenas na capital e será distribuído entre os 79 municípios que possuem no estado, além de alguns distritos como Anhanduí (Campo Grande), Casa Verde (Nova Andradina), Nova Itamarati (Ponta Porã), Palmeiras e Piraputanga (Aquidauana) entre outras localidades. 

Do montante total, cerca de R$ 174,1 milhões foram destinados para a compra de viaturas, os outros R$ 2 milhões restantes foram utilizados para a aquisição dos coletes e armamento. 

Não foi apenas a Polícia Militar que se beneficiou do investimento, o Corpo de Bombeiros também recebeu novos equipamentos, como por exemplo 98 caminhões e viaturas especializadas para o Corpo de Bombeiros Militar, incluindo veículos de salvamento, bomba-tanque, unidades de resgate, combate a incêndios florestais, UTVs para operações em áreas de difícil acesso e dois micro-ônibus com capacidade para 17 passageiros. 

A Polícia Militar receberá cerca de 219 viaturas e contará com automóveis hats, sedãs, SUVs caracterizados e descaracterizados, podendo servir para todo o tipo de operação. 

Além das viaturas, quatro micro-ônibus, um ônibus e um caminhão que será destinado ao transporte de animais. 

Já a Polícia Civil receberá 131 novos veículos, sendo 9 sedãs e 122 SUVs caracterizados, servindo para ampliar toda a capacidade de atuação e abranger todas as regiões do Estado. 

Ao todo nove esferas da segurança pública irão receber o investimento de novos equipamentos e além da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, a Polícia Científica, a Coordenadoria-Geral de Perícias, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e a Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), também serão contempladas pela a entrega dos novos materiais. 

Nova Lei

Estabelecimentos e ruas têm um ano para regularizar pictograma de idoso

A nova lei promove a troca do símbolo que representa a preferência de idosos em diversos locais

30/06/2026 11h00

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Nova Lei estabelece a troca do pictograma que representa prioridade para idosos

Nova Lei estabelece a troca do pictograma que representa prioridade para idosos Reprodução

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Por meio do Diário Oficial desta terça-feira (30), que estabelecimentos e ruas têm o prazo de um ano para trocar o pictograma que representa o idoso em vagas, assentos, filas e outros que realizem serviços prioritários à pessoa idosa. 

Essa determinação parte do Conselho Nacional do Trânsito, o CONTRAN, que em 2022 publicou uma lei que recomendava a alteração em até 5 anos, dessa forma tornando o prazo final para julho de 2027, no caso ano que vem. 

De acordo com a nova legislação a troca do atual pictograma que é uma pessoa curvada de bengala, deve ser substituído por uma imagem de uma pessoa ereta com a sinalização “60+”. 

E para que não fique dúvidas, os responsáveis por fazer essas alterações são, prefeituras, shoppings, supermercados, hospitais, farmácias e estabelecimentos em geral que realizem serviços prioritários à pessoa idosa. 

Caso o estabelecimento não realize a troca até o prazo determinado, estará sujeito a ser notificado e até a aplicação de multas, caso seja necessário. 

INTERIOR

PRF persegue traficante aluno de medicina e apreende 569 kg de droga em MS

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam mais de meia tonelada de maconha com acusado que tentava quitar dívida por uso de entorpecentes

30/06/2026 10h47

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Reprodução/PRF/PPNews

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Ainda durante a madrugada de segunda-feira (29), dia de jogo eliminatório do Brasil na Copa da Mundo de 2026, apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) evidenciam a máxima de que "o crime não dorme" e nem tira folga, como mostram os quase 570 quilos de substâncias entorpecentes de um traficante estudante de medicina foram retiradas de circulação na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. 

Conforme a PRF, no município mais ao sudoeste do Mato Grosso do Sul, distante aproximadamente 313 quilômetros de Campo Grande, os agentes deram uma primeira ordem de parada a um veículo Chevrolet/ Classic que transitava por essa região de Ponta Porã, cidade-gêmea que faz divisa seca com Pedro Juan Caballero (PJC). 

Esses policiais rodoviários federais começaram um acompanhamento tático após esse indivíduo, identificado como Pablo Henrique dos Santos Sagob, desobedecer a ordem da PRF e iniciar fuga.

Pablo Henrique dos Santos Sagob teria tentado abandonar seu Classic ao sair da pista, porém os agentes obtiveram êxito em alcançar e detê-lo em seguida. 

Sendo que esse veículo estaria carregado com 569 quilos de substância entorpecente análogo à maconha, portais locais, com o Ponta Porã News, logo passaram a apontar que o traficante em questão tratava-se de um estudante de medicina. 

Questionado pelos agentes, em interrogatório o responsável pelo tráfico de 569 quilos de maconha teria apontado para um suposto endividamento com traficantes da região fronteiriça entre Brasil e Paraguai. 

Entretanto, Pablo não confirmou onde teria pegado o carregamento ilícito e tampouco qual seria o destino desta carga de mais de meia tonelada de maconha.

Com a pretensão de formar-se médico em uma universidade do Paraguai, o criminoso foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e levado, junto do carregamento, para a delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. 

Agora, o intuito da Polícia Civil é seguir com investigações para identificar demais envolvidos na organização criminosa. 

Demais apreensões

Além desse caso, outro veículo havia sido apreendido com carregamento de substâncias ilícitas horas antes pelos agentes da PRF nesta mesma região.  

Abordado em Ponta Porã, o condutor de um Renault/Oroch evidenciou nervosismo em excesso ao ser questionado pelos agentes sobre a viagem que fazia. Constatada adulteração no tanque de combustível, a PRF localizou: 

  • 6,4 quilos de maconha, 
  • 4 quilos de cocaína e
  • 300 gramas de crack. 

Também neste último domingo, até mesmo um casal com um bebê de apenas dois meses foi flagrado por agentes da PRF no transporte de substâncias ilícitas. 

Ao abordarem um Chevrolet Cobalt em trecho de Água Clara da rodovia BR-262, os agentes notaram  forte odor de maconha, visualizando inclusive um fardo junto aos pés da mulher que estava com o bebê de colo. Com uma vistoria detalhada, foram encontrados um total de: 

  • 45 quilos de skunk,
  • 43 quilos de maconha, 
  • 41 quilos de cocaína e 
  • 2 quilos de haxixe.

Com a mulher sendo dona do automóvel, o indivíduo que conduzia o carro teria aceitado realizar o transporte da droga de Campo Grande até o município de Inocência, que fica 330 km longe da Capital. Enquanto  o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o bebê, ambos os acusados foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Civil de Água Clara. 

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