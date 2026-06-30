Governo investe mais de R$ 170 milhões em segurança

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O Governo do Estado irá realizar nesta terça-feira (30) a entrega de novos materiais para a Polícia Militar, a solenidade acontece no Comando-Geral da Polícia Militar, no Parque dos Poderes.

Na cerimônia serão entregues 522 novas viaturas, se tornando essa a maior entrega da história da segurança pública do estado, além de 970 coletes balísticos e 624 pistolas, fazendo o investimento chegar à R$ 176.190.029,49.

Os novos equipamentos não ficarão restritos ao uso apenas na capital e será distribuído entre os 79 municípios que possuem no estado, além de alguns distritos como Anhanduí (Campo Grande), Casa Verde (Nova Andradina), Nova Itamarati (Ponta Porã), Palmeiras e Piraputanga (Aquidauana) entre outras localidades.

Do montante total, cerca de R$ 174,1 milhões foram destinados para a compra de viaturas, os outros R$ 2 milhões restantes foram utilizados para a aquisição dos coletes e armamento.

Não foi apenas a Polícia Militar que se beneficiou do investimento, o Corpo de Bombeiros também recebeu novos equipamentos, como por exemplo 98 caminhões e viaturas especializadas para o Corpo de Bombeiros Militar, incluindo veículos de salvamento, bomba-tanque, unidades de resgate, combate a incêndios florestais, UTVs para operações em áreas de difícil acesso e dois micro-ônibus com capacidade para 17 passageiros.

A Polícia Militar receberá cerca de 219 viaturas e contará com automóveis hats, sedãs, SUVs caracterizados e descaracterizados, podendo servir para todo o tipo de operação.

Além das viaturas, quatro micro-ônibus, um ônibus e um caminhão que será destinado ao transporte de animais.

Já a Polícia Civil receberá 131 novos veículos, sendo 9 sedãs e 122 SUVs caracterizados, servindo para ampliar toda a capacidade de atuação e abranger todas as regiões do Estado.

Ao todo nove esferas da segurança pública irão receber o investimento de novos equipamentos e além da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, a Polícia Científica, a Coordenadoria-Geral de Perícias, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e a Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), também serão contempladas pela a entrega dos novos materiais.