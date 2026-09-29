Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fim das Bets

Governo mira 5 mil bets enquanto milhares de apostadores enfrentam prejuízos em MS

Ofensiva nacional já determinou bloqueio de 2.387 sites; em Campo Grande, 32,5 mil pessoas foram identificadas como apostadoras on-line

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

29/09/2026 - 15h57
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Enquanto Mato Grosso do Sul já contabiliza milhares de pessoas envolvidas com apostas on-line, o governo federal intensificou a ofensiva contra plataformas irregulares. Até esta terça-feira (29), foram indicados para derrubada 5.209 domínios relacionados a apostas, dos quais 2.387 já tiveram o bloqueio determinado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O número ganha dimensão local diante do levantamento publicado pelo Correio do Estado neste mês, que identificou 32,5 mil moradores de Campo Grande como apostadores on-line. O contingente corresponde a 3,35% da população da Capital e é superior à população de 63 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

A ofensiva também mira a divulgação das bets nas redes sociais. Até agora, foram removidas 300 páginas do Facebook e 90 perfis do Instagram usados para promover ou facilitar o acesso a apostas irregulares. O Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), iniciou nesta terça-feira ações para retirar conteúdos relacionados às bets ilegais do TikTok.

No Telegram, a operação alcançou 1.014.722 membros e usuários de canais, grupos e perfis relacionados às plataformas irregulares. Também foram notificados 186 aplicativos para retirada das lojas da Apple e do Google até 6 de outubro.

Outras oito grandes plataformas: Google, Meta, YouTube, X, Telegram, TikTok, Kwai e Discord  receberam notificações para retirar publicidade de apostas irregulares do ar no prazo de dez dias.

Apostas e prejuízos

O avanço da fiscalização ocorre em meio a sinais dos impactos do mercado de apostas em Mato Grosso do Sul. Segundo levantamento anterior do Correio do Estado, mais de 300 sul-mato-grossenses buscaram ajuda do SUS em apenas seis meses por problemas relacionados às apostas.

Outro levantamento do jornal identificou 11 processos judiciais envolvendo apostadores que alegam ludopatia. Juntos, os casos movimentaram mais de R$ 22,7 milhões nas plataformas, enquanto as perdas relatadas chegaram a aproximadamente R$ 1,7 milhão.

Em um dos casos, um morador de Campo Grande movimentou cerca de R$ 9,5 milhões em apostas ao longo de três anos e acumulou perda aproximada de R$ 715,7 mil.

Os números mostram que a ofensiva contra as plataformas não se restringe ao bloqueio de endereços na internet, mas atinge um mercado que já tem alcance expressivo entre os consumidores sul-mato-grossenses.

Publicidade

A ação conjunta do MJSP e do Ministério da Fazenda ocorre no âmbito da Medida Provisória nº 1.394/2026, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de loterias de apostas de quota fixa em território nacional.

A Secretaria Nacional de Direitos Digitais indicou 1.386 domínios, enquanto a Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, apontou outros 3.823.

A Polícia Federal também investiga crimes relacionados ao mercado ilegal de apostas. Entre março de 2023 e agosto de 2026, foram realizadas 12 operações, com pelo menos 73 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão. Os pedidos de sequestro de bens e recursos registrados nessas ações somam aproximadamente R$ 4,17 bilhões.

As investigações envolvem organizações suspeitas de operar apostas ilegais e crimes associados, como lavagem de dinheiro.

Em escola

Briga entre colegas termina com adolescente esfaqueado; veja o vídeo

Adolescente de 12 anos foi atingido na perna e no abdômen após sair da escola; bullying teria motivado conflito

29/09/2026 15h07

Compartilhar
Briga entre adolescentes

Briga entre adolescentes Reprodução/Redes sociais

Continue Lendo...

Uma briga entre dois colegas de escola terminou com um adolescente de 12 anos esfaqueado na noite desta segunda-feira (28), em Campo Grande. A vítima foi atingida duas vezes, na perna e no abdômen, enquanto aguardava o ônibus para voltar para casa após sair da escola.

Segundo o registro policial, o adolescente estava em um ponto de ônibus na proimidades da escola em que estuda, quando foi abordado pelo colega, também adolescente. Durante o conflito, ele teria sido atingido com uma faca.

A vítima relatou à polícia que a briga teria sido motivada por episódios anteriores de bullying, com brincadeiras de cunho ofensivo dirigidas ao adolescente apontado como autor. A informação que consta no boletim de ocorrência será apurada pelas autoridades.

Após a agressão, o menino foi levado ao Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes. Conforme a Polícia Militar, ele estava consciente, orientado e em bom estado geral durante o atendimento.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa. 

Veja o vídeo:

INTERIOR

Asfalto em rodovia no extremo norte de MS fica 6% mais barato

Com 200 quilômetros de extensão, os 20 km a serem pavimentados trata-se do trecho da MS-213 que fica entre a BR-163 e a MS-407

29/09/2026 13h33

Compartilhar
Ao longo dos 20 quilômetros não existe nenhum distrito ou povoado e, além de eucaliptos, o trecho a ser pavimentado também tem grandes fazendas ocupadas por cana-de-açúcar, soja e milho.

Ao longo dos 20 quilômetros não existe nenhum distrito ou povoado e, além de eucaliptos, o trecho a ser pavimentado também tem grandes fazendas ocupadas por cana-de-açúcar, soja e milho. Reprodução/Divulgação

Continue Lendo...

Conforme divulgado hoje (29) pela Diretoria de Licitação de Obras (DLO) da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a licitação aberta com objetivo de asfaltar uma rodovia no extremo norte de MS, em Sonora, ficou aproximadamente 6% mais barata e deverá custar cerca de R$73 milhões. 

Como bem acompanhado pelo Correio do Estado, essa licitação foi anunciada em 22 de junho, no valor de R$78 milhões para pavimentação de 20 quilômetros da MS-213, no município distante aproximadamente 362 quilômetros da Capital. 

Segundo especificado pela Agesul, os 20 km objeto desta licitação trata-se do trecho da MS-213 que vai dos entroncamentos das rodovias BR-163 e MS-407. 

Na ponta do lápis, a queda de R$78.071.969,07 do valor inicial para os exatos R$73.375.423,50 representa um deságio de 6%, uma obra que deve sair mais de quatro milhões e meio (R$4.696.545,57) mais barata que o previsto. 

20 km de 200

Com 200 quilômetros de extensão, a rodovia em questão corta a região norte de leste a oeste, ligando a BR-163, cerca de seis quilômetros ao sul da área urbana de Sonora, aos municípios mato-grossenses de Itiquira e Alto Araguaia. 

Entretanto, como evidenciado em edital, apenas 20 quilômetros, entre a BR-163 e a MS-407, receberão asfalto nesta primeira etapa.

Vale lembrar que, nos anos de 2023 e 2024 essa mesma rodovia já havia recebido uma força-tarefa composta pela a prefeitura de Sonora, o Governo do Estado e a empresa Suzano para melhorar as condições de tráfego da estrada, com colocação de pedra britada sobre a pista.

Nessa região, cabe frisar, há grandes plantações de eucaliptos que passaram a ser extraídas pela fabricante de celulose que tem unidades em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

Ao longo dos 20 quilômetros não existe nenhum distrito ou povoado e, além de eucaliptos, o trecho a ser pavimentado também tem grandes fazendas ocupadas por cana-de-açúcar, soja e milho.

No termo de referência consta a justificativa de que a rodovia seria "estratégica" para o escoamento da produção local. A própria Agesul explica que "a rodovia MS-213 representa a integração da região produtiva do município de Sonora à sede do município, bem como ao eixo viário central do Estado, fazendo a ligação com a rodovia federal BR-163/MS, importante rota de escoamento de toda a produção com o estado vizinho Mato Grosso/MT".

"Este crescimento e desenvolvimento regional faz com que seja um desafio cada vez maior para a Gerência de Conservação de Rodovias, manter sua condição de servicibilidade, porque mesmo com as manutenções periódicas realizadas, os problemas e custos de uma rodovia não pavimentada são recorrentes", argumenta a Pasta ao indicar a necessidade de asfalto em uma rodovia em meio a uma região desabitada. 

 
Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empresário plantou 1 milhão de árvores em fazenda de 9.300 hectares; 10 anos depois, animal voltou
Retorno inesperado

/ 1 dia

Empresário plantou 1 milhão de árvores em fazenda de 9.300 hectares; 10 anos depois, animal voltou

2

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge sobre o mar e encobre praia
Alerta ligado

/ 1 dia

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge sobre o mar e encobre praia

3

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação

4

Platão já dizia: "A pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos"
Filosofia

/ 21 horas

Platão já dizia: "A pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos"

5

Corumbá alcança quinta maior temperatura em quase 100 anos de monitoramento
Calor Extremo

/ 22 horas

Corumbá alcança quinta maior temperatura em quase 100 anos de monitoramento

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 4 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 18/09/2026

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade