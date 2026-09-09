Governo renova contratos e libera R$88,6 milhões para festas e eventos

Contratos compreendem desde montagem de tendas e palcos, até painéis de LED e sistema de som para festas e eventos - Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Através da edição desta quarta-feira (09) do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Estado, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul divulgou um "pacotão" de renovações de contratos voltados para locação de materiais que, na ponta do lápis, desprendem cerca de R$88,6 milhões ao ano.

Ao todo são onze contratos renovados, que somam o montante de R$88.633.229,53 para a contratação de toda a sorte de serviços que comumente estão ligados ao setor também conhecido como "turma da graxa", que são aqueles profissionais como os roadies e encarregados da montagem de palcos, bem como técnicos de som, etc.

Como bem indica a própria Fundação de Cultura de MS, a Pasta ainda ficará encarregada de explicar de uma forma resumida esses termos aditivos que compõem o "pacotão" inicialmente firmado ainda em 2022.

Deste montante, o maior valor desprende exatos R$22.730.162,00 - firmado com a empresa de razão social Ednelson Guerra Niz Ltda. -, que é voltado para locação com montagem, desmontagem e operação de som, em quantidades específicas para atender públicos desde 200 até 20 mil pessoas.

Veja outros valores

Boa parte do valor desses quase 90 milhões de reais foram liberados mediante a realização dos chamados pregões eletrônicos, os certames que costumam abrir disputa para barateamento dos preços. Entretanto há um único contratado por meio de dispensa de licitação.

Este trata-se do contrato de R$19.545.621,14 firmado com a K.S.M. Estruturas para Eventos, para locação de tendas piramidais, os populares "chapéus de bruxa", além tablados, camarotes e arquibancadas.

Além disso, há até mesmo quase três milhões de reais (R$2.882.287,70) em contrato com a MT Estruturas para Eventos, que visa objetivamente a localização de banheiros, sanitários químicos e banheiros químicos portáteis.

Também foram renovados os seguintes valores e suas respectivas finalidades:

R$4.256.340,13 (camarins completos, com arranjos e vasos de plantas);

(camarins completos, com arranjos e vasos de plantas); R$8.013.565,00 (palcos e demais estruturas habitáveis e de depósito móveis);

(palcos e demais estruturas habitáveis e de depósito móveis); R$1.550.230,00 (grades, organizadores de filas e climatização);

(grades, organizadores de filas e climatização); R$5.437.500,00 (painéis de LED);

(painéis de LED); R$2.406.250,00 (geradores);

(geradores); R$7.824.682,06 (tendas modelo galpão, lona branca e palco modular);

(tendas modelo galpão, lona branca e palco modular); R$9.861.591,50 (estandes com mesas, cadeiras, frigobar e rede elétrica de baixa tensão temporária para evento);

(estandes com mesas, cadeiras, frigobar e rede elétrica de baixa tensão temporária para evento); R$4.125.000,00 (Gerador Motor Gerador MGM e Painel de LED P2)

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