Haverá orçamento para a Saúde graças à PEC da Transição, diz ministra

TRATAMENTO

Medicação pode ser encontrada na internet, mas apenas no site de uma única rede farmacêutica

Apesar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter liberado a comercialização do medicamento contra covid-19, Paxlovid, fabricado pela Pfizer, no Brasil, em novembro, as farmácias de Campo Grande ainda não contam com o remédio para venda em seus estoques.

O Conselho Regional de Farmácia informou ao Correio do Estado que o remédio pode estar nas prateleiras ainda no final de janeiro, mas não especificou a data. No entanto, o produto ainda não está disponível nas distribuidoras para que os estabelecimentos possam adquirir para revenda.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com as farmácias das principais redes que atuam em Campo Grande e, nenhuma delas o medicamento está disponível e não há prazo para o início da comercialização.

Embora não esteja disponível em lojas físicas, o medicamento pode ser encontrado na internet e apenas no site da Drogasil, onde é vendido por R$ 4.613,89. Assim como nos estabelecimentos, para realizar a compra virtual também é preciso apresentar a prescrição médica.

O valor para as lojas físicas não será muito diferente, mas poderá variar em poucos reais dependendo do estabelecimento farmacêutico.

TRATAMENTO PELO SUS

A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul recebeu, em novembro passado, 18 mil doses da medicação, que foi distribuída para todos os municípios do Estado. A quantidade disponibilizada pode ser usada em até 600 tratamentos individuais.

O medicamento será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Campo Grande (Sesau) apenas sob prescrição médica e quando o paciente se encaixar nos requisitos pré-determinados pela fabricante.

De acordo com as recomendações da Pfizer, a medicação só deve ser ministrada em pacientes com sintomas leves e moderados, ou seja, que não estejam em situação grave ou usando oxigenação auxiliar.

A Sesau informou que o médico tem autonomia para prescrever o tratamento que achar mais adequado ao paciente, sendo que a recomendação do Paxlovid não é obrigatória mesmo que o paciente se encaixe dos requisitos.

A pasta ainda destacou que, até o momento, a medicação foi fornecida para 59 pacientes da Capital, o que é quase metade do quantitativo recebido pelo município.