A Prefeitura Municipal de Naviraí publicou hoje (13), o registro para compra de uniformes escolares para as crianças do município. De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), o valor estimado é de R$ 2.305.500,00

Conforme o edital, o orçamento é para aquisição de jaquetas, agasalhos, calçados e tênis para a pasta de Educação e Cultura. A empresa aprovada é a José Vanderlei Viteri Artigos Do Vestuário Ltda.

Segundo o edital, o documento foi assinado por Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas, e José Vanderlei Viteri, representante da empresa.