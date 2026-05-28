Homem é condenado por estupro de vulnerável contra adolescente com TEA

OPORTUNIDADE

As contratações são temporárias, com duração de 1 ano, o salário pode chegar a R$ 3.678 e tem 40 horas semanais

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Administração e Inovação (Semadi) e de Saúde (Sesau), abre nesta sexta-feira (29) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da saúde.

Ao todo, serão ofertadas 152 vagas para os cargos de enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e técnico de enfermagem para atuação no Samu.

O edital foi publicado em edição extra do Diogrande nº 8.335, dessa terça-feira (27), e prevê contratação temporária pelo período de 12 meses, com seleção realizada exclusivamente por prova de títulos (análise curricular), de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 29 de maio a 1º de junho de 2026, até às 18h do último dia, pelo site da Prefeitura.

O edital informa que os profissionais selecionados para as funções de enfermeiro e técnico de enfermagem poderão receber complementação remuneratória destinada ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, mediante a utilização dos recursos da Assistência Financeira Complementar.

Serão R$ 639,81 de complementação para a função de enfermeiro e R$ 1.173,64 para técnico de enfermagem.

O pagamento da complementação ficará condicionado ao repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) pela União ao Município.

A complementação poderá ser suspensa, alterada ou cessada a qualquer tempo, em razão da interrupção dos repasses financeiros pela União, da alteração da legislação aplicável ou do desligamento do profissional.

Distribuição de vagas

O processo seletivo serve para recompor os espaços deixados após aposentadorias, exonerações, licenças e outros afastamentos legais, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de saúde prestados à população. As vagas são distribuídas da seguinte forma:

46 vagas para enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração bruta mensal de R$ 3.678,37;

10 vagas para fisioterapeuta, com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00;

71 vagas para técnico de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.849,09;

25 vagas para técnico de enfermagem (Samu), em escala 12×36, com remuneração de R$ 1.849,09.

Entre os requisitos exigidos estão formação compatível com a função pretendida e registro ativo nos respectivos conselhos profissionais. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.

Etapas

Inscrição online gratuita

Divulgação da relação preliminar de inscritos

Período de recursos

Prova de títulos

Divulgação do resultado preliminar

Novo prazo recursal

Homologação do resultado final

Contratação.

Todas as publicações e comunicados oficiais referentes ao processo seletivo serão divulgados exclusivamente no Diogrande, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo.

Mais informações podem ser conferidas no edital.