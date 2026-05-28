Homem é condenado por estupro de vulnerável contra adolescente com TEA

A Primeira Promotoria de Justiça de Terenos, atuou no caso que resultou na condenação de um homem, que estava sendo julgado por estupro de vulnerável, cometido contra um menino de 12 anos, em uma fazenda do municipio.
O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda localizada na área rural do município de Terenos.
De acordo com o relato da vítima, que tinha 12 anos na época que o caso aconteceu, ele estava no galpão da fazenda mexendo no celular quando o réu, que era funcionário da fazenda, aproximou-se e o agarrou o menino, dando-lhe um beijo, forçado na boca e proferindo uma expressão de conotação sexual.
Após o acontecimento, o adolescente foi imediatamente relatar o ocorrido para sua mãe. Em depoimento, a vítima informou já ter sido chamado pelo criminoso para ir ao galpão em outras oportunidades.
Por sua vez, a mão da vítima relatou que ele apresentou mudança no comportamento após o episódio, ela ainda destacou o filho é portador do Transtorno Espectro Autista (TEA)
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), acatou as acusações e condenou o réu por estupro de vulnerável, sustentando a palavra da vítima, para comprovação dos fatos.
O réu foi condenado à 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.