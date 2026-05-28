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Terenos

Homem é condenado por estupro de vulnerável contra adolescente com TEA

O caso aconteceu em 2019, em uma fazenda na zona rural de Terenos

João Pedro Zequini

28/05/2026 - 10h45
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A Primeira Promotoria de Justiça de Terenos, atuou no caso que resultou na condenação de um homem, que estava sendo julgado por estupro de vulnerável, cometido contra um menino de 12 anos, em uma fazenda do municipio. 

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda localizada na área rural do município de Terenos. 

De acordo com o relato da vítima, que tinha 12 anos na época que o caso aconteceu, ele estava no galpão da fazenda mexendo no celular quando o réu, que era funcionário da fazenda, aproximou-se e o agarrou o menino, dando-lhe um beijo, forçado na boca e proferindo uma expressão de conotação sexual. 

Após o acontecimento, o adolescente foi imediatamente relatar o ocorrido para sua mãe. Em depoimento, a vítima informou já ter sido chamado pelo criminoso para ir ao galpão em outras oportunidades. 

Por sua vez, a mão da vítima relatou que ele apresentou mudança no comportamento após o episódio, ela ainda destacou o filho é portador do Transtorno Espectro Autista (TEA)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), acatou as acusações e condenou o réu por estupro de vulnerável, sustentando a palavra da vítima, para comprovação dos fatos. 

O réu foi condenado à 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

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OPORTUNIDADE

Prefeitura abre processo seletivo para contratar 152 funcionários da saúde

As contratações são temporárias, com duração de 1 ano, o salário pode chegar a R$ 3.678 e tem 40 horas semanais

28/05/2026 11h00

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Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde Marcelo Victor/Correio do Estado

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A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Administração e Inovação (Semadi) e de Saúde (Sesau), abre nesta sexta-feira (29) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da saúde.

Ao todo, serão ofertadas 152 vagas para os cargos de enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e técnico de enfermagem para atuação no Samu. 

O edital foi publicado em edição extra do Diogrande nº 8.335, dessa terça-feira (27), e prevê contratação temporária pelo período de 12 meses, com seleção realizada exclusivamente por prova de títulos (análise curricular), de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 29 de maio a 1º de junho de 2026, até às 18h do último dia, pelo site da Prefeitura. 

O edital informa que os profissionais selecionados para as funções de enfermeiro e técnico de enfermagem poderão receber complementação remuneratória destinada ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, mediante a utilização dos recursos da Assistência Financeira Complementar.

Serão R$ 639,81 de complementação para a função de enfermeiro e R$ 1.173,64 para técnico de enfermagem.

O pagamento da complementação ficará condicionado ao repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) pela União ao Município.

A complementação poderá ser suspensa, alterada ou cessada a qualquer tempo, em razão da interrupção dos repasses financeiros pela União, da alteração da legislação aplicável ou do desligamento do profissional. 

Distribuição de vagas

O processo seletivo serve para recompor os espaços deixados após aposentadorias, exonerações, licenças e outros afastamentos legais, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de saúde prestados à população. As vagas são distribuídas da seguinte forma:

  • 46 vagas para enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração bruta mensal de R$ 3.678,37;
  • 10 vagas para fisioterapeuta, com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00;
  • 71 vagas para técnico de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.849,09;
  • 25 vagas para técnico de enfermagem (Samu), em escala 12×36, com remuneração de R$ 1.849,09.

Entre os requisitos exigidos estão formação compatível com a função pretendida e registro ativo nos respectivos conselhos profissionais. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.

Etapas 

  • Inscrição online gratuita
  • Divulgação da relação preliminar de inscritos 
  • Período de recursos
  • Prova de títulos 
  • Divulgação do resultado preliminar
  • Novo prazo recursal
  • Homologação do resultado final
  • Contratação.

Todas as publicações e comunicados oficiais referentes ao processo seletivo serão divulgados exclusivamente no Diogrande, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo.

Mais informações podem ser conferidas no edital.

COMEMORAÇÃO

Governo cria grupo de trabalho para organizar comemorações dos 50 anos de MS

Comissão reúne representantes de secretarias e fundações estaduais para planejar eventos e iniciativas alusivas ao cinquentenário do Estado

28/05/2026 09h45

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Grupo será responsável por elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado

Grupo será responsável por elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado Divulgação

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O governo do Estado oficializou nesta quinta-feira (28) a criação do grupo de trabalho especial responsável pela proposição, planejamento e organização das comemorações alusivas aos 50 anos de criação de Mato Grosso do Sul. Entre os integrantes designados está o ex-vereador de Campo Grande Athayde Nery de Freitas Júnior, 61 anos, que retornou à máquina pública estadual no fim do ano passado.

A composição do grupo foi publicada no Diário Oficial do Estado por meio da Resolução “P” Segov nº 559, assinada pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, com base no decreto nº 16.760, de abril deste ano.

Athayde aparece como representante titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov). O suplente indicado para a função é Oscar Diego de La Rubia.

Além da Segov, o grupo reúne representantes da Secretaria-Executiva de Comunicação (Secom), Secretaria de Estado de Educação (SED), Casa Civil, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Fundesporte e Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

A comissão terá a responsabilidade de elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado, cuja criação completa 50 anos em 2027.

Retorno à máquina pública

Athayde Nery voltou oficialmente à estrutura do governo estadual em dezembro de 2025, quando foi nomeado para o cargo de Superintendente I da Secretaria de Estado da Casa Civil, função considerada estratégica dentro da articulação política do Executivo.

Com longa trajetória na política de Campo Grande, Athayde foi vereador por quatro mandatos e presidiu a Fundação Municipal de Cultura entre 2010 e 2011. Ao longo da carreira, também ganhou destaque pela atuação em pautas sociais e culturais.

Ele ainda presidiu o PPS em Mato Grosso do Sul, legenda que posteriormente se transformou no Cidadania e atualmente é filiado ao PSDB, partido da base do governador Eduardo Riedel.

Nas eleições municipais mais recentes, Athayde disputou uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande, mas não foi eleito. Na ocasião, recebeu 2.272 votos.

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