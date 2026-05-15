Homem morre em colisão com carreta rodotrem carregada de soja na MS-276

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Um homem morreu na noite de ontem (14) após colisão com uma carreta rodotrem carregada de soja na MS-276. O acidente aconteceu próximo ao distrito Lagoa Bonita, no município de Deodápolis, na altura do km 52. O homem tinha 49 anos e morreu antes do socorro chegar ao local.

Foto: MS News

Conforme as informações da Polícia Militar Rodoviária e sites locais, a vítima Josimar Cavalcante de Matos era de Dourados, município a aproximadamente 240 quilômetros de Campo Grande. Ele estava conduzindo uma Saveiro em sentido a Lagoa Bonita para Dourados e invadiu a pista.

O veículo teve a frente destruída e Josimar ficou preso as ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, mas constatou que a vítima estava sem vida antes de realizar os procedimentos de socorro.

De acordo com o relato do motorista da carreta, de 39 anos, ele seguia na rodovia transportando a carga de soja com destino ao Paraná, e quando notou a invasão do outro veículo na pista que estava não conseguiu evitar a colisão.

Ele não teve ferimentos ou lesões aparentes e realizou todo o procedimento que os agentes pediram, sem a identificação de uso de alcóol.

A Polícia Científica de Fátima do Sul também esteve no local para realizar a retirada do corpo. O acidente ainda segue em investigação.

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