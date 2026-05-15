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ACIDENTE FATAL

Homem morre em colisão com carreta rodotrem carregada de soja na MS-276

Condutor de uma Saveiro teria invadido a pista contrária e motorista de carreta não conseguiu evitar a colisão frontal entre os veículos

Noysle Carvalho

15/05/2026 - 11h35
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Um homem morreu na noite de ontem (14) após colisão com uma carreta rodotrem carregada de soja na MS-276. O acidente aconteceu próximo ao distrito Lagoa Bonita, no município de Deodápolis, na altura do km 52. O homem tinha 49 anos e morreu antes do socorro chegar ao local.

08b49190 be96 41d9 91e1 80e3736b2140_1Foto: MS News

Conforme as informações da Polícia Militar Rodoviária e sites locais, a vítima Josimar Cavalcante de Matos era de Dourados, município a aproximadamente 240 quilômetros de Campo Grande. Ele estava conduzindo uma Saveiro em sentido a Lagoa Bonita para Dourados e invadiu a pista.

O veículo teve a frente destruída e Josimar ficou preso as ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, mas constatou que a vítima estava sem vida antes de realizar os procedimentos de socorro.

De acordo com o relato do motorista da carreta, de 39 anos, ele seguia na rodovia transportando a carga de soja com destino ao Paraná, e quando notou a invasão do outro veículo na pista que estava não conseguiu evitar a colisão.

Ele não teve ferimentos ou lesões aparentes e realizou todo o procedimento que os agentes pediram, sem a identificação de uso de alcóol.

A Polícia Científica de Fátima do Sul também esteve no local para realizar a retirada do corpo. O acidente ainda segue em investigação.

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BR-163

PRF apreende 8 toneladas de droga e 1,6 mil medicamentos emagrecedores

Ambas apreensões ocorreram na BR-163, em Coxim (MS) e Naviraí (MS)

15/05/2026 11h30

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Medicamentos emagrecedores apreendidos

Medicamentos emagrecedores apreendidos Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

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Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.641 medicamentos emagrecedores e 8.310 quilos de maconha e haxixe, nesta quinta-feira (14), na BR-163, em Coxim e Naviraí, respectivamente.

ENTORPECENTE – Dos 8.310 quilos de droga apreendidos em Naviraí (MS), 8.268 são de maconha e 41 de haxixe. A droga estava acondicionada em fardos em um caminhão.

De acordo com a PRF, policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram o motorista de um caminhão que demonstrou muito nervosismo.

Medicamentos emagrecedores apreendidosMaconha apreendida. Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

Em vistoria no compartimento de carga, foi encontrada grande quantidade de maconha. Em interrogatório, o condutor respondeu que carregou a droga em Amambai (MS), mas não sabia o destino do ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Naviraí (MS).

MEDICAMENTOS EMAGRECEDORES – Dos 1.641 remédios apreendidos em Coxim (MS), 1.598 são ampolas e 66 “canetinhas”. Além disso, 426 anabolizantes foram apreendidos.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram um Jeep/Commander, parado por policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE/MS).

O motorista e uma passageira do veículo foram presos e encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande (MS).

INFLUENZA

Vacina contra gripe está liberada para toda população em MS

Todas as pessoas, acima de seis meses de idade, podem tomar a vacina gratuitamente em postos de saúde

15/05/2026 11h00

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Vacina contra Influenza

Vacina contra Influenza MARCELO VICTOR

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Vacina contra gripe está liberada para toda a população, a partir desta sexta-feira (15), em Mato Grosso do Sul.

Isto significa que todas as pessoas, acima de seis meses de idade, podem tomar a vacina gratuitamente em postos de saúde, de acordo com a disponibilidade de doses nos municípios.

O objetivo da vacinação é aumentar a cobertura vacinal, proteger a população do vírus, reduzir complicações, diminuir riscos de internação e evitar óbitos.

A orientação é ampliar o acesso à vacina sem comprometer o atendimento dos grupos prioritários.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Imunização, os municípios devem organizar as estratégias de vacinação de acordo com o estoque disponível, mantendo o abastecimento contínuo dos grupos prioritários.

“Será necessário manter estoque estratégico para assegurar o atendimento oportuno aos grupos prioritários, principalmente durante o período sazonal das doenças respiratórias. A ampliação é importante, mas exige planejamento e organização das equipes locais”, explicou o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

A ideia de ampliar a imunização para o público em geral se deu a partir de um possível aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e circulação dos vírus Influenza devido ao frio.

NÚMEROS

Campo Grande - dados divulgados pela Sesau apontam que 808 casos e 55 óbitos por Influenza foram registrados, de janeiro a maio, em Campo Grande.

Ao todo, 107 mil doses foram aplicadas desde 26 de março, início da campanha de vacinação, na Capital.

O número representa uma cobertura vacinal de 31,11%, índice considerado abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

SINTOMAS

Os sintomas comuns da gripe são:

  • Febre
  • Tosse seca
  • Dor de garganta
  • Coriza
  • Dor de cabeça
  • Dor muscular
  • Mal-estar

TRANSMISSÃO

A transmissão da gripe se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a contaminação pode ocorrer por meio de:

  • Tosse
  • Espirro
  • Catarro
  • Apertos de mão
  • Contato pessoal próximo
  • Contato com objetos contaminados

PREVENÇÃO

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da gripe. Veja:

  • Vacinação
  • Uso de máscara
  • Uso de álcool gel
  • Lavagem das mãos com água e sabão
  • Evitar tocar nos olhos, nariz e boca
  • Não compartilhar objetos pessoais
  • Ventilar ambientes
  • Evitar aglomerações e espaços fechados

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