Homem sai dos 140 kg e vira atleta de fisiculturismo em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Aproximadamente um a cada três brasileiros, 31%, vive com obesidade e essa porcentagem tende a crescer nos próximos cinco anos. No país, cerca da metade da população adulta, entre 40% e 50%, não pratica atividade física na frequência e intensidade recomendadas.

Os dados são do Atlas Mundial da Obesidade 2025 (World Obesity Atlas 2024), da Federação Mundial da Obesidade (World Obesity Federation – WOF), lançado nessa segunda-feira (3).

Em Mato Grosso do Sul, Samuel Ferreira da Silva Santos, de 27 anos conta que já chegou aos 140 kg e esteve pronto para encarar a cirurgia de redução do estômago. Mas foi só quando percebeu que criar hábitos saudáveis não é algo do dia para a noite, que efetivamente conseguiu vencer a obesidade.

“O que eu falo para todo mundo quando converso sobre esse assunto é primeiro uma coisa: não pode ter pressa”, declara Samuel. “Ao longo dos anos, eu vivi uma relação com meus próprios hábitos bem complicada, engordei e emagreci várias vezes, tentei de várias coisas. E sempre faltava alguma coisa, pois eu até era ativo, mas não me alimentava muito bem. E não era nem que eu comia mal, eu comia demais”, relata.

Hoje, 4 de março, é o Dia da Obesidade, que tem como objetivo conscientizar sobre essa doença, que pode afetar pessoas de qualquer idade e classe econômica.

“A obesidade não apenas representa um desafio individual de saúde, mas é também um importante fator de risco para o desenvolvimento de outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e alguns tipos de cânceres”, adverte o Ministério da Saúde.

“Eu sinto que o exercício é o principal aliado. Tem que ter algum movimento, mexer o corpo”, comenta Samuel. “Mas é necessário ir aos poucos, entender mesmo que é uma construção, e que o mais importante é manter a constância”, reforça. Hoje em dia, Samuel levou a própria saúde até além, passando a competir em campeonatos de fisiculturismo.



Ele chegou a ocupar o 3º lugar de sua categoria a nível estadual. “Mas não é uma regra ter que competir. Eu fiz isso por mim mesmo, porque eu gosto. Porém, o que vale mesmo é desenvolver hábitos saudáveis de forma sustentável”, expressa. ,

No âmbito nacional, 68% da população tem excesso de peso e, dessas, 31% tem obesidade e 37% tem sobrepeso. O Atlas traz ainda uma projeção de que o número de homens com obesidade até 2030 pode aumentar em 33,4%. Entre as mulheres, essa porcentagem pode crescer 46,2%.

O sobrepeso e a obesidade podem trazer riscos. Segundo o Atlas, 60,9 mil mortes prematuras no Brasil podem ser atribuídas a doenças crônicas não transmissíveis devido ao sobrepeso e obesidade, como diabetes tipo 2 e Acidente Vascular Cerebral (AVC) – a informação é baseada em dados de 2021.

Mato Grosso do Sul

De acordo com o nutricionista Emerson Duarte, MS apresenta uma taxa de 24,3% de adultos com obesidade, sendo o sexto estado com maior custo relacionado ao excesso de peso no país. “Esse cenário evidencia a necessidade de políticas públicas e conscientização da população sobre a importância da prevenção e do tratamento adequado”, afirma.

Ainda conforme o nutricionista, as pessoas com obesidade enfrentam diversos desafios, como dificuldade de acesso a tratamentos, falta de informação adequada sobre alimentação e atividade física, além de questões emocionais e psicológicas. “A cultura alimentar, muitas vezes baseada em alimentos ultraprocessados e com alto teor calórico, também contribui para a manutenção do excesso de peso”, aponta Emerson.

Entre as dicas para deixar a obesidade, Emerson citou algumas:

Alimentação mais saudável: pequenas mudanças fazem diferença. Substituir frituras por alimentos assados ou cozidos, reduzir o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas, e priorizar frutas, verduras e proteínas magras são passos importantes.

Evitar o excesso de açúcar e sal: o açúcar em excesso contribui para o ganho de peso e o sal favorece a retenção de líquidos e o aumento da pressão arterial. Optar por temperos naturais, como alho, cebola e ervas, melhora o sabor sem comprometer a saúde.

Beber mais água: a hidratação adequada auxilia no funcionamento do metabolismo e no controle da fome.

Atividade física regular: exercícios não precisam ser complexos ou caros. Caminhar diariamente, subir escadas em vez de usar o elevador e realizar pequenas atividades domésticas já ajudam no gasto calórico e no fortalecimento do corpo.

Acompanhamento profissional: o nutricionista desempenha um papel fundamental no tratamento da obesidade, orientando sobre a melhor alimentação conforme as necessidades individuais. Procurar um profissional capacitado é essencial para um emagrecimento saudável e sustentável.



**Com Agência Brasil**

Assine o Correio do Estado