Hospital do Câncer inaugura leitos para pacientes do SUS

O Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão (HCAA), com aporte de R$ 1,2 milhão do Governo do Estado, concluiu a nova ala, que contará com 32 leitos para atendimento humanizado aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
O hospital, que é referência no tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul, e o Governo do Estado inauguram o novo andar no dia 1º de setembro. O 4º andar da Unidade III, Nelson Buainain, representa mais um avanço na luta contra o câncer.
Nova ala
A unidade contará com 32 leitos de ponta, equipados e projetados para oferecer conforto e dignidade no atendimento de pacientes do SUS. Cabe ressaltar que, em dezembro, o hospital inaugurou acomodações e agora tem a capacidade de 124 leitos, que incluem:
- enfermarias;
- UTI e leitos-dia, sendo: 55 já habilitados ao SUS;
- 60 novos disponíveis ao SUS;
- 9 particulares.
O espaço está pronto, com o mobiliário adquirido por meio de recursos remanescentes de bazares da Receita Federal.
“Neste momento, avançamos mais um passo na melhoria da unidade hospitalar, mas ainda temos muito trabalho a fazer. Uma política de saúde em oncologia deve prever não só unidades hospitalares providas adequadamente para tratar os casos diagnosticados, mas também uma estratégia bem definida de prevenção e diagnóstico precoce, que são fundamentais para se avaliar o grau de maturidade de uma sociedade no enfrentamento das doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer”, disse o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões.
Em negociações com órgãos públicos, a administração do hospital está tentando viabilizar financiamento de recursos para atender à expansão dos atendimentos, assegurando que os pacientes possam utilizar os leitos disponíveis em sua totalidade.
Para a presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, a inauguração representa um divisor de águas na história da oncologia sul-mato-grossense:
“Este novo espaço simboliza o nosso compromisso inabalável com a vida. É um ambiente moderno, equipado, um SUS com qualidade de particular e, acima de tudo, humanizado, que reflete o padrão de excelência que os nossos pacientes merecem. Cada leito inaugurado representa mais dignidade e mais esperança para quem luta contra o câncer. Agradecemos ao Governo do Estado, à Prefeitura e a todos os parceiros que, juntos, nos ajudam a salvar vidas todos os dias”, destacou.