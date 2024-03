Hospital Universitário receberá mais de R$ 16 milhões em investimentos para reformas

Em comemoração ao aniversário de 49 anos do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-MS), cerimônia anunciará investimentos de mais de R$ 16 milhões em reformas e aquisições de equipamentos.

Os anuncios ocorrerão no dia 1 de abril (segunda-feira) com assinaturas de ordens de serviços relacionadas a melhorias na infraestrutura e nos serviços oferecidos, a solenidade terá a presença do presidente da estatal, Arthur Chioro, que fará uma visita ao Humap-UFMS e ao Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados.

O primeiro ato dos anuncios, de acordo com a Humap, será a inauguração da obra de readequação de área e substituição de tomógrafo, investimento totalizou R$ 6.017.107,37 e incluiu a aquisição de um novo tomógrafo computadorizado, o equipamento possibilitará avanço na qualidade dos exames e na agilidade dos resultados, para qualificar o atendimento aos pacientes do SUS.

A aquisição foi realizada por meio da compra centralizada da Rede Ebserh, com recurso proveniente do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf).

Haverá a assinatura de ordem de serviço para reforma da Clínica Médica: A obra, no valor de R$ 3.657.382,20 e inserida no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal, na qual prevê a melhoria dos ambientes e da estrutura física, que passará a contar com 54 leitos.

Será anunciado também a inauguração da revitalização de alojamentos das equipes multiprofissionais e de residentes, incluindo troca de pisos, louças, metais sanitários e revisão elétrica. O Humap-UFMS recebeu a doação de R$ 399 mil da Central de Execução de Penas Alternativas (Cepa), 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, para revitalização dos alojamentos.

Serviços estruturais como a reestruturação de instalações elétricas de média e baixa tensão também serão contempladas, com recurso do Novo PAC de R$ 225.884,65, a reestruturação visa melhora a segurança do sistema e na redução do número de incidentes de falta de energia.

Pelo projeto de Eficiência Energética do Hospital Dia: será anunciado a substituição de equipamentos na energia elétrica do hospital, com recursos do Grupo Energisa no valor de R$ 330 mil, serão trocadas lâmpadas ineficientes por lâmpadas com tecnologia LED, substituição de equipamentos condicionadores de ar e instalação de uma usina fotovoltaica de 41,42 KWp. Segundo o Humap, a economia de energia elétrica esperada é de R$50 mil por ano.

RADIOTERAPIA e HEMODINÂMICA

O setor de radioterapia do hospital terá equipamentos atualizados aumentando a gama de tratamentos e a capacidade de atendimento, com investimento de R$ 4,5 milhões, proveniente de emenda parlamentar do Deputado Federal Beto Pereira.

Mais R$ 1,3 milhão, serão investidos no setor oriundos do Rehuf, a obra visa adequar o ambiente às normas de segurança e acessibilidade. O objetivo de acordo com o Humap é melhorar a segurança e qualidade da assistência aos 50 pacientes atendidos, impactando positivamente o ensino e a pesquisa na área de saúde.

O Hospital conta com 210 leitos e realizou, no período de junho de 2022 a junho de 2023, 127.859 atendimentos ambulatoriais e 11.180 internações.

Outro anúncio que acontecerá na Humap será da reforma do espaço e substituição do equipamento da Hemodinâmica: a contratação viabilizará a instalação do novo equipamento de angiografia, que possibilitará a realização de procedimentos médicos especializados, atendendo uma média de 90 procedimentos ao mês.

O recurso de R$ 2,2 milhões é proveniente de emenda parlamentar do Deputado Federal Geraldo Resende.