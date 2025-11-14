Idosa perde mais de R$16 mil no golpe do falso "Viva Sorte" em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Moradora do interior de Mato Grosso do Sul, longe aproximadamente 231 quilômetros da Capital, uma idosa de 72 anos perdeu mais de 16 mil reais após cair no golpe do falso "Viva Sorte", aplicado através de mensagens do whatsapp na tarde desta última quinta-feira (13).

Conforme constam nas informações do boletim de ocorrência, a vítima em questão é moradora do município de Dourados, segunda maior cidade do MS que leva o apelido de "Capital do agronegócio", e teria começado a receber mensagens pelo aplicativo no início da tarde de ontem (13).

Nesse caso específico, o homem que teria aplicado golpe na idosa se identificou como funcionário da chamada "Viva Sorte", um modelo dos famosos "títulos de capitalização" na modalidade filantropia premiável de pagamento único.

Populares em Mato Grosso do Sul, o "Hora do Viva" e "Viva Sorte do Dia", por qual os criminosos fingiam se passar, são emitidos pela Via Capitalização, empresa que fica localizada na cidade de Porto Alegre (RS), em dito benefício do Hospital do Câncer de Londrina.

Através dessas mensagens, como apurado pela mídia local no portal Ligado na Notícia, a idosa foi informada sobre um prêmio o qual teria sido contemplada, e somava a quantia de R$50 mil.

Golpe

Em constantes orientações à vítima, o indivíduo detalhou à idosa que para embolsar a quantia seria necessário seguir uma série de instruções.

Depois de digitados alguns números e feito alguns procedimentos através do aplicativo bancário, o boletim de ocorrência narra que a vítima sequer teve noção do que estaria fazendo, percebendo só depois que havia transferido quase 17 mil reais para o falsário.

Uma vez embolsado os valores, o golpista chegou a ser questionado pela vítima quais seriam as justificativas para os depósitos, mas o indivíduo encerrou a conversa.

Em valores exatos, é detalhado que as transferências da vítima somaram R$16.899,99 enviados diretamente para a conta do criminoso. A idosa procurou a Polícia Civil para registro do boletim de ocorrência e o caso segue sendo investigado.

MS e os estelionatos

Dados compilados e divulgados em painel estatístico, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que Mato Grosso do Sul mantém uma média de 14,2 mil estelionatos registrados por ano desde 2021.

Há cerca de quatro anos, já no segundo ano da pandemia, MS ultrapassou e muito o volume de casos registrados no período de 12 meses, que até então marcavam entre 5,8 e 7,8 mil casos anuais, atingindo 12637 estelionatos em 2021.

Em crescente constante, conforme dados da Sejusp, nos últimos três anos MS registrou os seguintes totais anuais de estelionatos:

2022 - 14.606

2023 - 14.827

2024 - 14.904

Ainda, como mostram os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em 2025 Mato Grosso do Sul já anotou 9.971 estelionatos até o mês de outubro.

Estelionato, por definição do Código Penal, trata-se de "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento".

Mato Grosso do Sul mantém, há pelo menos três anos, um volume anual de mais de 14 mil casos de estelionato registrados em seu território.

Entre as modalidades de golpe denunciadas, aparecem, por exemplo:

Por isso, é preciso estar atento pois, como bem abordou o Correio do Estado, estelionatários têm se passado até por "pecuarista galanteador que promete caminhonetes", usando até mesmo o celular do professor esfaqueado em 13 de dezembro, Roberto Figueiredo, para pedir dinheiro.

Portanto, desconfie de qualquer facilidade; não compartilhe informações com desconhecidos; confirme os dados antes de qualquer transação financeira e confirme sempre a veracidade de quem entrou em contato.

