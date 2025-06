Idoso de 84 anos é a segunda vítima atingida por barra de ferro em acidente na BR-262

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um idoso de 84 anos, identificado como Marcelino Florentino Filho é a segunda vítima fatal do acidente envolvendo um ônibus da viação Andorinha e um caminhão carregado com minérios.

Segundo apurações, o idoso estava indo para Corumbá visitar a neta nascida há menos de 20 dias.

Marcelino foi atingido no tórax pela barra de ferro que atravessou o vidro do segundo andar do ônibus.

A mesma barra atingiu também a médica Andrezza das Neves Felski, de 27 anos. A jovem estava voltando de uma viagem de férias com o namorado e morreu no local.

Uma criança de seis anos foi atingida na região da coxa e teve que ser transportada de helicóptero para a Santa Casa de Corumbá, onde continua internada em estado grave.

Além da criança, ficaram feridos o motorista do ônibus, com ferimentos leves, e uma mulher, que teve fratura exposta da perna, também sendo encaminhada para a unidade de emergência.

O acidente

A colisão aconteceu por volta das seis horas da manhã deste domingo (15), na BR-262 entre Miranda e Corumbá, distante aproximadamente 400 quilômetros de Campo Grande.

O ônibus da viação Andorinha seguia sentido Campo Grande - Corumbá e invadiu a pista contrária, onde vinha um caminhão transportando minérios. Com o choque na lateral, uma peça de ferro do caminhão atravessou a janela do segundo andar do ônibus, atingindo os passageiros das três primeiras fileiras do veículo.

Em nota, a empresa Andorinha informou que está prestando assistência às famílias das vítimas e acompanha junto às autoridades a apuração das circunstâncias do acidente.

A Polícia Civil e a Perícia Científica fizeram os levantamentos para determinar as causas do acidente. Os corpos da médica e do idoso foram removidos para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como "praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor".

Luto

O prefeito de Corumbá, Gabriel Alves de Oliveira, decretou luto oficial de três dias em respeito e solidariedade às vítimas e familiares do acidente.

"Neste momento de imensa dor, a Prefeitura de Corumbá se solidariza com os familiares, amigos, colegas de trabalho e todos os impactados por essa tragédia. A gestão municipal está mobilizada, por meio de sua rede de serviços e assistência, para prestar todo o suporte necessário às famílias das vítimas e aos feridos", destacou o comunicado.

O prefeito de Ladário (cidade vizinha a Corumbá), Munir Ramunieh, também decretou luto oficial de três dias.

"É um momento de profunda tristeza para toda a região. Que Deus conforte o coração dos familiares. Nossas orações estão com todos os que sofrem com esta perda", se manifestou por meio de nota.

A Viação Andorinha também se manifestou por meio de comunicado oficial. Leia abaixo:

É com profundo pesar que confirmamos a ocorrência de um grave acidente envolvendo um dos ônibus de nossa frota, registrado nesta data. Infelizmente, o acidente resultou na perda irreparável de vidas humanas.

Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com as famílias e amigos das vítimas, aos quais expressamos nossos mais sinceros sentimentos. A empresa está prestando todo o apoio necessário às famílias e aos passageiros, buscando oferecer toda a assistência e estrutura possíveis neste momento difícil.

Estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes e conduzindo uma apuração rigorosa para esclarecer as causas do acidente. Reafirmamos nosso compromisso com a segurança e a integridade de todos os nossos passageiros e colaboradores.

Seguiremos atualizando as informações com transparência, responsabilidade e respeito às vítimas e seus familiares.

Empresa de Transportes Andorinha S/A

*Com informações do Diário Corumbaense