Idoso é encontrado morto em lagoa após sair para caçar com amigo

Enquanto Rudi Fiorese tem todos os pedidos negados, Edivaldo Aquino recupera documentos e chave de apartamento, mas eletrônicos e dinheiro seguem apreendidos
Na última sexta-feira, dia 10, o juiz Waldir Peixoto Barbosa, analisou os pedidos de restituição de bens do ex- secretário de Infraestrutura, Rudi Fiorese e do ex-gerente de Manutenção de Vias Edivaldo Aquino Pereira, ambos ligados à investigação da "Operação Buraco sem Fim".
As sentenças tiveram desfechos distintos, uma vez que todos os pedidos realizados por Fiorese foram negados, uma vez que um dos itens solicitados, o celular, ainda passa por perícia técnica e permanecerá sob custódia judicial.
Já Edivaldo Aquino, que também entrou com o pedido de restituição de bens, obteve um acolhimento parcial de seu pedido.
Dentre o que foi solicitado, o juiz permitiu a liberação dos seguintes itens, como uma vasta lista de documentos, como faturas de cartões e boletos de IPVA, documentos de seus veículos, um VW Nivus e uma camionete Toyota Hilux.
Além dos documentos, foi permitido que o ex-gerente de manutenção de vias, recebeu também uma chave referente a um apartamento que possui em condomínio de luxo na Capital e uma nota promissória de R$ 13 mil.
Apesar de obter um sucesso maior que Rudi Fiorese ao solicitar a restituição de bens, Edivaldo não foi autorizado a receber o dinheiro em espécie apreendido na Operação.
Também não recebeu itens eletrônicos como pendrives, HD externo, aparelho celular e notebook, com a justificativa de que esses itens deverão permanecer acautelados até a conclusão das perícias e demais diligências investigativas.
OPERAÇÃO BURACO SEM FIM
No dia 12 de maio, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) desdobrou uma nova ofensiva contra suposta corrupção na secretaria de obras da Capital.
Batizada de "Buraco Sem Fim", através dessa operação os promotores do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) encontraram R$429 mil em dinheiro localizado em dois dos endereços durante o cumprimento de sete mandados de prisão e 10 mandados de busca.
"Durante o cumprimento das ordens judiciais de busca e apreensão, foram encontrados valores altos em dinheiro vivo, totalizando pelo menos R$429 mil. Só no endereço de um servidor, havia R$186 mil em espécie. No imóvel de outro alvo, havia R$233 mil, também em notas de Real", informou, em nota, o Ministério Público.
Essa operação mira uma empresa que presta serviços de tapa-buracos que, de acordo com a nota oficial do MP, faturou entre 2018 e 2025, "contratos e aditivos que somam o montante de R$113.702.491,02".
Entre os sete presos nesta terça-feira está o ex-secretário municipal de obras, Rudi Fioresi, que estava à frente da Agesul, mas além dele também foi preso o engenheiro Edivaldo Pereira Aquino, coordenador do serviço de tapa-buracos.