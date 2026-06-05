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IFMS abre 560 vagas para cursos gratuitos de inglês e espanhol em MS

Inscrições seguem até 28 de junho; aulas serão semipresenciais em 10 municípios e início está previsto para agosto

Welyson Lucas

05/06/2026 - 16h48
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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas 560 vagas em cursos gratuitos de Inglês e Espanhol ofertados na modalidade semipresencial.

As oportunidades são destinadas a moradores de dez municípios sul-mato-grossenses e fazem parte dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), voltados à qualificação e ao aprendizado de idiomas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de junho por meio da Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. Os interessados devem acessar o sistema, atualizar os dados cadastrais, escolher o município e o curso desejado e confirmar a inscrição.

Embora os cursos sejam ofertados na modalidade Educação a Distância (EAD), o modelo adotado pelo IFMS prevê atividades on-line e encontros presenciais semanais obrigatórios.

Os estudantes terão acesso a videoaulas, textos, slides e atividades avaliativas por meio de uma plataforma digital, além de participarem de uma aula presencial por semana no município escolhido.

A carga horária varia entre 160 e 200 horas-aula, com duração média de cinco meses. O início das atividades está previsto para agosto deste ano.

Como será a seleção

O processo seletivo será realizado por meio de sorteio eletrônico, marcado para o dia 2 de julho. A classificação final e a primeira chamada dos candidatos aprovados serão divulgadas em 13 de julho.

Para os inscritos nos cursos de nível Básico II, será aplicada uma prova on-line de nivelamento entre os dias 8 e 15 de julho. Estão dispensados dessa etapa os candidatos que já concluíram o nível Básico I.

As matrículas dos convocados na primeira chamada começam em 22 de julho. Caso ainda existam vagas remanescentes, novas convocações serão realizadas pelo IFMS.

Municípios contemplados

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba e São Gabriel do Oeste.

Entre as opções ofertadas estão os cursos de Inglês Básico I e II e Espanhol Básico I e II. O município de São Gabriel do Oeste concentra o maior número de vagas, com 160 oportunidades distribuídas entre quatro turmas.

Já em Dourados, além das vagas de Inglês Básico I e Espanhol Básico II, há uma turma de Inglês Básico II com encontros presenciais no período vespertino, sendo a única exceção ao cronograma noturno adotado nos demais cursos.

Vagas por município

  • Amambai: 40 vagas
  • Antônio João: 50 vagas
  • Aral Moreira: 25 vagas
  • Cassilândia: 25 vagas
  • Costa Rica: 60 vagas
  • Dourados: 75 vagas
  • Nova Andradina: 30 vagas
  • Paraíso das Águas: 25 vagas
  • Paranaíba: 70 vagas
  • São Gabriel do Oeste: 160 vagas

Total geral: 560 vagas.

Inscrições

Os interessados devem consultar os requisitos de escolaridade e demais regras previstas no Edital nº 44/2026, disponível na Central de Seleção do IFMS. https://www.ifms.edu.br/noticias/2026/abertas-inscricoes-para-cursos-de-espanhol-e-ingles.

Em caso de dúvidas, o atendimento é realizado pelo e-mail: [email protected].

migração ilegal

Criminosos que atravessavam haitianos ilegalmente de Corumbá para a Bolívia são condenados

Os chamados coiotes cobravam valores abusivos para levar migrantes de forma ilegal ao país vizinho através de travessia clandestina

05/06/2026 17h30

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Criminosos articulavam um esquema de travessia de haitianos pelo local conhecido como

Criminosos articulavam um esquema de travessia de haitianos pelo local conhecido como "Trilha do Gaúcho" Foto: Divulgação / PF

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A 1ª Vara Federal de Corumbá condenou oito pessoas por participação em um esquema criminoso que promovia a migração ilegal, através da travessia de estrangeiros, principalmente haitianos, na fronteira do Brasil com a Bolívia. As penas variam de três a 11 anos de prisão.

Conforme a Justiça Federal, o grupo criminoso atuou entre outubro e dezembro de 2021, transportando os estrangeiros de forma clandestino para o país vizinho de Mato Grosso do Sul, visando lucro, em ações coordenadas e repetidas, caracterizando crime continuado.

Os acusados foram presos em dezembro de 2021, durante a Operação Fom'Ale II, deflagrada pela Polícia Federal. Na ocasião foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a investigação que levou a prisão do grupo detectou que os criminosos articulavam um esquema de travessia de haitianos pelo local conhecido como “Trilha do Gaúcho”, na divisa do Brasil com a Bolívia.

Nos períodos da manhã e noite, os criminosos, que atuavam como coiotes, buscavam meios de atravessar ilegalmente os migrantes, entre eles diversas crianças e mulheres grávidas, sempre exigindo dinheiro para tal fim.

Já dentro da trilha, os estrangeiros eram auxiliados por “carregadores” bolivianos, que tinham a função de mostrar o percurso até a Bolívia, além de prestar apoio no transporte das malas dos haitianos, mediante o pagamento de valores abusivos.

O esquema tinha divisão de tarefas: alguns integrantes captavam migrantes na rodoviária, outros faziam o transporte até casas de passagem e a fronteira, enquanto havia responsáveis por hospedagem e articulação com atravessadores bolivianos. 

As investigações indicaram que os migrantes pagavam valores que chegavam a 150 dólares por pessoa para a travessia ilegal.

Em ocasiões em que os “coiotes” foram acompanhados pelos policiais, foi possível observar que, ao menos uma vez, cidadãos haitianos foram abandonados no meio da rua, após os criminosos perceberem a aproximação da polícia.

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia contra oito investigados, imputando-lhes os crimes de promoção de migração ilegal e organização criminosa.

Sentença

O juiz federal substituto, Rubens Petrucci Junior, ao julgar o processo, enfatizou que a prática envolvia “exploração econômica sistemática de migrantes em situação de máxima vulnerabilidade”, além de riscos impostos durante travessias clandestinas. 

“A atividade cruzava sistematicamente a fronteira Brasil-Bolívia, com acordos e pagamentos envolvendo bolivianos e operações até o Chile”, registrou o magistrado na sentença. 

O conjunto de provas, que incluem depoimentos, monitoramentos e dados de celulares, demonstrou, segundo o juiz federal, a atuação coordenada do grupo, resultando na condenação dos investigados pelos crimes de promoção de migração ilegal e integração em organização criminosa, nos termos da denúncia.

Investigação

Cemitério de MS entra na mira do MP por superlotação e armazenamento de ossos irregular

Denúncia de moradores afirma que o Cemitério chegou a realizar a exumação dos ossos de um familiar e não sabiam o paradeiro da ossada

05/06/2026 17h15

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No local, foram encontradas ossadas humanas sem registro eficaz

No local, foram encontradas ossadas humanas sem registro eficaz Divulgação/MPMS

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação contra o Cemitério Público Municipal de Naviraí para apurar irregularidades no funcionamento. 

Entre as denúncias, a investigação foca em falhas na realização de exumações, controle administrativo ineficaz ou inexistente e possíveis violações à dignidade humana. 

A motivação do inquérito foi o relato de moradores do município, localizado a aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande, que afirmaram que encontraram túmulos abertos quando foram ao local sepultar familiares. 

Em um dos casos, teria acontecido a exumação dos restos mortais de um dos mortos sem a comunicação prévia à família e sem informação precisa a respeito do local exato do armazenamento dos ossos. Na tumba do familiar morto, estaria sepultada outra pessoa, que não teria relação alguma com a família.

Durante a visita do MP ao local, foram constatados vários problemas, como a ausência de registros confiáveis, a inexistência de um sistema eficiente de controle, além do armazenamento inadequado de ossadas, inclusive sem identificação. 

Foram encontrados, ainda, ossos humanos mantidos de forma irregular no ossuário, contrariando normal legais e princípios básicos de respeito à dignidade da pessoa humana. 

A investigação também identificou uma possíbel superlotação no cemitério, com indícios da utilização irregular de áreas de circulação comum para novos sepultamentos. 

O desenterramento de restos mortais deve seguir critérios estabelecidos pela legislação municipal, além da realização do registro detalhado de todas as movimentações do corpo. 

Segundo o MPMS, isso não vinha sendo cumprido no estabelecimento público. 

Diante da gravidade dos fatos, o Ministério Público instaurou inquérito civil e requisitou a abertura de investigação policial para apurar possíveis crimes de violação de sepultura e ocultação de cadáver. 

Em resposta, o município de Naviraí apresentou ao MP informações sobre medidos para reorganização do serviço, como a implantação de um sistema informatizado para controle e revisão de processos internos. 

No entanto, de acordo com o MP, o próprio levantamento reconhece falhas em gestões anteriores e lacunas nos registros de exumações.

"Mais do que uma questão administrativa, o funcionamento adequado de um cemitério envolve direitos fundamentais, como o respeito à memória dos falecidos e o direito das famílias de saber o destino de seus entes queridos. Ao conduzir a investigação, o MPMS reforça seu papel na defesa da cidadania, da dignidade humana e do interesse coletivo", afirmou o Ministério Público em nota. 

No local, foram encontradas ossadas humanas sem registro eficazFonte: Reprodução MPMS

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