IFMS abre 560 vagas para cursos gratuitos de inglês e espanhol em MS - Divulgação/IFMS

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas 560 vagas em cursos gratuitos de Inglês e Espanhol ofertados na modalidade semipresencial.

As oportunidades são destinadas a moradores de dez municípios sul-mato-grossenses e fazem parte dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), voltados à qualificação e ao aprendizado de idiomas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de junho por meio da Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. Os interessados devem acessar o sistema, atualizar os dados cadastrais, escolher o município e o curso desejado e confirmar a inscrição.

Embora os cursos sejam ofertados na modalidade Educação a Distância (EAD), o modelo adotado pelo IFMS prevê atividades on-line e encontros presenciais semanais obrigatórios.

Os estudantes terão acesso a videoaulas, textos, slides e atividades avaliativas por meio de uma plataforma digital, além de participarem de uma aula presencial por semana no município escolhido.

A carga horária varia entre 160 e 200 horas-aula, com duração média de cinco meses. O início das atividades está previsto para agosto deste ano.

Como será a seleção

O processo seletivo será realizado por meio de sorteio eletrônico, marcado para o dia 2 de julho. A classificação final e a primeira chamada dos candidatos aprovados serão divulgadas em 13 de julho.

Para os inscritos nos cursos de nível Básico II, será aplicada uma prova on-line de nivelamento entre os dias 8 e 15 de julho. Estão dispensados dessa etapa os candidatos que já concluíram o nível Básico I.

As matrículas dos convocados na primeira chamada começam em 22 de julho. Caso ainda existam vagas remanescentes, novas convocações serão realizadas pelo IFMS.

Municípios contemplados

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba e São Gabriel do Oeste.

Entre as opções ofertadas estão os cursos de Inglês Básico I e II e Espanhol Básico I e II. O município de São Gabriel do Oeste concentra o maior número de vagas, com 160 oportunidades distribuídas entre quatro turmas.

Já em Dourados, além das vagas de Inglês Básico I e Espanhol Básico II, há uma turma de Inglês Básico II com encontros presenciais no período vespertino, sendo a única exceção ao cronograma noturno adotado nos demais cursos.

Vagas por município

Amambai : 40 vagas

Antônio João : 50 vagas

Aral Moreira : 25 vagas

Cassilândia : 25 vagas

Costa Rica: 60 vagas

Dourados : 75 vagas

Nova Andradina : 30 vagas

Paraíso das Águas : 25 vagas

Paranaíba : 70 vagas

São Gabriel do Oeste: 160 vagas

Total geral: 560 vagas.

Inscrições

Os interessados devem consultar os requisitos de escolaridade e demais regras previstas no Edital nº 44/2026, disponível na Central de Seleção do IFMS. https://www.ifms.edu.br/noticias/2026/abertas-inscricoes-para-cursos-de-espanhol-e-ingles.



Em caso de dúvidas, o atendimento é realizado pelo e-mail: [email protected].