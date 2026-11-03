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PRF apreende 600 kg de cocaína e 10 pistolas durante o feriado de Finados

Também foram apreendidos 1.171 kg de maconha e 10,9 kg de haxixe

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/11/2026 - 15h11
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.172 quilos de maconha, 608 quilos de cocaína e 10 pistolas durante a Operação Finados, realizada entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro de 2026, em Mato Grosso do Sul.

As apreensões foram realizadas em diversas ocorrências durante os quatro dias de feriadão.

1ª apreensão

Na sexta-feira (30), em Anastácio (MS), foram apreendidos 233,8 kg de pasta base e 37,4 kg de cloridrato de cocaína. Segundo a PRF, os policiais deram voz de abordagem a um caminhão, vistoriaram o veículo e flagraram vários fardos de droga cobertos por uma lona.

Interrogado, o motorista confessou que levaria o entorpecente de Miranda (MS) a Campo Grande (MS). Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal na Capital.

2ª apreensão

Na sexta-feira (30), em Maracaju (MS), foram apreendidos 1.171 kg de maconha e 10,9 kg de haxixe.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais deram ordem de parada a um GM/Astra, mas ele desobedeceu, fugiu, saiu da pista, desceu do carro e escapou a pé. O entorpecente foi localizado e capturado no interior do veículo.

3ª apreensão

No domingo (1°), em São Gabriel do Oeste (MS), foram apreendidos 337 kg de pasta base de cocaína. De acordo com a PRF, os policiais deram ordem de parada a um caminhão e, durante vistoria ao veículo, localizaram compartimentos ocultos no teto do veículo, onde estava escondida a droga.
Interrogado, ele confessou que recebeu o entorpecente em São Gabriel do Oeste (MS) e que levaria até São Paulo (SP).

4ª apreensão

no domingo (1°), em Campo Grande (MS), foram apreendidas 10 pistolas calibre 9mm e carregadores. Conforme apurado pela reportagem, policiais deram ordem de abordagem a um motorista de um Fiat Mobi e notaram intenso nervosismo apresentado pelos ocupantes do veículo. Com isso, vistoriaram o carro e encontraram várias armas de fogo escondidas no painel do automóvel. A motorista e a passageira foram presas e encaminhadas à Polícia Federal na Capital.

Outra apreensão

Receita Federal apreendeu 76 quilos de cocaína, na manhã desta terça-feira (3), em uma transportadora de Campo Grande.

O entorpecente foi descoberto com a ajuda de um cão de faro. A droga estava escondida em peças metálicas de máquinas agrícolas e foi necessário utilizar esmeril e outras ferramentas para retirar a cocaína do metal.

Ninguém foi preso. A transportadora não tem nenhum envolvimento com o crime e é vítima da ação dos criminosos. 

O entorpecente seria enviado de Ponta Porã (MS) a Curitiba (PR). O prejuízo ao crime organizado foi estimado em R$ 3 milhões.

estragos

Santa Rita do Pardo decreta emergência após temporal com destelhamentos

Decreto municipal classificou o evento como desastre de nível I e estabeleceu situação de emergência por 180 dias

03/11/2026 16h00

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Temporal causou vários estragos no município

Temporal causou vários estragos no município Foto: Divulgação

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A cidade de Santa Rita do Pardo, foi atingida por um forte temporal na madrugada da última segunda-feira (2). O temporal durou cerca de 15 minutos, tempo suficiente para realizar graves estragos na área urbana e rural da cidade e levou o prefeito da cidade, Dr. Lúcio Costa (PSDB), classificou o evento como “desastre de nível I”, de pequena intensidade e decretou situação de emergência válida por 180 dias.

Segundo informações do site Cenário MS, a tempestade registrou rajadas de ventos de até 109,08 km/h. Os ventos causaram diversos danos no município, como destelhamento de casas e destruição de parte da rede elétrica da cidade.  

De acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cerca de 1.984 imóveis estavam sem energia durante as primeiras horas da manhã. E até  às 10h, 965 unidades permaneciam sem energia. A chuva começou de madrugada e  por volta das 4h da manhã registrou seu ápice, de acordo com o decreto municipal.

Apesar de ter durado cerca de 10 a 15 minutos, foi tempo suficiente para acumular 20,2 milímetros de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Temporal causou vários estragos no município

Os estragos do temporal também afetaram a tradicional ida aos cemitério no feriado de Finados, já que há registros de quedas de eucaliptos que bloquearam a principal a via de acesso ao cemitério municipal.

Além disso, os estragos derrubaram um barracão de uma empresa instalado na cidade voltado para o tratamento de eucaliptos.  

Diversos comércios também foram afetados pela forte chuva, causando destelhamentos e quedas de toldos. Ao longo da cidade, moradores registraram quedas de árvores, postes e fios.

Na zona rural, os prejuízos econômicos envolveram a destruição de varandas, abrigos de animais e outras benfeitorias. O prefeito Dr. Lúcio, orientou aos moradores que sofreram com danos ou prejuízos causados pelo temporal, que procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Os atendimentos se iniciaram na manhã desta terça-feira (3). O decreto realizado pela prefeitura, autoriza a mobilização de voluntários e campanhas para promover arrecadações de subsídios, para ajudar as famílias afetadas.

Temporal causou vários estragos no município

Obras

Interdição na Mascarenhas de Moraes muda trânsito nesta quarta-feira

Bloqueio no cruzamento com a Avenida Tamandaré será das 20h às 2h, com desvios para motoristas em diferentes sentidos

03/11/2026 15h52

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Agetran - Divulgação

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O cruzamento das avenidas Mascarenhas de Moraes e Tamandaré, na região do Segredo, em Campo Grande, será interditado apartir das 20h desta quarta-feira (4) às 2h de quinta-feira (5), para execução de obras. O bloqueio exigirá mudanças no trajeto de motoristas que circulam entre a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a região da Júlio de Castilho, a Universidade Estadual de Matpo Grosso do Sul (UEMS) e a Avenida Dom Antônio Barbosa.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os condutores a redobrarem a atenção nas proximidades e respeitarem a sinalização provisória durante a interdição.

Para quem trafega pela Avenida Mascarenhas de Moraes no sentido UCDB, o desvio será pelas ruas do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré. No sentido contrário, em direção à Júlio de Castilho, a alternativa será pelas ruas dos Passos e Avenida Euler de Azevedo, até a Tamandaré.

Os motoristas que saírem da UCDB em direção à Mascarenhas de Moraes deverão seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Ovídeo Serra e Rua do Sacramento. Já quem seguir no sentido UEMS deverá utilizar a Avenida Tamandaré, Rua Otávio Gonçalves Gomes, Rua Olário de Oliveira França e Avenida Dom Antônio Barbosa.

Para os condutores que trafegam pela região da Júlio de Castilho em direção à UCDB, o trajeto alternativo será pelas ruas Araras, do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré.

Quem sair da Avenida Dom Antônio Barbosa em direção à UCDB deverá seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Araras, Rua do Sacramento e Rua Ovídeo Serra, retornando à Tamandaré.

A Agetran recomenda que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e sigam as orientações da sinalização no local.

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