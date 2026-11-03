PRF apreende 600 kg de cocaína e 10 pistolas durante o feriado de Finados

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.172 quilos de maconha, 608 quilos de cocaína e 10 pistolas durante a Operação Finados, realizada entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro de 2026, em Mato Grosso do Sul.

As apreensões foram realizadas em diversas ocorrências durante os quatro dias de feriadão.

1ª apreensão

Na sexta-feira (30), em Anastácio (MS), foram apreendidos 233,8 kg de pasta base e 37,4 kg de cloridrato de cocaína. Segundo a PRF, os policiais deram voz de abordagem a um caminhão, vistoriaram o veículo e flagraram vários fardos de droga cobertos por uma lona.

Interrogado, o motorista confessou que levaria o entorpecente de Miranda (MS) a Campo Grande (MS). Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal na Capital.

2ª apreensão

Na sexta-feira (30), em Maracaju (MS), foram apreendidos 1.171 kg de maconha e 10,9 kg de haxixe.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais deram ordem de parada a um GM/Astra, mas ele desobedeceu, fugiu, saiu da pista, desceu do carro e escapou a pé. O entorpecente foi localizado e capturado no interior do veículo.

3ª apreensão

No domingo (1°), em São Gabriel do Oeste (MS), foram apreendidos 337 kg de pasta base de cocaína. De acordo com a PRF, os policiais deram ordem de parada a um caminhão e, durante vistoria ao veículo, localizaram compartimentos ocultos no teto do veículo, onde estava escondida a droga.

Interrogado, ele confessou que recebeu o entorpecente em São Gabriel do Oeste (MS) e que levaria até São Paulo (SP).

4ª apreensão

no domingo (1°), em Campo Grande (MS), foram apreendidas 10 pistolas calibre 9mm e carregadores. Conforme apurado pela reportagem, policiais deram ordem de abordagem a um motorista de um Fiat Mobi e notaram intenso nervosismo apresentado pelos ocupantes do veículo. Com isso, vistoriaram o carro e encontraram várias armas de fogo escondidas no painel do automóvel. A motorista e a passageira foram presas e encaminhadas à Polícia Federal na Capital.

Outra apreensão

Receita Federal apreendeu 76 quilos de cocaína, na manhã desta terça-feira (3), em uma transportadora de Campo Grande.

O entorpecente foi descoberto com a ajuda de um cão de faro. A droga estava escondida em peças metálicas de máquinas agrícolas e foi necessário utilizar esmeril e outras ferramentas para retirar a cocaína do metal.

Ninguém foi preso. A transportadora não tem nenhum envolvimento com o crime e é vítima da ação dos criminosos.

O entorpecente seria enviado de Ponta Porã (MS) a Curitiba (PR). O prejuízo ao crime organizado foi estimado em R$ 3 milhões.