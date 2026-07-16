IFMS oferece 2,2 mil vagas em 12 municípios; saiba como se inscrever

"É gostoso ganhar 50 assim".

Afirmação do chefe da central de regulação de vagas hospitalares foi feita no dia em que faturou propina de R$ 50 mil por conta de contrato fechado com a prefeitura de Miranda

Policiais e integrantes do MPMS recolheram série de documentos, celulares e computadores na Opertação Guttemberg, no dia 7 de julho

“É gostoso ganhar 50 assim”. “Quem falar que não gosta tem que ser crucificado”. A primeira afirmação é do advogado Gabriel Taquino de Paula. A resposta, de Ed Carlos Britto Burgatt. Os dois estão presos desde o dia 7 de julho acusados de envolvimento em um amplo esquema de corrupção envolvendo cobrança de propina em troca de liberação de cirurgias, internações e exames médicos de alta complexidade.

O diálogo que evidencia explícita euforia com o recebimento de propina entre os dois ocorreu, segundo investigação do Ministério Público, no dia 2 de agosto de 2022, mesmo dia em que a prefeitura de Miranda liberou o pagamento de R$ 1,044 milhão pela compra de livros paradidáticos.

O advogado Gabriel é o vendedor dos livros da editora Avante e Ed Carlo é o chefe da central de regulação, responsável pela liberação ou não de vagas hospitalares. Conforme a investigação, ele facilitava a liberação vagas para internações ou exames se as prefeituras comprassem livros paradidáticos.

E, conforme a investigação da Operação Guttemberg, ao menos 17 prefeituras firmaram contratos que superam os R$ 27 milhões em vendas feitas pela editora Avante. Além destes dois, outros 14 foram presos por envolvimento no mesmo esquema. E, a investigação prossegue porque existe a suspeita de que os prefeitos que compravam os livros também recebiam propina. Outra suspeita é de que haja envolvimento de sete deputados ou ex-deputados.

E, conforme esta investigação, tanto Gabriel quanto Ed Carlo recebiam 5% sobre o valor dos contratos. Ou seja, estavam eufóricos porque naquele dia cada um havia garantido pouco mais de R$ 50 mil em sua conta bancária somente com a venda de livros para a prefeitura de Miranda. O dinheiro foi depositado na conta da filha de Ed Carlos, Jessyca Duarte Burgatt, que também foi presa no último dia 7 de julho.

A euforia com o recebimento do dinheiro desviado dos setores da educação e saúde era tanta que naquele dia foram comemorar em uma boate em Campo Grande. “Hoje vamos tomar uma. Merecemos”, escreveu Ed Carlo em mensagem enviada para Gabriel.

“Vc tá colhendo o que plantou”, respondeu o advogado, que logo na sequência deixou claro que, por ter faturado o dinheiro fácil estava extremamente orgulhoso de si mesmo e do parceiro das negociatas.

“Tá um comentário aí que eu sou o advogado das estrelas”, escreveu, deixando claro que estava classificando Ed Carlos, o suposto chefe do propinoduto, como um verdadeiro astro pelo fato de estar conseguindo desviar dinheiro público usando a morte ou a vida como moedas de troca.

Na sequência, o também eufórico Ed Carlo revela o local onde faria a comemoração. “Vou na Valley comemorar. Só tomar um banho e voltar”, escreveu o servidor público que teoricamente trabalhava na central de regulação, cuja sede fica praticamente em frente da boate na qual pretendia gastar parte do “gostoso” dinheiro que havia acabado de faturar.

E, ao mesmo tempo em que Ed Carlo e Gabriel naturalizavam o recebimento de propina e entendiam que merecia ser crucificado quem dissesse que não gosta de receber dinheiro desta forma, eles não escondiam que estavam dispostos e decretar pena de morte para inocentes caso algum prefeito não quisesse entrar no propinoduto.

“Só opera se fechar” “senão vai morrer todo mundo”, escreveu o auto-declarado advogado das estrelas em mensagem enviada no dia 1º de setembro do 2022 para Ed Carlo. Ele estava se referindo a uma certa dificuldade para vender livros para a prefeitura de Nova Alvorada do Sul, que estaria negociando com outros fornecedores, deixando claro que pode existir um segundo grupo que faz negociatas parecidas.

Com estas afirmações, segundo o Ministério Público, ele estava “referindo-se as cirurgias que ED CARLOS em razão do seu cargo, repassaria para o município em razão da contratação da EDITORA, por intermédio deles”.

Nos dias 5 e 6 de setembro o advogado voltou a mandar mensagem para Ed Carlos deixando claro que não estava brincando quando, dias antes, disse que “vai morrer todo mundo”. Desta vez orientou o comparsa dizendo: “Deixa o povo sem leito lá”, “Suspende as cirurgías de nova alvorada”.

E o chefe da central de regulação deixava claro que estava de acordo com as orientações do advogado vendedor de livros que não se importava se pessoas morressem na fila de espera somente porque estava com dificuldades em conseguir nova propina.

Em uma série de diálogos transcritos pela promotoria, Ed Carlos, responde, entre outras: “eu tranco tudo aqui”, “e não ajudo eles em nada”, “saúde zero”.

A investigação ainda revela que esta pressão surtiu efeito e ele acabaram fechando contrato com Nova Alvorada do Sul e que Ed Carlos receberia R$ 80 mil. Em contrapartida, o chefe da central de regulação revelou que “vou dar 300 mil de exames pra eles”, “Fora as cirurgias”, demonstrando que condiciona o repasse de verbas de exames e cirurgia para o município ao acerto com eles na contratação da EDITORA”, diz trecho da investigação da promotoria.