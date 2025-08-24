Incêndio atinge área do Hospital do Pênfigo em Campo Grande

Moradores tentaram apagar as chamas para evitar que o fogo atingisse casas e o hospital - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Um incêndio atingiu uma grande área de vegetação na tarde deste domingo (24), em área que pertence ao Hospital do Pênfigo, em Campo Grande. A estrutura hospitalar não chegou a ser atingida.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, são aproximadamente 24 hectares de área do hospital, mas não há informação sobre quanto dela foi consumida pelas chamas.

Na área, há 16 casas onde moram funcionários da unidade hospitalar.

O assistente de logística Giovani Tenório, de 29 anos, mora na região e disse que o incêndio começou por volta das 14h e se alastrou devido à ventania, chegando próximo da residência dele.

Ele explicou ainda que a fumaça ficou muito densa e forte, causando preocupação aos moradores, especialmente por haver um bebê no vizinho.

"Não é a primeira vez que pega fogo, da outra vez o fogo chegou na altura do fio [do poste] e tivemos que encher balde para apagar", disse.

Um funcionário do hospital, de 46 anos, que mora em uma das casas, também afirmou que o fogo começou na vegetação e se alastrou de forma rápida, com todos os moradores monitorando para evitar que chegasse nas residências ou no hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado duas vezes, sendo na primeira vez pelo início da tarde, onde foi feito o combate ao fogo, mas as chamas retornaram durante a tarde, sendo novamente acionado os militares.

Por meio da assessoria de imprensa, o hospital relatou que muitas vezes o fogo é ateado por moradores do entorno, mas ainda não há informação se, neste caso, foi proposital ou se alguma coisa pode ter iniciado o incêndio que saiu de controle.

Até o fim da tarde, a cortina de fumaça ainda tomava conta da região. Não há registro de vítimas.

Tempo seco favorece incêndios

O tempo seco que tem predominado em Campo Grande, com índices de umidade abaixo de 30%, favorecem a ocorrência de incêndios em vegetação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Campo Grande vem registrando, desde julho, um aumento expressivo de incêndios deste tipo na área urbana. Em dias críticos, os bombeiros chegam a receber cerca de 50 chamados pelo número 193.

O cenário é agravado por fatores climáticos, como o calor intenso, a baixa umidade relativa do ar e o tempo seco, além de ventos que favorecem a propagação das chamas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os casos são geralmente provocados por ação humana, e geram inúmeros problemas para as pessoas que vivem nas áreas próximas de onde o fogo age.

As queimadas urbanas podem ser denunciadas pelo 193.