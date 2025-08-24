Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Incêndio atinge área do Hospital do Pênfigo em Campo Grande

Chamas atingiram vegetação e não chegaram até a estrutura do hospital, mas longa cortina de fumaça se formou e prejudicou moradores da região

Glaucea Vaccari e Laura Brasil

Glaucea Vaccari e Laura Brasil

24/08/2025 - 17h32
Um incêndio atingiu uma grande área de vegetação na tarde deste domingo (24), em área que pertence ao Hospital do Pênfigo, em Campo Grande. A estrutura hospitalar não chegou a ser atingida.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, são aproximadamente 24 hectares de área do hospital, mas não há informação sobre quanto dela foi consumida pelas chamas.

Na área, há 16 casas onde moram funcionários da unidade hospitalar.

O assistente de logística Giovani Tenório, de 29 anos, mora na região e disse que o incêndio começou por volta das 14h e se alastrou devido à ventania, chegando próximo da residência dele.

Ele explicou ainda que a fumaça ficou muito densa e forte, causando preocupação aos moradores, especialmente por haver um bebê no vizinho.

"Não é a primeira vez que pega fogo, da outra vez o fogo chegou na altura do fio [do poste] e tivemos que encher balde para apagar", disse.

Um funcionário do hospital, de 46 anos, que mora em uma das casas, também afirmou que o fogo começou na vegetação e se alastrou de forma rápida, com todos os moradores monitorando para evitar que chegasse nas residências ou no hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado duas vezes, sendo na primeira vez pelo início da tarde, onde foi feito o combate ao fogo, mas as chamas retornaram durante a tarde, sendo novamente acionado os militares.

Por meio da assessoria de imprensa, o hospital relatou que muitas vezes o fogo é ateado por moradores do entorno, mas ainda não há informação se, neste caso, foi proposital ou se alguma coisa pode ter iniciado o incêndio que saiu de controle.

Até o fim da tarde, a cortina de fumaça ainda tomava conta da região. Não há registro de vítimas.

Tempo seco favorece incêndios

O tempo seco que tem predominado em Campo Grande, com índices de umidade abaixo de 30%, favorecem a ocorrência de incêndios em vegetação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Campo Grande vem registrando, desde julho, um aumento expressivo de incêndios deste tipo na área urbana. Em dias críticos, os bombeiros chegam a receber cerca de 50 chamados pelo número 193.

O cenário é agravado por fatores climáticos, como o calor intenso, a baixa umidade relativa do ar e o tempo seco, além de ventos que favorecem a propagação das chamas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os casos são geralmente provocados por ação humana, e geram inúmeros problemas para as pessoas que vivem nas áreas próximas de onde o fogo age.

As queimadas urbanas podem ser denunciadas pelo 193.

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS

Os coletivos foram queimados na madrugada de sábado (23) e serviam à comunidade estudantil do município

24/08/2025 14h53

Crédito: Prefeitura Municipal de Juti

Dois ônibus escolares foram incendiados na madrugada deste sábado (23), em frente ao Paço Municipal de Juti, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

A prefeitura informou que os coletivos faziam parte da frota escolar e atendiam os alunos do município. São veículos adquiridos com recursos federais e municipais.

“Eram utilizados no transporte escolar e faziam parte do esforço da administração em garantir o deslocamento dos estudantes com frota própria”, diz a nota do município.

Os bombeiros foram acionados e realizaram os procedimentos de isolamento da área até o controle do fogo.

Além dos bombeiros, o serviço de perícia do Estado esteve no local, coletando materiais que podem ajudar na investigação.

“Os ônibus incendiados fazem parte do patrimônio público municipal e representam um investimento importante para a educação e mobilidade dos estudantes. A perda destes veículos impacta diretamente os serviços prestados à população, especialmente aos alunos que dependem do transporte escolar.”

O prefeito Gilson Cruz (PSDB) esteve no local com uma equipe de assessores, acompanhando o trabalho das forças policiais e de outras equipes que atuavam no local.

“É inadmissível que o patrimônio público, conquistado com tanto esforço e destinado a atender nossas crianças e jovens, seja alvo de um ato criminoso como este. Esses ônibus fazem falta ao município e à comunidade estudantil, mas não vamos permitir que atos de vandalismo enfraqueçam o nosso trabalho. Estamos tomando todas as providências para que os responsáveis sejam identificados e punidos. Reafirmamos nosso compromisso em garantir a continuidade do transporte escolar e pedimos à população que denuncie qualquer informação que ajude nas investigações.”

Crédito: Prefeitura Municipal de Juti

O Executivo Municipal repudiou o episódio e pediu que a população colabore na identificação dos responsáveis, denunciando qualquer informação que auxilie na localização dos autores do ocorrido.

Cidades

Foragido por matar enteada em São Paulo é preso em MS

A prisão ocorreu neste sábado (23), treze anos após o assassinato da adolescente

24/08/2025 13h33

Carlos José Bento de Souza (à esquerda) e a enteada Ana Beatriz (à direita)

Carlos José Bento de Souza (à esquerda) e a enteada Ana Beatriz (à direita) Ima Reprodução

Treze anos após o crime que culminou com a morte da enteada, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu Carlos José Bento de Souza, de 61 anos, neste sábado (23), em Dourados, município localizado a 225 quilômetros de Campo Grande.

A prisão ocorreu após a Seção de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) serem informados pela Polícia Civil do Estado de São Paulo sobre o local em que estava o foragido.

Condenado a 26 anos, 9 meses e 11 dias de prisão pela morte da enteada Ana Beatriz, de 14 anos, Carlos José foi localizado em uma oficina onde trabalhava como mecânico.

O crime aconteceu em Praia Grande (SP), no dia 13 de julho de 2012. O corpo da adolescente foi encontrado dois dias depois às margens da Rodovia Anchieta, próximo a São Bernardo do Campo (SP).

Durante a investigação, a mãe da menina, Ana Luiza Ferreira, chegou a ser presa e, ao ser ouvida pelos investigadores, confessou que matou a filha. Além dela, participaram do crime sua companheira, Elizabeth Fernandes dos Santos, e o ex-padrasto, Carlos José Bento de Souza.

Em entrevista ao G1, o delegado que estava à frente do caso, Luiz Evandro Medeiros, contou que o ex-padrasto já havia cumprido pena por tráfico de drogas e continuava praticando o crime.

“A versão que nós apuramos é de que ele usava essa adolescente para que ela levasse drogas a outros pontos de venda do entorpecente. Um dia ela perdeu uma quantidade de droga, voltou para casa e passou a sofrer represálias do traficante, que era o ex-padrasto dela, e da mãe. Eles diziam que isso envolvia muito dinheiro e que tinham que dar conta. Até que decidiram se desfazer da menina como compensação pela perda da droga. Foi aí que entraram a Beth, companheira da mãe, a mãe e Carlos”, disse o delegado ao G1.

Crime

Ana Beatriz foi morta dentro de casa. A adolescente apresentava fraturas no rosto e marcas no pescoço. A autópsia indicou asfixia como causa da morte.

Durante a reconstituição do crime, conforme apurado pelo G1, a mãe da menina, Ana Luiza Ferreira, participou e contou que a morte da filha aconteceu enquanto o filho, de 7 anos, dormia no quarto em frente ao cômodo onde a vítima foi assassinada.

"Ela alegou que houve uma discussão muito forte entre a filha dela e Elizabeth, que era companheira de Ana Luiza. Elizabeth, que é boxeadora, teria agredido a adolescente com socos até a morte. Ela disse que tentou afastar a agressora, mas não conseguiu. A reconstituição serviu para mostrar como a mãe foi omissa", explicou o delegado responsável pelo caso na época, Luiz Evandro Medeiros, ao G1.

Julgamento

A mãe da menina e o ex-padrasto foram julgados somente neste ano de 2025 e condenados por homicídio qualificado. A mãe juntamente com a namorada já estão presas, no entanto o homem estava foragido de São Paulo e era procurado pelas autoridades locais.

O padrasto, que foi preso em Dourados, foi acusado de ajudar a esconder o corpo da adolescente.

Condenações

  • Ana Luiza Ferreira (mãe): 27 anos, 2 meses e 20 dias de prisão;
  • Elizabeth Fernandes dos Santos (companheira): 20 anos e 8 meses de prisão;
  • Carlos José Bento de Souza (ex-marido de Ana Luiza): 26 anos, 9 meses e 11 dias de prisão.

