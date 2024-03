Inmet coloca 79 municípios de MS em alerta para chuvas intensas

Sinal de alerta

O aumento de casos em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e no Paraná acendem alerta em autoridades da saúde pública de Mato Grosso do Sul

Quatro estados brasileiros que fazem divisa com Mato Grosso do Sul decretaram situação de emergência devido ao aumento no número de casos de dengue. Na última semana, São Paulo acendeu o alerta de emergência após 51 mortes e 177.384 mil casos confirmados. Outros 151 óbitos estão em investigação, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES-SP) de hoje (9).

De acordo com dados do boletim das arboviroses divulgado pelo Ministério da Saúde, até o momento, são 1,2 milhões de casos prováveis em todo país. Até a última terça-feira, o Brasil contabilizou quase mil casos graves de dengue. Desse total, quase 300 casos evoluíram ao óbito e outros 765 estão em investigação.

Em Mato Grosso do Sul, o último boletim epidemiológico que saiu na terça-feira (5), foram 1.934 casos da doença, um aumento de 332 casos em uma semana. Ainda de acordo com a SES-MS (Secretaria de Estado de Saúde), somente em 2024, foram registradas 3 mortes e outros 3 casos estão em investigação.

Outro fator preocupante, conforme apontou o relatório, foram os 5.854 casos prováveis de dengue. No último dia 27 de fevereiro, foram 4.667 casos prováveis e 1.602 confirmações somente em Mato Grosso do Sul.

Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 23 são classificados atualmente como de alta incidência da doença, com média alta de 300 casos por 100 mil habitantes. Os altos incidentes estão registrados nos municípios de Amambai, Maracaju e Ponta Porã. Na região de fronteira com o Paraguai, o sinal de alerta também está ligado, pós aumento de casos no país vizinho que faz fronteira com MS.

Fotos: Gerson de Oliveira

Estados que fazem divisa com MS em alerta

Cinco estados brasileiros que fazem divisa com Mato Grosso do Sul, apresentaram alta no número de casos prováveis de dengue. Os estados são: Minas Gerais (464.223casos), São Paulo (225 mil), Paraná (123.288), Distrito Federal (118.895) e Goiás (72.222).

Em todas regiões acima, os números de incidência de casos por habitantes segue acima do registrado em Mato Grosso do Sul.

A aproximação entre Mato Grosso do Sul com Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná aumenta a pressão em cima das autoridades de saúde. No início deste mês, foram realizados diversos mutirões no Paraná e em São Paulo, após ligar o sinal de alerta após os 5.854 casos prováveis e 1.934 confirmações da doença, registrados no Estado.

Divulgação/ Ministério da Saúde

Dengue tipo 3 acende alerta de epidemia Apesar do alerta sobre os casos de dengue em todo país, o fato preocupante que liga o risco de epidemia é o ressurgimento do sorotipo 3 da dengue. O retorno desse vírus que estava inativo há mais de uma década, coloca as autoridades de saúde pública de Mato Grosso do Sul em alerta.

Divulgação/