Inscrições para auxílio de Bolsa Atleta encerram hoje

As inscrições para o programa Bolsa Atleta, que incentiva e auxilia os desportistas do Estado se encerram hoje. Vinculada ao Governo de Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), o auxílio oferece entre R$ 523 e R$ 7,3 mil conforme categoria do atleta.

De acordo com o edital divulgado em 28 de janeiro no Diário Oficial (DOMS), as inscrições podem ser feitas via online por meio do site oficial: https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/.

O período de vigência da bolsa são de 12 meses, com o objetivo de garantir condições mínimas de preparação e participação dos atletas em competições de alto nível. Ao todo são 13 categorias:

estudantil;

universitária;

máster;

nacional;

nacional paralímpica;

nacional surdolímpico;

pódio complementar;

pódio complementar paralímpico;

pódio complementar surdolímpico;

internacional;

pré-olímpico, paralímpico e surdolímpico;

olímpico, paralímpico e surdolímpico;

atleta-guia, assistente e similar.

Ainda segundo o edital, é necessário declarações de filiação nacional e/ou internacionais, plena atividade esportiva e comprovação de atuação no ano de 2025.

A avaliação dos candidatos será feita por meio da comprovação dos resultados alcançados nas disputas do ano passado e a pontuação será atribuída conforme nível de relevância dos campeonatos. Posteriormente os atletas ainda participarão de uma entrevista.

No dia 24 de março será a divulgação do resultado preliminar de inscrições deferidas e indeferidas, com direito a interposição do resultado. Após esse período de interposições, divulgações de inscrições aceitas e pontuação dos candidatos, de 20 a 29 de maio ocorrerá as entrevistas.

O resultado final de atletas selecionados será divulgado em 02 de junho, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul, com assinatura do termo de adesão no dia 15 de junho.

Ainda de acordo com o edital, quando beneficiados, os bolsistas devem prestar contas e manter atualizados os seus dados cadastrais e documentos durante todo o período de bolsa, sob pena de suspensão da bolsa e/ou devolução do benefício, com instauração de processo administrativo pelo Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico (COGEB).

Bolsa Técnico

Com fim das incrições para o Bolsa Atleta, a Fundesporte abre as incrições para o Bolsa Técnico amanhã (12) e também realizada no site oficial: https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/, com prazo final em 23 de março.

Os valores do auxílio variam entre R$ 1 mil, R$ 1,5 mil e R$ 3,1 mil conforme categoria. Seguindo o mesmo modelo, para os técnicos são apenas duas categorias, que também será necessário comprovar a atuação e resultados nas competições e disputas do ano anterior.

A divulgação de inscrições deferidas e indeferidas será por meio do Diário Oficial do Estado no dia 31 de março, com direito a interposição, e no dia 16 de abril o resultado definitivo. Após isso, o cronograma segue com a divulgação das interposições, período de avaliação e divulgação das pontuações.

Assim como para atletas, os treinadores também terão a fase de entrevistas, do dia 09 a 10 de junho, com assinatura do termo de adesão em 15 de junho.

> Serviço

- Inscrições Bolsa Atleta: 09 de fevereiro a 11 de março;

- Valores Bolsa Atleta: R$ 523 a R$ 7,3 mil, conforme categoria;

- Inscrições Bolsa Técnico: 12 a 23 de março;

- Valores Bolsa Técnico: R$ 1 mil a R$ 3,1 mil conforme categoria;

Para se inscrever, participar de todas as etapas e conferir todas as informações, é possível consultar o manual do Bolsa Atleta e Técnico aqui.

Acesse também o edital completo com as informações aqui.

