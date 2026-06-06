Inscrições para o Enem são adiadas até a próxima sexta-feira (12) - Divulgação

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério de Educação (MEC) prorrogaram por uma semana o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O período para garantir a participação na prova é até o dia 12 de junho, próxima sexta-feira.

O novo prazo também abrange todos os outros procedimentos, como solicitar atendimento especializado ou uso do nome social.

A primeira opção é destinada a pessoas com deficiências física, auditiva, intelectual, gestantes, lactantes, diabéticos, TEA, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica, entre outras especificações.

Para o uso do nome social, pessoas travestis, transexuais ou transgêneros devem verificar se os dados cadastrados na Receita Federal estão atualizados e receberão o tratamento pelo nome social automaticamente.

O MEC reforça a necessidade de alunos da rede pública do último ano do ensino médio confirmarem a inscrição no exame. Os estudantes que encaixam nessas características possuem cadastro automático, mas é necessário acessar a Página do Participante e complementar informações para realizar a prova em novembro.

No portal deverão disponibilizar o município de realização das provas, qual língua estrangeira deseja fazer a prova (inglês ou espanhol) e também solicitar recursos de acessibilidade, caso necessário. Estudantes que foram aceitos na isenção da taxa também devem confirmar a inscrição no mesmo portal.

Os demais alunos de outra rede de ensino do último ano, treineiros e mesmo aqueles que não solicitaram a isenção devem realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85 disponível por boleto, pix, cartão de crédito ou débito agora até o dia 17 de junho.

A emissão do boleto ou outras informações de pagamento são informadas exclusivamente pelo portal do Inep, na Página do Participante.

Cronograma

O edital do exame divulgado no Diário Oficial da União em maio disponibiliza o cronograma das etapas até o dia das provas, regras da edição deste ano, procedimentos e orientações que os estudantes devem seguir. Além disso, há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o Enem.

Confira as datas atualizadas:

Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho (sexta-feira);

de 25 de maio a 12 de junho (sexta-feira); Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;

até 17 de junho; Solicitação de atendimento especializado e nome social: de 25 de maio a 12 de junho;

de 25 de maio a 12 de junho; Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;

26 de junho; Recurso do atendimento especializado: de 29 de junho a 3 de julho;

de 29 de junho a 3 de julho; Resultado do recurso: 10 de julho;

10 de julho; Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Conforme segue o modelo de aplicação anualmente, o primeiro dia de prova, no dia 08 de novembro abrange a área de linguagens, humanas e a redação, que tem o tema divulgado apenas no dia da prova. A outra prova, no dia 11 de novembro inclui todas as áreas de ciências e exatas.

Ambas as provas possuem 90 questões e os portões abrem as 11h, com fechamento às 12h e início da prova 30 minutos depois, às 12h30, seguindo horário de Mato Grosso do Sul.

Pé-de-Meia

Estudantes participantes do Pé-de-Meia que irão concluir o ensino médio neste ano e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão o valor de R$ 200 como incentivo adicional.

O pagamento será efetuado após confirmar a conclusão da etapa escolar e cairá na mesma conta cadastrada para receber o auxílio.

Enem

O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e é possível fazer por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a nota do exame para selecionar os estudantes como único critério ou completementar. Além disso é possível utilizar a nota em processos seletivos em instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep.

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