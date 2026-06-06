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Inscrições para o Enem são adiadas até a próxima sexta-feira (12)

Estudantes da rede pública possuem inscrição automática, mas precisam confirmar a participação na Página do Estudante

Noysle Carvalho

06/06/2026 - 12h30
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério de Educação (MEC) prorrogaram por uma semana o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O período para garantir a participação na prova é até o dia 12 de junho, próxima sexta-feira.

O novo prazo também abrange todos os outros procedimentos, como solicitar atendimento especializado ou uso do nome social.

A primeira opção é destinada a pessoas com deficiências física, auditiva, intelectual, gestantes, lactantes, diabéticos, TEA, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica, entre outras especificações.

Para o uso do nome social, pessoas travestis, transexuais ou transgêneros devem verificar se os dados cadastrados na Receita Federal estão atualizados e receberão o tratamento pelo nome social automaticamente.

O MEC reforça a necessidade de alunos da rede pública do último ano do ensino médio confirmarem a inscrição no exame. Os estudantes que encaixam nessas características possuem cadastro automático, mas é necessário acessar a Página do Participante e complementar informações para realizar a prova em novembro.

No portal deverão disponibilizar o município de realização das provas, qual língua estrangeira deseja fazer a prova (inglês ou espanhol) e também solicitar recursos de acessibilidade, caso necessário. Estudantes que foram aceitos na isenção da taxa também devem confirmar a inscrição no mesmo portal.

Os demais alunos de outra rede de ensino do último ano, treineiros e mesmo aqueles que não solicitaram a isenção devem realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85 disponível por boleto, pix, cartão de crédito ou débito agora até o dia 17 de junho.

A emissão do boleto ou outras informações de pagamento são informadas exclusivamente pelo portal do Inep, na Página do Participante.

Cronograma

O edital do exame divulgado no Diário Oficial da União em maio disponibiliza o cronograma das etapas até o dia das provas, regras da edição deste ano, procedimentos e orientações que os estudantes devem seguir. Além disso, há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o Enem.

Confira as datas atualizadas:

  • Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho (sexta-feira);
  • Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;
  • Solicitação de atendimento especializado e nome social: de 25 de maio a 12 de junho;
  • Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;
  • Recurso do atendimento especializado: de 29 de junho a 3 de julho;
  • Resultado do recurso: 10 de julho;
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Conforme segue o modelo de aplicação anualmente, o primeiro dia de prova, no dia 08 de novembro abrange a área de linguagens, humanas e a redação, que tem o tema divulgado apenas no dia da prova. A outra prova, no dia 11 de novembro inclui todas as áreas de ciências e exatas.

Ambas as provas possuem 90 questões e os portões abrem as 11h, com fechamento às 12h e início da prova 30 minutos depois, às 12h30, seguindo horário de Mato Grosso do Sul.

Pé-de-Meia

Estudantes participantes do Pé-de-Meia que irão concluir o ensino médio neste ano e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão o valor de R$ 200 como incentivo adicional.

O pagamento será efetuado após confirmar a conclusão da etapa escolar e cairá na mesma conta cadastrada para receber o auxílio.

Enem

O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e é possível fazer por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a nota do exame para selecionar os estudantes como único critério ou completementar. Além disso é possível utilizar a nota em processos seletivos em instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep.

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maior da história

Letalidade policial dispara e supera índices de 2023 em MS

Em 2023, com 131 registros, foi uma morte por intervenção policial a cada 66,8 horas. Em 2026, o intervalo médio é de 66,4 horas entre uma morte e outra

06/06/2026 11h57

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Batalhão de Choque divulgou imagem da pistola que estava em poder de jovem de 19 anos morto em confronto

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Um jovem de 19 anos morreu na madrugada deste sábado no bairro Tijuca, em Campo Grande, em decorrência daquilo que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública denomina como confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar. 

Esta, conforme acompanhamento da imprensa, foi a 56ª morte do ano em decorrência de confrontos policiais em Mato Grosso do Sul. E, com mais este caso, a letalidade policial, que nos últimos dois anos vinha caindo, supera inclusive os patamares de 2023, ano em que as mortes por "intervenção Legal de Agente do Estado" bateram recorde histórico, com 131 óbitos. 

Naquele ano, primeiro da administração de Eduardo Riedel à frente do Governo do Estado e do coronel Renato dos Anjos Garnes à frente da Polícia Militar, uma morte foi registrada a cada 66,8 horas. Agora, nos primeiros 155 dias do ano, o intervalo entre cada morte é um pouco menor, de 66,4 horas. 

Em 2024, quando os dados oficiais apontaram 86 mortes, o intervalo entre um caso e outro foi de 101,8 horas. No ano seguinte foi registrada nova queda, para 73 mortes. Isso equivale a uma morte a cada 120 horas, ou cinco dias. 

Mesmo assim, as 73 mortes em decorrência de intervenção policial em 2025 ainda estão acima dos casos de qualquer ano antes disso. O recorde anterior pertencia a 2019, quando foram registradas 70 mortes do gênero pela Secretaria de Segurança Pública. Nos últimos quatro anos da administração do governador Reinaldo Azambuja fora 200 mortes. Nos quase três anos e meio sob Riedel, a soma chega a 346. 

Os dados disponíveis no site da institução são relativos aos últimos dez anos e 2020 foi o ano com a menor letalidade, com 30 mortes, o que equivale a uma morte a cada 292 horas.

O site oficial da Sejusp contabiliza, até este sábado (6) 49 mortes em decorrência dos chamados confrontos, mas a apuração paralela dos veículos de imprensa contabiliza 56 mortes desde o começo de janeiro. 

O confronto mais recente, que resultou na morte de Moisés Osório Moreira de Souza, ocorreu no cruzamento das ruas Ana Álvares Pires e Dantas Barreto, no Jardim Tijuca. Ele estava em uma moto com registro de roubo e, ainda segundo o registro da PM, ele resistiu a uma tentativa de abordagem. 

De acorco com a polícia, ele sacou uma pistola ponto 40 para tentar atingir os policiais, que revidaram. Moisés tinha em torno de duas dezenas de registros policiais por tráfico, roubo, violência doméstica e até dano ao patrimônio público

No Boletim de Ocorrência, o caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública, porte ilegal de arma de fogo, receptação, resistência e desobediência, além de morte decorrente de intervenção legal de agente do Estado.

ONDA RECENTE

Quase a metade das 56 mortes deste ano ocorreu depois da troca de comando no Batalhão de Choque, ocorrida no dia 22 de abril. Naquela data o major Cleyton da Silva Santos assumiu no lugar do tenente-coronel Rigoberto Rocha da Silva, que estava à frete do grupo havia cinco anos. 

Logo depois disso teve início uma espécie de cruzada contra uma suposta guerra entre integrantes das facções criminosas do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) na região norte do do Estado. 

Desde o início destas operações foram pelo menos 16 mortes em municípios que históricamente estavam fora das rotas  narcotráficom. Mortes por intervenção policial foram registradas em Aparecida do Taboado, Costa Rica, Pedro Gomes, Sonora, Coxim, Três Lagoas e Rio Verde de Mato Grosso. 

Mas, o principal palco das mortes em confronto segue sendo Campo Grade, onde pelo menos 17 pessoas morreram desde o começo do ano. Neste perído, nenhum policial foi ferido ou morto. 

 

ACIDENTE FATAL

Funcionário público morre em colisão com caminhão na principal avenida de Dourados

O homem pilotava uma moto após sair do serviço e colidiu com o outro veículo no cruzamento no centro da cidade

06/06/2026 11h30

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Reprodução / Sidnei Bronka

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Um motociclista morreu em um acidente durante o início da madrugada deste sábado (06) na região central de Dourados, a 231 quilômetros de Campo Grande. O homem, de 38 anos colidiu contra um caminhão VW Delivery no cruzamento da principal avenida da cidade.

Vítima de acidente estava retornando do trabalho - Foto: Reprodução redes sociais

Rúdney Fernando Ribeiro Quinhonez, era farmacêutico e estava saindo do serviço com uma moto Honda CBR 100 no momento de sua morte.

Conforme as informações do jornal Ligado na Notícia, o condutor do caminhão vinha pela Rua Melvin Jones que cruza a Avenida Marcelino Pires, quando o piloto atravessou a avenida e colidiu com o veículo por volta das 00h10 de hoje.

O motorista, de 44 anos permaneceu no local e aguardou a chegada das equipes médicas e policiais. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de Rudney Fernando no momento do acidente devido a força do impacto.

O caminhoneiro ainda realizou o teste do etilômetro, que apontou zero uso de substâncias alcoólicas. Ele então foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Policiais militares, civis e agentes da Guarda Municipal estiveram no local e isolaram a área para atendimento e preservação da cena do acidente. Os agentes ainda tentam acessar imagens das câmeras de seguranças de estabelecimentos próximos para entender como ocorreu o acidente.

O sepultamento da vítima acontecerá no domingo às 09h no Cemitério Parque de Dourados. 

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