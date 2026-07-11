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Inverno traz gatilhos para crises de asma e requer cuidados

Especialistas recomendam manter o tratamento em dia, para que a inflamação permaneça controlada

Da redação (com informações da Agência Brasil)

11/07/2026 - 20h00
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Janelas fechadas para se proteger do frio, viroses em alta e o contato com cobertores e casacos guardados são gatilhos para aquelas pessoas com asma no inverno, principalmente crianças e adolescentes e, para prevenir crises e o agravamento do quadro, especialistas recomendam manter o tratamento em dia, para que a inflamação permaneça controlada.

O coordenador da Comissão Científica de Asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Emilio Pizzichini, disse que, no inverno, não é o frio que agrava a asma. Um dos principais fatores que podem engatilhar crises é a maior circulação de vírus no ambiente, que pode acarretar infecções nas vias respiratórias e atacar uma asma que não esteja bem controlada.

“Se a asma não está bem tratada, bem controlada, o resfriado ou a virose adicionam mais uma inflamação na via aérea da pessoa, nos brônquios, e ela pode ter uma crise”, disse à Agência Brasil.

Pizzichini observou que o uso da medicação para o tratamento adequado da asma deve ter atenção o ano inteiro, porque a maioria das asmas precisa ser tratada continuamente. Vacinas contra viroses, como a Influenza (gripe), a Covid e o vírus sincicial respiratório (VSR), também previnem inflamações respiratórias mais graves, acrescenta ele. 

“Quando a pessoa usa a vacina, diminui o risco de ter um agravamento da inflamação da asma, ter uma crise e ser hospitalizada”. 

Emilio Pizzichini descreveu que, no Brasil, existem cerca de 20 milhões de asmáticos que, normalmente, têm uma ou duas infecções respiratórias por ano. 

“A gente não tem um número de especialistas suficiente para atender tudo isso. A infecção respiratória tem que ser tratada na atenção primária, porque as crianças, às vezes, não fazem testes respiratórios para saber se sintomas como o chiado são decorrentes da asma”. 

Crianças e adolescentes

Dados do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), levantados pela organização sem fins lucrativos Umane, mostram que crianças e adolescentes de 0 a 14 anos responderam por 70,5% das internações por asma em julho de 2024.

Naquele mês, houve 4.034 internações nessa faixa etária, quase o dobro das 2.108 contabilizadas em janeiro.

O Datasus revela ainda que, durante o ano de 2024, o Brasil registrou 52.087 internações por asma, sendo que crianças e adolescentes até 14 anos responderam por 73,7% do total. 

A pneumologista Marcela Marques, do Atendimento Multiassistencial de Saúde da Umane, explicou alguns cuidados que podem minimizar as chances de uma crise de asma:

“A casa deve estar arejada, com o sol batendo, sem mofo ou umidade, com cortinas limpas, sem brinquedos acumulados no quarto da criança, nem bichos de pelúcia. Evitar cobertores e procurar usar mais edredom. E, em vez de ficar varrendo a casa, os pais devem usar um pano úmido, só com água, ou o aspirador”, recomendou.

Outro cuidado importante é evitar a proximidade de fumantes, sejam de cigarro comum, cigarro eletrônico ou narguilé. 

“O fumante passivo é um dos piores aspectos em relação às crises de asma”. 

A pneumologista lamentou que falta orientação dos serviços de saúde para que as famílias iniciem logo o tratamento contra a asma, na primeira internação, de modo a evitar que outras crises aconteçam. Quando o paciente começa o tratamento com a medicação preventiva, novas internações se tornam raras, afirma.

Ela argumenta ainda que, no momento em que a família passa a ser orientada sobre quais são os gatilhos das crises, o que pode ocasioná-las, e o que fazer quando o paciente inicia uma crise, é possível evitar idas frequentes ao pronto-socorro. 

“A família deve ser orientada sobre o plano de crise que deve fazer e, se esse plano não der certo,, se for necessário, a procurar o serviço médico”. 

Aglomeração

O alergista e imunologista Pedro Giavina-Bianchi, do Departamento Científico de Asma da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), acrescenta que, no inverno, devido ao frio, as pessoas ficam mais tempo em lugares fechados, mais aglomeradas, e isso propicia a transmissão dos vírus. 

“Então, realmente, a gente tem um aumento da frequência, que a gente chama de prevalência, de infecções virais, nessa época, e, por consequência, acaba tendo mais crises de asma também”.

Ele recomendou que os asmáticos evitem, principalmente nesta época do ano, o contato com pessoas que tenham quadros de resfriado ou gripe e não deixem de tomar as vacinas.

“Não só a vacina de influenza, mas a vacina pneumocócica também”.

O membro da Asbai sublinhou que o distanciamento social funciona nessas ocasiões, como ocorreu durante a pandemia da Covid-19

 “A máscara previne a Covid e, também, a transmissão dos outros vírus respiratórios, como rinovírus, influenza, entre outros”.

 

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ATENÇÃO

Festas e eventos provocam interdições em diversas regiões de Campo Grande

Esquema especial de bloqueios temporários envolve festas julinas, eventos religiosos, atividades esportivas e ações comunitárias espalhadas pela Capital

11/07/2026 14h00

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Interdições temporárias foram programadas pela Agetran para garantir a segurança durante eventos realizados em diferentes bairros da Capital

Interdições temporárias foram programadas pela Agetran para garantir a segurança durante eventos realizados em diferentes bairros da Capital Divulgação

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O trânsito de Campo Grande terá alterações em diferentes regiões da cidade neste sábado (11) em razão da realização de festas julinas, eventos religiosos, atividades esportivas e ações comunitárias. 

As restrições começam nas primeiras horas da manhã e seguem até a noite, conforme o horário de cada evento. Em alguns pontos, o acesso será permitido apenas para moradores, enquanto em outros o bloqueio será total durante a realização das atividades.

A orientação da Agetran é para que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos. 

Entre as interdições previstas está um circuito esportivo que ocupará diversas ruas da cidade entre 16h e 20h. Segundo a Agetran, o tráfego será liberado gradativamente conforme a passagem dos participantes.

Confira os principais bloqueios deste sábado

Interdições de Sábado (11/07) 

A partir das 08h: 

  • Rua Japão (entre Ouro Branco e Ceres): Até 23h59. 
  • Rua Doutor Werneck (numeral 41 ao 104): Até 23h59. (Acesso local livre). 
  • Rua Santa Madalena (entre São Benedito e Av. São Nicolau): Até 23h59. (Acesso local livre). 

A partir das 09h: 

  • Rua Alberto Albertini, 394 (entre Jurupeba e Juréia): Até 22h. 
  • Rua Tenente Valdevino (entre Das Garças e Abraão Julio Rahe): Até 21h. 

A partir das 11h: 

  • Rua Tapés (entre Tamoio e Potiguaras): Até 23h59. 
  • Rua Antônio Ferreira Damião, 602 (entre Constantinopla e Tókio): Até 23h. 
  • Rua José Bonifácio (entre Dom Pedro II e Benjamin Constant): Até 23h. 

A partir das 13h e 14h: 

  • Rua Charlote (entre Arq. Alvaro Mancine e Arq. Joaquim Barreto): Das 13h às 20h. 
  • Rua Benjamin Constant (entre José Bonifácio e Av. Tamandaré): Das 13h às 23h59. 
  • Rua Ten. Tenesse (entre Luvirno Bicudo e João De Farias): Das 13h às 21h. 
  • Rua Amim Lescani (entre Potiguaras e Clineu Da Costa Moraes): Das 13h às 23h. 
  • Rua José Francelino Teixeira Gomes, 101 (entre Emílio Henry e Manoel J. de Carvalho): Das 14h às 23h. (Projeto Meu Bairro É Show). 

A partir das 15h: 

  • Rua Wester Point (entre Wagner J. Bortotto Garcia Junior e Sacadura Cabral): Até 23h59. 
  • Rua Rotterdan (entre Olinda Alves e Stela de Góis): Até 23h. 

A partir das 16h: 

  • Circuito Esportivo: Ruas Petrópolis, José Garcia Lopes Filho, Leonel Velasco, Dorothéia De Oliveira, Orlandina Oliveira Lima, Otorrino Vieira, João Ribeiro Guimarães e Av. Prefeito Lúdio Coelho. Das 16h às 20h. (As vias serão liberadas gradativamente). 
  • Rua Manoela Da Silva (entre Sebastião Pereira Borges e Marques De Herval): Até 23h. 
  • Rua Patrocínio (entre Leolina Dias Martins e Av. dos Cafezais): Até 23h. 
  • Rua Macaúbas (entre Anhumas e Anchieta): Até 22h. (Festa do Milho). 
  • Rua Araçá (esquina com Curió): Até 23h. (Acesso local livre). 

A partir das 17h: 

  • Rua Verde Louro, 931 (esquina com Alpestre e Fanorte): Até 23h. 
  • Rua Domingos Nantes (entre Albatros e Edson Lima): Até 23h59. 
  • Rua Areca (entre Oiti e Travessa Monte Moriá): Até 23h. 

A partir das 18h / 18h30: 

  • Rua São Tiago (entre São Lucas e São Bartolomeu): Das 18h às 23h. (Acesso local livre). 
  • Rua Rosa Ferreira Pedro (entre Leão Zardo e Luis Paganini): Das 18h às 23h59. 
  • Rua Panônia (entre Biritinga e Macarani): Das 18h às 23h59. 
  • Rua Da Ferradura (entre Dos Resendes e Das Divas): Das 18h às 23h59. 
  • Av. Eng. Amélio Carvalho Baís, 1776 (entre Fluminense e Av. José Barbosa Rodrigues): Das 18h às 23h59. 
  • Rua Bertioga (entre Alves Castelo e Candelária): Das 18h às 23h59. 
  • Rua Indianápolis (entre Nazaré e Barbacena): Das 18h às 23h59. 
  • Rua Carlos Ferreira V. Bandeira (entre Francisco Aguiar Pimenta e Agostinho Bacha): Das 18h às 23h. 
  • Av. Agripino Grieco, 330 (entre Valdemiro Dos Santos e Ransés): Das 18h30 às 23h30. 

MPMS

MP apura falta de transporte escolar que deixa alunos sem aulas na zona rural

Procedimento instaurado em Porto Murtinho investiga situação de 11 estudantes que frequentaram a escola apenas uma vez neste ano por falta de transporte

11/07/2026 13h30

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Ministério Público investiga ausência de transporte escolar para estudantes da zona rural de Porto Murtinho e busca garantir o acesso às aulas

Ministério Público investiga ausência de transporte escolar para estudantes da zona rural de Porto Murtinho e busca garantir o acesso às aulas Foto: Divulgação / MPMS

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A ausência de transporte escolar para estudantes da zona rural de Porto Murtinho motivou a abertura de um procedimento pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A investigação busca assegurar que crianças e adolescentes tenham garantido o direito de frequentar a escola, após a constatação de que parte dos alunos está sem acesso regular às aulas por falta do serviço.

A apuração é conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Porto Murtinho e teve início após o recebimento de informações sobre possíveis falhas no transporte escolar oferecido pelo município. Durante a fase inicial das investigações, documentos encaminhados pelo Conselho Tutelar, pela Secretaria Municipal de Educação e por outros órgãos apontaram indícios de que estudantes residentes em propriedades rurais estavam sendo prejudicados.

Conforme o Ministério Público, o Conselho Tutelar identificou que 11 alunos matriculados em uma escola rural ficaram sem transporte para chegar à unidade de ensino. A situação envolve crianças e adolescentes que vivem em fazendas e outras propriedades afastadas da área urbana.

Em resposta ao órgão ministerial, a Secretaria Municipal de Educação informou que não há contrato específico para atender essa demanda e alegou dificuldades para criar uma nova linha de transporte, citando as grandes distâncias entre as propriedades e os limites dos contratos atualmente em vigor.

Como alternativa, o município chegou a sugerir a instalação de uma sala de aula em uma das propriedades rurais, desde que houvesse um espaço adequado para funcionamento.

No entanto, uma nova vistoria realizada pelo Conselho Tutelar apontou que o problema persiste. Segundo o levantamento, os estudantes conseguiram comparecer à escola apenas uma vez durante todo o ano letivo devido à falta de transporte.

As famílias relataram que não possuem condições financeiras ou meios próprios para realizar diariamente o deslocamento até a unidade escolar. Já a professora responsável informou que a baixa frequência tem comprometido o desenvolvimento pedagógico dos alunos e dificultado o acompanhamento do aprendizado.

O Ministério Público converteu a Notícia de Fato em Procedimento Preparatório para aprofundar a investigação. Além disso, determinou a inclusão do Município de Porto Murtinho e do Governo de Mato Grosso do Sul no polo passivo do procedimento.

A Promotoria também informou que adotará novas medidas para buscar uma solução para o caso, incluindo a atuação do Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compor/MPMS), na tentativa de garantir que os estudantes tenham acesso regular ao transporte e, consequentemente, à educação.

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