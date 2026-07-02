Investigador é afastado por suspeita de facilitar furto em delegacia de MS - Foto: 8ª CIPM

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A Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul determinou o afastamento cautelar do investigador Anderson Oliveira da Silva, lotado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, por suspeita de ter utilizado a função pública para facilitar a entrada de dois homens no pátio onde ficam veículos apreendidos pela unidade.

A medida foi oficializada por meio de portaria publicada nesta quinta-feira (2) no Diário Oficial do Estado e atende a uma decisão da Justiça no âmbito da investigação.

Além do afastamento das atividades policiais, a determinação prevê o recolhimento da arma de fogo institucional, da carteira funcional e de outros bens pertencentes ao patrimônio público que estavam sob responsabilidade do servidor.

A portaria também estabelece a suspensão dos acessos aos sistemas internos da Polícia Civil, incluindo logins e senhas utilizados para consulta aos bancos de dados da instituição, bem como o cancelamento das férias que estavam programadas.

O ato administrativo foi assinado pelo corregedor-geral da Polícia Civil, delegado Clever José Fante Esteves, em cumprimento à decisão judicial que tramita sob sigilo.

Conforme o documento, a permanência do policial fora das funções será submetida à reavaliação judicial a cada 120 dias, levando em consideração o andamento do processo.

De acordo com os autos, o investigador é acusado de ter se valido do cargo para possibilitar ou facilitar o ingresso de terceiros no pátio da Delegacia de Polícia de Sidrolândia, área destinada à guarda de bens apreendidos e que permanece sob custódia do Estado.

Durante o interrogatório realizado no curso da investigação, Anderson Oliveira da Silva admitiu ter permitido a entrada dos suspeitos no local. Segundo o depoimento, ele afirmou que passou a manter uma relação de amizade com um dos envolvidos após uma prisão anterior relacionada a uma dívida de natureza civil.

Conforme registrado no processo, a aproximação evoluiu para troca de contatos telefônicos e, posteriormente, teria resultado na facilitação do acesso ao pátio da unidade policial.

As investigações apontam que a atuação do investigador foi determinante para que os suspeitos tivessem acesso à área restrita da delegacia, onde tentaram retirar peças de veículos apreendidos.

Prisão em flagrante

O episódio que deu origem à investigação ocorreu em maio deste ano, quando dois homens foram surpreendidos pela Polícia Militar dentro do pátio de veículos apreendidos da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

Reinaldo Vagner de Souza e Aldiney Gregório de Souza foram presos em flagrante enquanto tentavam retirar pneus novos de automóveis que estavam sob custódia da Polícia Civil.

Na carroceria de uma Volkswagen Saveiro utilizada pela dupla já haviam sido colocados quatro pneus recém-removidos de um Volkswagen Fox e de um Fiat Cronos apreendidos pela delegacia.

Em depoimento, os dois confessaram que pretendiam comercializar os pneus. Além do veículo utilizado na ação, os policiais apreenderam diversas ferramentas empregadas na retirada das peças, entre elas um macaco hidráulico, compressor de ar, chaves de roda e equipamentos de oficina, além dos aparelhos celulares dos envolvidos.

A partir da prisão em flagrante e do avanço das investigações, surgiram indícios de que os suspeitos não teriam conseguido acessar o pátio sem auxílio interno, o que levou à apuração da conduta do investigador e, posteriormente, ao pedido de seu afastamento cautelar.

O caso continua sob investigação e será acompanhado pela Justiça, que deverá reavaliar periodicamente a necessidade da manutenção das medidas cautelares impostas ao policial civil enquanto o processo segue em tramitação.