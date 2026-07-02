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Afastamento Cautelar

Investigador é afastado por suspeita de facilitar furto em delegacia de MS

Policial civil é investigado por permitir entrada de suspeitos no pátio de veículos apreendidos; decisão judicial determinou afastamento, recolhimento da arma funcional e suspensão do acesso aos sistemas da corporação

Welyson Lucas

02/07/2026 - 19h28
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A Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul determinou o afastamento cautelar do investigador Anderson Oliveira da Silva, lotado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, por suspeita de ter utilizado a função pública para facilitar a entrada de dois homens no pátio onde ficam veículos apreendidos pela unidade.

A medida foi oficializada por meio de portaria publicada nesta quinta-feira (2) no Diário Oficial do Estado e atende a uma decisão da Justiça no âmbito da investigação.

Além do afastamento das atividades policiais, a determinação prevê o recolhimento da arma de fogo institucional, da carteira funcional e de outros bens pertencentes ao patrimônio público que estavam sob responsabilidade do servidor.

A portaria também estabelece a suspensão dos acessos aos sistemas internos da Polícia Civil, incluindo logins e senhas utilizados para consulta aos bancos de dados da instituição, bem como o cancelamento das férias que estavam programadas.

O ato administrativo foi assinado pelo corregedor-geral da Polícia Civil, delegado Clever José Fante Esteves, em cumprimento à decisão judicial que tramita sob sigilo.

Conforme o documento, a permanência do policial fora das funções será submetida à reavaliação judicial a cada 120 dias, levando em consideração o andamento do processo.

De acordo com os autos, o investigador é acusado de ter se valido do cargo para possibilitar ou facilitar o ingresso de terceiros no pátio da Delegacia de Polícia de Sidrolândia, área destinada à guarda de bens apreendidos e que permanece sob custódia do Estado.

Durante o interrogatório realizado no curso da investigação, Anderson Oliveira da Silva admitiu ter permitido a entrada dos suspeitos no local. Segundo o depoimento, ele afirmou que passou a manter uma relação de amizade com um dos envolvidos após uma prisão anterior relacionada a uma dívida de natureza civil.

Conforme registrado no processo, a aproximação evoluiu para troca de contatos telefônicos e, posteriormente, teria resultado na facilitação do acesso ao pátio da unidade policial.

As investigações apontam que a atuação do investigador foi determinante para que os suspeitos tivessem acesso à área restrita da delegacia, onde tentaram retirar peças de veículos apreendidos.

Prisão em flagrante

O episódio que deu origem à investigação ocorreu em maio deste ano, quando dois homens foram surpreendidos pela Polícia Militar dentro do pátio de veículos apreendidos da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

Reinaldo Vagner de Souza e Aldiney Gregório de Souza foram presos em flagrante enquanto tentavam retirar pneus novos de automóveis que estavam sob custódia da Polícia Civil.

Na carroceria de uma Volkswagen Saveiro utilizada pela dupla já haviam sido colocados quatro pneus recém-removidos de um Volkswagen Fox e de um Fiat Cronos apreendidos pela delegacia.

Em depoimento, os dois confessaram que pretendiam comercializar os pneus. Além do veículo utilizado na ação, os policiais apreenderam diversas ferramentas empregadas na retirada das peças, entre elas um macaco hidráulico, compressor de ar, chaves de roda e equipamentos de oficina, além dos aparelhos celulares dos envolvidos.

A partir da prisão em flagrante e do avanço das investigações, surgiram indícios de que os suspeitos não teriam conseguido acessar o pátio sem auxílio interno, o que levou à apuração da conduta do investigador e, posteriormente, ao pedido de seu afastamento cautelar.

O caso continua sob investigação e será acompanhado pela Justiça, que deverá reavaliar periodicamente a necessidade da manutenção das medidas cautelares impostas ao policial civil enquanto o processo segue em tramitação.

tempo

Jogo entre Brasil x Noruega será de sol e calor de 32°C em MS

Previsão do tempo é de altas temperaturas, clima seco, tempo abafado, céu limpo e vento quente

02/07/2026 18h00

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Sol 'de rachar'

Sol 'de rachar' GERSON OLIVEIRA

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Jogo entre Brasil x Noruega, de oitavas de final, será quente em Mato Grosso do Sul.

A previsão é de sol forte, calor, altas temperaturas, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade relativa do ar em todas as regiões do Estado.

O tempo vai combinar com o coração do brasileiro, que está caloroso e ansioso para a partida de mata-mata.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), o tempo será firme e quente no domingo (5) de jogo do Brasil.

“A partir de domingo [5 de julho], observa-se gradativa elevação das temperaturas, com máximas variando entre 28°C e 32°C, associadas à redução da umidade relativa do ar, cujos índices devem oscilar entre 20% e 40%, principalmente durante o período da tarde”, informou o Cemtec por meio de nota.

Mas, em algumas regiões, manhãs/madrugadas serão frescas.

“A combinação de manhãs mais frias e tardes quentes favorece elevada amplitude térmica (diferença entre as temperaturas mínima e máxima no mesmo dia), que poderá superar 15°C em algumas localidades. Os ventos predominam entre os quadrantes norte e leste, com velocidades entre 30 e 50 km/h”, complementou o Cemtec.

Diante do calorão, a Cidade da Copa promete bombar de torcedores.

Confira as temperaturas:

Sol

BRASIL x NORUEGA

Jogo entre Brasil x Noruega ocorre neste domingo, às 16h (horário de MS), no estádio de New York/New Jersey, Estados Unidos da América (EUA).

Este jogo é de oitavas de final. O vencedor avança para as quartas e pode enfrentar México ou Inglaterra.

O último confronto entre Brasil x Noruega ocorreu há 20 anos, em 2006, quando houve empate (1x1).

Na história, Brasil e Noruega se enfrentaram quatro vezes: duas derrotas para o Brasil e dois empates. Confira o histórico:

Data Competição Resultado
27/07/1988 Amistoso Noruega 1 x 1 Brasil
29/05/1997 Amistoso Noruega 4 x 2 Brasil
23/06/1998 Copa do Mundo Brasil 1 x 2 Noruega
16/08/2006 Amistoso Noruega 1 x 1 Brasil

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

Sol

 

Campo Grande

Câmara aprova projeto que obriga empresas a retirarem fios soltos de postes

O projeto de lei prevê a identificação dos cabos e limpeza dos fios inutilizados

02/07/2026 17h45

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Empresas serão responsabilizadas pela identificação e retirada de fios soltos sob pena de multa

Empresas serão responsabilizadas pela identificação e retirada de fios soltos sob pena de multa FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta quinta-feira (2) o projeto de lei de autoria do vereador Ronilço Guerreiro que prevê a identificação e retirada de fios soltos em postes de energia da cidade. 

O Projeto obriga as empresas estatais, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos e prestadoras de serviços que operam com o cabeamento do Município a identificarem os cabos existentes e realizar o alinhamento dos fios nos postes. Além disso, também ficam obrigadas a retirar os fios excedentes e equipamentos inutilizados. 

Pela proposta, as empresas de energia, telefonia, internet, TV a cabo e serviços semelhantes têm o prazo de seis meses para a remoção e identificação dos fios, com exceção de casos de urgência que apresentam riscos à população, como fios desencapados. Estes precisam ser resolvidos em 24 horas.

Além disso, o projeto também determina que as novas instalações já sejam feitas com o cabeamento devidamente identificado. Em caso de descumprimento das normas, podem ser aplicadas notificação e multa.

O texto ainda obriga as concessionárias responsáveis pelos postes a realizarem a manutenção, conservação e substituição de estruturas precárias, bem como a comunicação com outras empresas quando houver troca de postes, evitando que os fios inutilizados fiquem soltos nos postes ou nas vias públicas. 

Segundo o autor do projeto, a proposta se trata de segurança pública, pois se trata de um problema recorrente na cidade. 

“Essa medida visa a segurança da população, cuidado com a cidade, mas também, busca melhorar a qualidade da prestação dos serviços e permitir a identificação das empresas responsáveis por cada rede instalada, facilitando a responsabilização em caso de abandono ou manutenção inadequada”, disse o vereador. 

Ele também ressaltou que o excesso de cabos gera “transtornos urbanos, desde a poluição visual até situações de risco envolvendo fios ao alcance da população”. 

Como foi aprovada em plenário, a lei segue para análise da prefeita Adriane Lopes (PP), que decide pela sanção ou pelo veto da proposta. 

 

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