Cidades

tentativa de fuga

Jovem de 18 anos envolvido em roubo de moto é morto pela PM

Caso aconteceu no interior de Mato Grosso do Sul na noite deste sábado. Desde o começo do ano são 45 mortes em confrontos com policiais em MS

Neri Kaspary

Neri Kaspary

06/09/2025 - 13h47
Um jovem de 18 anos, identificado como Marcos Henrique Silva Cortez, foi morto por policiais militares na noite desta sexta-feira (5) em Selvíria, cidade sul-mato-grossense na divisa com São Paulo e a 390 quilômetros de Campo Grande,. Conforme a polícia, ele teria participado do roubo de uma moto e durante a fuga teria sacado um revólver para atirar nos policiais. 

De acordo com o relato da Polícia Militar, dois homens em uma moto Honda Falcon verde abordaram o proprietário de uma moto em frente à sua residência e, empunhando arma,  renderam  o proprietário da moto e fugiram. 

Quando a PM tomou conhecimento do roubo, começou a fazer buscas pela cidade e uma  guarnição localizou os suspeitos em um posto de combustível. Um homem identificado como Lucas Gabriel, de 28 anos, parceiro de Marcos, foi detido no local portando uma pistola de brinquedo. Ele estava com a moto roubada.

Marcos, porém, fugiu pela BR 158 e próximo ao córrego conhecido como  Arroz Doce foi alcançado e interceptado, de acordo com o site da Rádio Caçula. Mas caído, teria sacou uma arma de fogo e ameaçou atirar contra os policiais.

Em legítima defesa, relata o site, os militares dispararam e atingiram Marcos no abdômen e em um dos braços. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital municipal de Selvíria, mas acabou morrendo antes de ser submetido a cirurgia.

O homem detido admitiu que momentos antes de roubarem a moto haviam tentado abordar outro motociclista, mas ele conseguiu fugir. Durante a ocorrência, foram apreendidos o um revólver, um simulacro de arma, capacetes, balaclava, luvas, alicate, um celular e outros objetos utilizados no roubo.  

PMs apreenderam uma série de objetos utilizados pela dupla durante o assalto ocorrido em Selvíria

Nenhum dos suspeitos portava documentos, mas ambos foram identificados pelos PMs. E, de acordo com os policiais, a dupla tinha residência em Aparecida do Taboado e percorreu os 55 quilômetros entre as duas cidades com a intenção de roubar uma motocicleta. 

Estatísticas

Com mais este caso, subiu para 45 o número pessoas mortas neste ano nos chamados confrontos policiais em Mato Grosso do Sul. No ano passado o número foi praticamente igual nos primeiros oito meses, com 46 mortes, segundo as estatísticas oficiais da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Em 2023, ano com números recordes, foram 61 mortes entre o começo de janeiro e o fim de agosto. Esta é a segunda vez que o município de Selvíria aparece na estatística da Sejusp. O caso anterior ocorreu em outubro de  2022. 
 

TRÂNSITO

Confira as vias que estarão interditadas neste fim de semana para o desfile cívico de 7 e setembro

A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres busquem rotas alternativas

06/09/2025 10h30

Confira quais ruas serão interditadas neste fim de semana

Confira quais ruas serão interditadas neste fim de semana Agetran

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou uma lista com os locais de Campo Grande que estarão interditados neste final de semana para a realização do desfile cívico militar, que acontecerá no domingo (7), em comemoração ao Dia da Independência. 

A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres evitem transitar pelas áreas interditadas e que planejem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos. 

Confira abaixo os locais interditados, além dos dias e horários de começo e fim das interdições:

06/09/2025 - (Sábado), a partir das 15h

  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
  • Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
  • R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
  • R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco

07/09/2025 - (Domingo), a partir das 5h

  • R.  14 de Julho x R. Eça de Queiroz
  • R.  14 de Julho x Tv. Guia Lopes
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
  • R.  14 de Julho x Tv. Camões
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
  • R.  14 de Julho x R. Gal Melo
  • R.  13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
  • Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
  • Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
  • R. 14 de Julho x R. Maracaju
  • R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
  • R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
  • R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
  • R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
  • Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
  • Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
  • R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
  • R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
  • R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
  • R. Rui Barbosa x R. Maracaju
  • R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

Nesse sentido, a Agência Municipal de Trânsito ainda orienta para as rotas alternativas. Confira:

  • R. Eça de Queiroz; 
  • Av. Ernesto Geisel;
  • Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro); 
  • Av. Calógeras; 
  • R. Rui Barbosa   

R$ 33 milhões

Pela 3ª vez em menos de um ano, Polícia Federal mira esquema de fraude no INSS

Nesta sexta-feira, foram deflagradas duas operações da PF tendo como alvo servidores da autarquia em Campo Grande

06/09/2025 09h30

Polícia Federal deflagrou na sexta-feira operação contra fraude que pode chegar a R$ 33 milhões

Polícia Federal deflagrou na sexta-feira operação contra fraude que pode chegar a R$ 33 milhões Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados em três municípios de Mato Grosso do Sul, contra servidores acusados de articular esquemas criminosos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com essas ações, a PF chega a três operações deflagradas em menos de um ano envolvendo a autarquia nacional.

Na manhã de sexta-feira, a PF deflagrou a Operação Vantagem Indevida, com o objetivo de reprimir o oferecimento de valores a servidores do INSS em Campo Grande para a prática de atos de ofício, ou seja, estariam recebendo a mais para realizar atribuições que já constavam em cargos.

Ao todo, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal de Campo Grande, nos municípios de Miranda, Dourados e na capital sul-mato-grossense. Segundo informações policiais, as investigações foram iniciadas há três meses, com apoio do Núcleo de Inteligência do INSS em Mato Grosso do Sul.

No mesmo dia, a PF realizou a Operação Desbloqueio, visando desmantelar um esquema de fraude no desbloqueio de benefícios previdenciários para a realização de empréstimos consignados na autarquia federal.

Conforme apontaram as investigações iniciadas em março, um servidor do órgão público, lotado em Campo Grande, usava sua senha e matrícula funcionais para liberar incorretamente diversos benefícios previdenciários, auxiliando na contratação de empréstimos consignados que podem chegar a R$ 33 milhões.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública (que afasta temporariamente um investigado ou réu das suas funções públicas), ambos expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande e deflagrados na Capital. Durante a ação, participaram quatro policiais federais.

RECORRENTE

Esta não é a primeira vez que servidores do INSS em Mato Grosso do Sul são alvo de operações policiais. Em outubro do ano passado, a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP) do Ministério da Previdência Social identificou suposto envolvimento sul-mato-grossenses em fraudes de mortes para pensões em esquema nacional.

Expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande, oito agentes da PF e um servidor da CGINP cumpriram dois mandados de busca e apreensão. De acordo com a investigação, foram identificadas 54 pensões em território nacional, sendo quatro apontados no estado pantaneiro, três na Capital e um em Sidrolândia.

Foi concluído que as pensões eram concedidas sem o devido processo administrativo, com as fraudes entregues a dependentes companheiros, usando benefícios de trabalhadores de Porto Alegre (RS) que morreram entre 2013 e 2018. Aponta o Ministério da Previdência Social que, na época, os servidores não tinham familiares.

Além disso, a Pasta informa que todos esses pagamentos “foram realizados com valores retroativos à data de falecimento dos instituidores”, em um prejuízo identificado que beira R$ 6 milhões. No caso, os envolvidos foram acusados de estelionato previdenciário, associação criminosa, uso de documentos falsos e falsidade ideológica.

ESCÂNDALO NACIONAL

Em abril deste ano, a PF entrou em ação novamente para desmantelar um amplo esquema criminoso que fraudava e desviava dinheiro de aposentadorias e pensões no INSS. Como apontaram as investigações, o prejuízo na autarquia chegou a aproximadamente R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024.

O esquema funcionava da seguinte forma: os suspeitos cobravam mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas, sem a autorização deles. 

Também, muitos dos afetados por esse crime não sabiam que estavam sendo associados em empresas, muitas delas existiam de fachada e funcionavam até no mesmo endereço. Elas recebiam a propina paga pelos servidores do INSS e ainda utilizavam assinaturas falsas para autorizar os descontos.

Foi apontado, durante Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) realizada pelo Legislativo, que as fraudes no INSS eram relatadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e ignoradas pela alta cúpula do INSS desde 2019.

Diante da operação, foram afastados seis servidores públicos, entre eles o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. Uma semana depois da ação, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também deixou o cargo.

