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Justiça limita poderes econômicos de interventor do transporte público

Desembargador Vilson Bertelli suspendeu alcance da intervenção a contas coligadas que não sejam do Consórcio Guaicurus

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

21/07/2026 - 08h00
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Decisão proferida ontem pelo desembargador Vilson Bertelli, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), suspendeu os plenos poderes dos interventores do transporte coletivo sobre contas de empresas vinculadas ao Consórcio Guaicurus, gestor do serviço.

Conforme a decisão do desembargador, fica suspensa a permissão para que a comissão interventora do transporte coletivo possa acessar contas “coligadas estranhas a concessão” até o julgamento do recurso de agravo de instrumento.

“Defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia do capítulo que autoriza a livre movimentação pelos interventores e estende os efeitos da intervenção às contas de coligadas estranhas à concessão, bem como os efeitos da declaração de caráter estrutural do processo, até o julgamento do recurso de agravo de instrumento. Fica preservada a revogação do bloqueio e a liberação dos recursos determinadas na decisão agravada”, determinou Bertelli.

A decisão que liberou a comissão interventora a ter acesso a contas para além da concessionária foi do juiz Eduardo Lacerda Trevisan, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, em decisão que determinou que fosse instaurada uma intervenção em resposta à ação popular movida por Lucas Gabriel de Sousa Queiroz Batista. 

Para o desembargador, porém, essa decisão “extrapolou os limites da intervenção”.

“Ao autorizar a livre movimentação e, sobretudo, ao alcançar as contas das coligadas, atingiu sociedades estranhas à concessão, que não prestam o serviço público tampouco se submetem à medida interventiva. A intervenção recai sobre os serviços concedidos, e não sobre o patrimônio de terceiras empresas”, explicou Bertelli.

“Ao subtrair dos administradores das coligadas a gestão de recursos alheios a esse perímetro, a decisão conferiu aos interventores poderes mais amplos do que os autorizados em lei, o que, em cognição sumária, evidencia a probabilidade do direito e recomenda a suspensão desse capítulo”, completou o desembargador.

O magistrado disse ainda que há possibilidade de dano quando há “coexistência de duas esferas de disciplina sobre a mesma concessão”. 

“Com a intervenção já em curso, a subsistência de comandos judiciais que organizam a movimentação financeira e a condução da medida cria sobreposição entre a gestão administrativa e a atuação judicial, com risco de decisões conflitantes e de comprometimento da continuidade do serviço”, afirmou.

Para o Consórcio Guaicurus, “a decisão reafirma a necessidade de que a intervenção observe os limites legais e o devido processo. As empresas consorciadas reiteram que seguem à disposição para o diálogo com a prefeitura, em busca de soluções que assegurem a continuidade e a qualidade do transporte coletivo de Campo Grande”.

INTERVENÇÃO

A intervenção no transporte público da Capital foi decretada pela Prefeitura de Campo Grande no dia 16 de junho deste ano, meses após a determinação judicial.

Para o serviço, a prefeitura nomeou o advogado Alexandro Adriano Lisandro de Oliveira como interventor-geral.

Na semana passada o Consórcio Guaicurus havia reclamado do pedido feito pela comissão para que fosse enviado um cronograma de aportes do grupo ao serviço durante a intervenção.

Segundo o interventor-geral, essa medida foi tomada para fins de planejamento econômico, uma vez que era um procedimento comum da concessionária o envio de aportes financeiros para a concessão. 
Ainda segundo o interventor, a medida se torna necessária pelas evidências já identificadas de falhas na gestão.

Segundo ofício encaminhado no dia 2, o Consórcio Guaicurus teria um prazo de cinco dias úteis para informar o planejamento de aportes, com indicação de valores previstos, cronogramas e origens dos recursos, para um “planejamento financeiro”.

TEMPO

Chuva vai aliviar calor nos próximos dias em MS

Tempo vai continuar quente, mas não tão quente

21/07/2026 09h15

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Homem com guarda-chuva se protegendo da chuva

Homem com guarda-chuva se protegendo da chuva MARCELO VICTOR

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O tempo vai mudar nos próximos dias em Mato Grosso do Sul.

Massa de ar quente vai perder força e dar espaço a chegada de uma frente fria, que vai trazer chuva para o Estado.

O tempo começa a virar na quarta-feira (22) e a quinta-feira (23) promete ser chuvosa. A chuva promete aliviar o calor, refrescar o clima, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.

A precipitação vai reduzir levemente as temperaturas máximas de 31°C para 24°C e as mínimas de 22°C para 18°C em Campo Grande. Ou seja, o tempo vai continuar quente, mas não tão quente.

Na sexta-feira (24), a frente fria se afasta, os termômetros voltam a subir e o calor volta com tudo, com máximas próximas dos 32°C.

O Instituto Nacional de Meteorlogia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para Mato Grosso do Sul:

  • Tempestade - alerta laranja - perigo: Chuva entre 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos
  • Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos

“Frente fria no sul do país avançando para MS, [haverá] aumento de nuvens e pancadas de chuvas entre Campo Grande e Sete Quedas associadas a rajadas de ventos. Temperatura não cai muito”, explicou o meteorologista Natálio Abrahão ao Correio do Estado.

Confira as temperaturas, nos próximos dias, nos principais municípios de MS:

CAMPO GRANDE

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

21°C / 31°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

19°C / 24°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

19°C / 28°C

Sábado, 25 de julho de 2026

21°C / 36°C

CORUMBÁ

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

18°C / 36°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

18°C / 36°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

16°C / 36°C

Sábado, 25 de julho de 2026

21°C / 37°C

 TRÊS LAGOAS

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

18°C / 34°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

19°C / 30°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

21°C / 34°C

Sábado, 25 de julho de 2026

21°C / 35°C

DOURADOS

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

18°C / 30°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

18°C / 23°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

18°C / 29°C

Sábado, 25 de julho de 2026

20°C / 30°C

 PONTA PORÃ

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

15°C / 28°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

17°C / 24°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

17°C / 32°C

Sábado, 25 de julho de 2026

19°C / 31°C

BONITO

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

16°C / 29°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

18°C / 27°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

18°C / 34°C

Sábado, 25 de julho de 2026

23°C / 34°C

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

Homem com guarda-chuva se protegendo da chuva

DEMISSÃO

Polícia demite investigador que facilitava esquema de contrabando em MS

A ação investigava os crimes de descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

21/07/2026 08h45

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PF e Receita Federal apreenderam mercadorias no Camelódromo

PF e Receita Federal apreenderam mercadorias no Camelódromo Marcelo Victor / Correio do Estado

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Edivaldo Quevedo da Fonseca, que era investigador da Polícia Civil, teve sua demissão publicada, nesta terça-feira (21), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE). A medida foi assinada pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

A Operação Iscariotes, deflagrada no dia 18 de março deste ano, interditou o entorno do Camelódromo de Campo Grande e revelou a participação de agentes de segurança pública que facilitavam a entrada de mercadorias contrabandeadas no Estado.

A ação investigava os crimes de descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

Dois dias após ser preso na operação, Edivaldo foi dispensado pela Polícia Civil. No dia 30 de março, a Justiça Federal concedeu liberdade provisória ao policial, mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 16.210

Ele estava na reserva e já havia sido detido em dezembro de 2024 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na época, Edivaldo foi flagrado com o carro cheio de mercadorias do Paraguai sem nenhuma documentação.

Mesmo após a prisão, o investigador, que estava vinculado à 5ª Delegacia de Polícia Civil, recebeu liberdade em 2025, e assumiu o compromisso de comparecer à Justiça Federal, confirmar endereço fixo e informar o local de trabalho. Antes de ser dispensado ele recebia o salário de R$ 14,6 mil por mês.

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