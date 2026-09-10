Justiça mantém prisão de envolvidos e mentor do sequestro contra ex-mulher em MS

Ocorrência teve início após três indivíduos invadirem uma residência localizada na rua Edelmar Alves de Lima, que fica no bairro Vila Machado, em Bonito - Reprodução

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Após passarem por audiência de custódia, os três indivíduos acusados pelo sequestro gravado por câmeras de segurança em Bonito, no interior do Mato Grosso do Sul, e o mentor dos crimes contra a própria ex-mulher, Paulo Cesar Valentim, devem continuar presos de forma preventiva.

Esses indivíduos foram presos poucas horas após o crime que culminou em uma noite de horror para Daniele de Souza Tibúrcio, de 28 anos, após a jovem ser retirada com violência da própria casa, localizada na rua Edelmar Alves de Lima, que fica no bairro Vila Machado. Conforme a Justiça, eles tiveram a prisão temporária convertida em preventiva.

Acusado como o mandante dos crimes, Paulo Cesar Valentin, de 44 anos, confessou aos agentes já no momento em que foi localizado que contratou os três envolvidos próximo da antiga rodoviária de Campo Grande, que fica na Av. Gury Marques, na Capital.

Prometendo o pagamento de dois mil reais para cada. Ele informou aos indivíduos que o serviço consistiria em entrar em uma residência, sequestrar uma mulher e entregá-la a ele, que estaria aguardando em um veículo.

Para além de Paulo como comandante, esses três homens foram identificados como:

Edgar Jose Lozano Rojas, de 43 anos, nacionalidade venezuelana;

Helio Fernandes da Mata, de 38 anos;

Arnaldo "Paraguaio" Andreis Villar, de 28 anos.

Relembre

Essa ocorrência teve início após três "capagandas" invadirem uma residência no bairro Vila Machado, em Bonito, distante aproximadamente 270 quilômetros de Campo Grande. Além de retirarem Daniele de casa, esses indivíduos saíram levando aparelhos telefônicos e agrediram um homem presente no local.

Conforme revelado pela mãe de Daniele, a filha havia se separado do então marido poucas semanas antes, que não teria aceitado o fim do relacionamento e passado a procurar a mulher pela cidade com a intenção de levá-la consigo.

Foi Luan de Souza Castilho, que estava na companhia de Mikaeli de Souza Castilho quando os indivíduos invadiram a residência, que revelou ter sido agredido pelos acusados, dizendo que um homem de cabelos grisalhos e casaco verde havia colocado um travesseiro sobre sua cabeça e passado a golpeá-lo com uma barra de metal "aparentemente com a finalidade de fazê-lo perder a consciência", citam as forças policiais em nota.

Invadindo a residência da vítima após pularem o muro do vizinho, Daniele teria sido retirada do local sob grave ameaça.

Justamente o circuito de monitoramento de um dos vizinhos foi crucial para solucionar o caso de forma rápida, já que as imagens além de capturarem a placa do veículo usado no crime também captaram a voz de Daniele quando estava sendo rendida e posteriormente colocada no carro do agressor. Veja:

Através desse material foi identificado o Fiat Mobi de cor branca utilizado no crime, e que seria Paulo Cesar Valentim o quarto indivíduo que estaria prestando o apoio na condução, enquanto três outros se encarregaram de invadir a casa e sequestrar Daniele.

Com informações sobre o possível paradeiro do mentor e da vítima, os agentes se deslocaram de Bonito até a cidade de Dourados, municípios sul-mato-grossenses separados por uma distância de cerca de 268 quilômetros.

Foi na segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul que o agressor de Daniele foi localizado, no quarto número 12 do Hotel Laguna, que fica na Rua Onofre Pereira de Matos, nº 2083.

Daniele confirmou que foi mantida sob cárcere e constante ameaça. Segundo ele, Paulo dizia que caso a vítima tentasse pedir socorro os outros três "capangas" matariam a família da mulher. Ela disse inclusive que, no trajeto entre Bonito/MS e Dourados/MS, Paulo teria parado o veículo às margens da rodovia para agredi-la com socos na região abdominal.

"Informou também que, após a chegada ao hotel, Paulo teria mantido relação sexual com ela sem seu consentimento", detalhou nota das forças de segurança.

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