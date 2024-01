Justiça obriga que médicos de Campo Grande façam prescrição com letra legível

tempo

Há chances de temporais entre este sábado e domingo

Há risco de tempestades principalmente na região sul do Estado Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas e tempestades que devem atingir neste sábado (20) Mato Grosso do Sul e outros 10 estados.

Ele utiliza três tipos de alerta: amarelo – perigo potencial; laranja - perigo; e vermelho - grande perigo.

Para o Estado, o alerta é vigente para os municípios da região sul, que podem ser atingidos pelas chuvas intensas e tempestades.

Apesar do alerta laranja para o sul, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), indica que, mesmo com sol, entre hoje e domingo (21), haverá chuvas e tempestades em todo o Estado.

Conforme o Cemtec, essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade.

O deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica também favorecem o aumento de nuvens e formação de chuvas.

Quanto ao alerta do Inmet, também há risco de temporais em Santa Catarina (região norte), Paraná (todo estado), São Paulo (todo estado); Minas Gerais (região sul, central e leste); Rio de Janeiro (região oeste do estado); Espírito Santo (região oeste); Mato Grosso (região noroeste); Amazonas (região sul, leste e oeste); Rondônia (região nordeste) e Pará (região sudoeste).

Volume de chuva

Segundo o Inmet, a área mais afetada pelos maiores acumulados diários de chuva, neste sábado, deverá ser a faixa leste de São Paulo (incluindo a capital e região metropolitana) e áreas do litoral, onde a chuva poderá variar de 80 milímetros (mm) a 100 mm.

Já no domingo, as chuvas mais volumosas deverão ocorrer entre o litoral norte paulista e áreas do sul e leste do estado (incluindo a capital e região metropolitana), e também na serra do Rio de Janeiro e na Zona da Mata de Minas Gerais, onde poderá chover de 70 mm a 90 mm em alguns pontos.