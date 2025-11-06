Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Mobilidade elétrica

Leapmotor chega a Campo Grande com o Grupo Enzo

Marca da Stellantis estreia no Brasil com SUVs eletrificados e uma das primeiras concessionárias no país

Divulgação

Divulgação

06/11/2025 - 15h15
A Leapmotor, marca chinesa de veículos eletrificados da Stellantis, inicia oficialmente suas operações no Brasil, e Campo Grande está entre as primeiras cidades a receber uma concessionária da marca.

Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2350, ao lado da Fiat Enzo, a concessionária abriu as portas no dia 5 de novembro, oferecendo test drives e uma ação especial de lançamento até o dia 8.

“É uma grande satisfação trazer a Leapmotor para Campo Grande. A marca representa o que há de mais avançado em tecnologia e sustentabilidade, e o Grupo Enzo tem orgulho de participar dessa nova fase da mobilidade”, destaca Bianca Nigres, diretora de Comunicação do Grupo Enzo.

Na estreia nacional, a Leapmotor apresenta dois SUVs eletrificados: o C10, disponível nas versões 100% elétrica e Ultra-Híbrida (REEV), e o B10. O sistema REEV utiliza um motor a combustão apenas como gerador de energia, oferecendo autonomia de até 970 km e eliminando a preocupação com recargas frequentes.

Para o diretor comercial da Leapmotor Enzo, William Borges, a chegada da marca reforça o compromisso do grupo com a inovação. “Nossa história começou com a Fiat há 40 anos, e agora damos mais um passo importante ao lado de uma marca que simboliza o futuro da mobilidade elétrica”, afirma.

A operação no Brasil faz parte da joint venture global entre Stellantis e Leapmotor, firmada em 2024, que impulsiona a expansão internacional da marca. O projeto também conta com parcerias estratégicas com WEG, GreenV, Zletric, VoltBras e Ituran, garantindo infraestrutura completa e soluções para o ecossistema da mobilidade elétrica.

Com design moderno, alto padrão de acabamento e foco em conectividade, a Leapmotor chega ao país pronta para oferecer uma nova experiência de condução, unindo tecnologia, conforto e eficiência.

Cidades

Bazar esposas de militares terá itens a partir de R$ 3

Com opções de lembrancinhas para festas de empresa e presentes de Natal, a 4ª edição será nesta sexta-feira (7), em Campo Grande

06/11/2025 13h30

Imagem Divulgação

A 4ª edição do Bazar Esposas de Militares, que desde a primeira edição ocorre uma vez por mês, chega com uma variedade de produtos, opções de presentes e lembrancinhas, com itens a partir de R$ 3.

O bazar ocorre nesta sexta-feira (7), das 16h às 21h, na área de lazer dos subtenentes e sargentos, próximo ao Condomínio Melo e Cáceres, em Campo Grande.

A união das esposas empreendedoras nasceu em outubro de 2020, por meio de um grupo de WhatsApp criado por Rose Trece. A iniciativa surgiu com a proposta de troca de ideias e, hoje, reúne mais de 500 participantes.

“Nesse grupo a gente troca dicas, tira dúvidas e compartilha o nosso ganha-pão. Algumas têm suas profissões, outras são donas de casa, e todas precisamos ajudar no orçamento familiar. Por conta disso, tivemos a iniciativa de realizar o bazar”, explicou Rose.

Nesta edição, estão previstas 25 expositoras, com opções e valores que cabem no bolso, seja para lembrancinhas de amigo oculto ou presentes de Natal.

Entre as empreendedoras, quem visitar o bazar irá encontrar profissionais que trabalham com decoração de festas, produtos tecnológicos voltados ao bem-estar e itens de perfumaria e beleza.

Também haverá itens de vestuário, artesanato em madeira, bolsas, peças de crochê e laços. Para quem for prestigiar, o destaque fica por conta da alimentação, digna de uma ceia natalina, com pratos como:

  • Caldo de frango;
  • Caldo verde;
  • Mocotó com bacon, calabresa e feijão-branco;
  • Arroz carreteiro, entre outros.

Serão vendidos doces em compotas ou potes (figo, laranja e doce de leite), pamonha, manteiga da roça, queijos, goiabada cascão e muito mais.

Imagem Divulgação

Na época de enfeitar a casa, as vendedoras trazem uma variedade de enfeites natalinos para todos os gostos.

O pagamento pode ser feito por meio de Pix, cartão de crédito ou débito.

Serviço

  • 4ª Edição do Bazar Esposas de Militares
  • Local: Área de lazer dos subtenentes e sargentos da guarnição de Campo Grande
  • Data: 7 de novembro
  • Hora: 16h às 21h
  • Endereço: Rua Fernando de Noronha, s/n – próximo ao Condomínio Melo e Cáceres
  • Bairro: Vila Sobrinho

FRACASSADO

Leilão de R$ 14 milhões da folha de pagamento fracassa no interior de MS

Executivo justifica que contratação é necessária já que o contrato atual chega ao fim em 02 de dezembro deste ano

06/11/2025 13h03

Para evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira faz-se necessária a contratação com antecedência

Para evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira faz-se necessária a contratação com antecedência Reprodução/VisitMSOficial

Com as expectativas frustradas, enquanto o Executivo distante cerca de 427 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul esperava faturar R$14 milhões com o leilão da folha de pagamento, a realidade se mostrou diferente e o pregão eletrônico no município de Corumbá terminou fracassado. 

Na conhecida "Cidade Branca" , que fica no coração do Pantanal, o Executivo estimava contratar uma instituição financeira pública ou privada para gerenciamento e processamento da folha de pagamento de Corumbá por R$14.084.583,22.

Celebrado sem ônus financeiro direto para o Município, essa empresa seria encarregada dos serviços que devem colocar dinheiro no bolso de todos os servidores públicos, ativos, inativos, celetistas, pensionistas e estagiários da administração direta e indireta corumbaense. 

Entretanto, o atual processo sequer passou da fase de habilitação de alguma das empresas que inicialmente demonstraram interesse no pregão que, sem concorrência e lances, terminou fracassado. 

Pedidos de esclarecimentos chegaram a ser encaminhados pelos bancos Santander e Bradesco, porém, quando aberto o certame houve a convocação apenas da proponente "JM Comércio, Serviço e Incorporação", que indicava um lance de pouco mais de R$15 milhões. 

Entretanto, por não apresentar os devidos documentos para habilitação, sem comprovar sua qualificação técnica e sequer possuir em seu contrato social um objeto compatível com o licitado, a empresa acabou inabilitada. 

Isso porque, conforme consulta junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), uma vez que a JM seria voltada para atividades como Gestão e administração da propriedade imobiliária; design; locação de automóveis e comércio varejista de material elétrico, isso impediria sua contratação o que fez esse pregão fracassar. 

Nesse leilão, com o critério de julgamento sendo "maior oferta", a busca por instituição financeira pública ou privada trata-se do primeiro passo para uma contratação pelo período de 60 meses. 

Atualmente há 5.494 pagamentos a serem feitos por parte da prefeitura de Corumbá mensalmente, com uma média salarial de R$2.563,63 entre os servidores. 

O Executivo justifica que a contratação é necessária já que o contrato anterior chega ao fim em 02 de dezembro deste ano. 

Ou seja, para evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira faz-se necessária a contratação com antecedência, para garantir segurança e agilidade no processamento da folha de pagamento, restando agora menos de um mês de tempo hábil para tirar esse processo do papel. 

 

