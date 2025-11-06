Leapmotor chega a Campo Grande com o Grupo Enzo

Fachada da nova concessionária Leapmotor Enzo, inaugurada em Campo Grande (MS), uma das primeiras da marca no Brasil - Foto: Divulgação

A Leapmotor, marca chinesa de veículos eletrificados da Stellantis, inicia oficialmente suas operações no Brasil, e Campo Grande está entre as primeiras cidades a receber uma concessionária da marca.

Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2350, ao lado da Fiat Enzo, a concessionária abriu as portas no dia 5 de novembro, oferecendo test drives e uma ação especial de lançamento até o dia 8.

“É uma grande satisfação trazer a Leapmotor para Campo Grande. A marca representa o que há de mais avançado em tecnologia e sustentabilidade, e o Grupo Enzo tem orgulho de participar dessa nova fase da mobilidade”, destaca Bianca Nigres, diretora de Comunicação do Grupo Enzo.

Na estreia nacional, a Leapmotor apresenta dois SUVs eletrificados: o C10, disponível nas versões 100% elétrica e Ultra-Híbrida (REEV), e o B10. O sistema REEV utiliza um motor a combustão apenas como gerador de energia, oferecendo autonomia de até 970 km e eliminando a preocupação com recargas frequentes.

Para o diretor comercial da Leapmotor Enzo, William Borges, a chegada da marca reforça o compromisso do grupo com a inovação. “Nossa história começou com a Fiat há 40 anos, e agora damos mais um passo importante ao lado de uma marca que simboliza o futuro da mobilidade elétrica”, afirma.

A operação no Brasil faz parte da joint venture global entre Stellantis e Leapmotor, firmada em 2024, que impulsiona a expansão internacional da marca. O projeto também conta com parcerias estratégicas com WEG, GreenV, Zletric, VoltBras e Ituran, garantindo infraestrutura completa e soluções para o ecossistema da mobilidade elétrica.

Com design moderno, alto padrão de acabamento e foco em conectividade, a Leapmotor chega ao país pronta para oferecer uma nova experiência de condução, unindo tecnologia, conforto e eficiência.