Licitação milionária dos semáforos cai mais uma vez por ação do TCE

Durou pouco mais de uma semana a retomada da licitação milionária referente aos serviços ligados à sinalização semafórica, já que o município de Campo Grande precisou suspender novamente o pregão por conta de questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme consta no aviso de suspensão desta última quinta-feira (23) - publicado hoje (24) em Diário Oficial -, essa nova suspensão se dá para análise e resposta aos questionamentos do Despacho DSP G.MCM 14968/2024", do TCE.

Também, o próprio Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), indica o edital 072 deste ano como suspenso:

Novela do "abre-fecha"

Após troca no comando da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) - com a saída de Janine de Lima Bruno para a entrada de Paulo da Silva, com menos de 30 dias no cargo houve suspensão da licitação em busca da "prestação de serviços técnicos de manutenção da sinalização semafórica, horizontal, vertical e dispositivos auxiliares".

Nessa ocasião a Agetran pediu suspensão para "análise do pedido de impugnação", entretanto, como bem acompanhou o Correio do Estado, a licitação milionária de sinalização foi retomada em cerca de 48 horas, dois dias depois.

Conforme descrito em ata do pregão eletrônico, após as propostas iniciais de R$ 24,4 e R$ 23,5 milhões - em 16 e 17 de maio, respectivamente -, com a nova sessão aberta dia 23, a suspensão se deu minutos depois em decorrência do despacho acolhido.

No cargo por cerca de sete anos, Janine foi uma das últimas peças removidas do alto escalão da Prefeitura de Campo Grande, antes dele sendo exonerados nomes como do:

Titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agronegócio e Tecnologia (Sidagro), Adelaido Vila.

Titular da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), Maicon Nogueira.

Diretora-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), Camilla Nascimento de Oliveira.

