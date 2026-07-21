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Mato Grosso do Sul está fora de zona de alerta vermelho do El Niño

Entre os perigos no Estado estão os riscos de incêndios florestais no Pantanal, que tiveram seu pior registro em 2020

Rodolfo César, de Corumbá

21/07/2026 - 08h00
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Os riscos que o El Niño pode trazer para o Brasil não incluem Mato Grosso do Sul na rota de impactos severos, divulgou grupo técnico nacional sobre avaliação para este semestre. Esse monitoramento está sendo feito para orientar recursos que serão revertidos para tentar mitigar possíveis danos. 

No País, os problemas podem ser de seca severa, em alguns locais, a chuvas excessivas, em outros. No caso de MS, um dos perigos no radar envolve os incêndios florestais, principalmente no Pantanal, que registrou ocorrências graves em 2020 e 2024.

A reunião técnica nacional envolveu integrantes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ). 

Também estavam presentes representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), além da Casa Civil, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo (Comif).

Os alertas existentes com impacto direto no Estado, principalmente no Pantanal, ficaram restritos ao Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (Parna do Pantanal), que fica na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena, entre os municípios de Bonito, Bodoquena e Jardim. 

Não apareceu o território pantaneiro integralmente nos alertas, o que incluiria, por exemplo, os municípios de Corumbá, Miranda, Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora e Coxim.

Em termos de recursos a serem empregados, o governo federal ainda não fez um anúncio completo sobre recursos ou apresentou um projeto amplo de mitigação.

A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) já encaminhou ao MMA, em 18 de junho, um conjunto de demandas para serem atendidas pela União.

Municípios do Rio Grande do Sul capitanearam esses pedidos, incluindo facilitação do acesso ao Fundo Clima, que tem cerca de R$ 27 bilhões sendo administrados pelo BNDES.

O MMA, em reunião técnica feita na quinta-feira, reconheceu que o El Niño deve influenciar severamente o regime de chuvas e de temperaturas neste semestre, mas de forma diferente nas regiões brasileiras. O período mais grave ficou para os meses de agosto, setembro e outubro.

“Entre os principais cenários projetados estão chuvas abaixo da média na Região Norte e em parte do Pantanal, com possibilidade de agravamento caso o fenômeno alcance intensidade muito forte. Para a Região Sul, a previsão é de chuvas acima da média. As temperaturas deverão permanecer acima da média em grande parte do território nacional durante o trimestre de agosto, setembro e outubro. As projeções também indicam aumento do perigo de incêndios florestais entre agosto e outubro”, indicaram os integrantes da reunião técnica, por meio de assessoria.

Nesse documento, os maiores perigos ocasionados pelo El Niño em termos de incêndios florestais foram apontados para ocorrer em cinco estados, excluindo Mato Grosso do Sul. 

“As áreas com maior probabilidade de ocorrência de fogo concentram-se nos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso, abrangendo principalmente a Amazônia e parte do Brasil Central”, indicou a nota técnica.

O monitoramento sobre a evolução das condições climáticas vem sendo feito desde janeiro. O MMA reconheceu que esses dados estão sendo usados para direcionamento de políticas e para articulação com órgãos federais, estados e municípios.

ALERTA DA ANA

A Agência Nacional de Águas (ANA) passou a divulgar relatório neste mês sobre os riscos que o El Niño pode trazer.

“Diante dos prognósticos que indicam a possível intensificação do fenômeno El Niño em 2026/2027, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), em articulação com os órgãos federais de monitoramento e com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), vem adotando medidas antecipatórias de preparação, coordenação e fortalecimento da capacidade de resposta dos entes federativos”, informou.

INCÊNDIOS

No Pantanal, neste mês, os casos de incêndios ainda não chegaram a números graves. O Sistema Pantanal em Alerta apontou que no domingo tinham sido registrados apenas seis focos de calor, todos concentrados em Corumbá, na região de fronteira com a Bolívia, perto do Forte Coimbra.

TEMPO

Chuva vai aliviar calor nos próximos dias em MS

Tempo vai continuar quente, mas não tão quente

21/07/2026 09h15

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Homem com guarda-chuva se protegendo da chuva

Homem com guarda-chuva se protegendo da chuva MARCELO VICTOR

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O tempo vai mudar nos próximos dias em Mato Grosso do Sul.

Massa de ar quente vai perder força e dar espaço a chegada de uma frente fria, que vai trazer chuva para o Estado.

O tempo começa a virar na quarta-feira (22) e a quinta-feira (23) promete ser chuvosa. A chuva promete aliviar o calor, refrescar o clima, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.

A precipitação vai reduzir levemente as temperaturas máximas de 31°C para 24°C e as mínimas de 22°C para 18°C em Campo Grande. Ou seja, o tempo vai continuar quente, mas não tão quente.

Na sexta-feira (24), a frente fria se afasta, os termômetros voltam a subir e o calor volta com tudo, com máximas próximas dos 32°C.

O Instituto Nacional de Meteorlogia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para Mato Grosso do Sul:

  • Tempestade - alerta laranja - perigo: Chuva entre 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos
  • Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos

“Frente fria no sul do país avançando para MS, [haverá] aumento de nuvens e pancadas de chuvas entre Campo Grande e Sete Quedas associadas a rajadas de ventos. Temperatura não cai muito”, explicou o meteorologista Natálio Abrahão ao Correio do Estado.

Confira as temperaturas, nos próximos dias, nos principais municípios de MS:

CAMPO GRANDE

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

21°C / 31°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

19°C / 24°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

19°C / 28°C

Sábado, 25 de julho de 2026

21°C / 36°C

CORUMBÁ

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

18°C / 36°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

18°C / 36°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

16°C / 36°C

Sábado, 25 de julho de 2026

21°C / 37°C

 TRÊS LAGOAS

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

18°C / 34°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

19°C / 30°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

21°C / 34°C

Sábado, 25 de julho de 2026

21°C / 35°C

DOURADOS

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

18°C / 30°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

18°C / 23°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

18°C / 29°C

Sábado, 25 de julho de 2026

20°C / 30°C

 PONTA PORÃ

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

15°C / 28°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

17°C / 24°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

17°C / 32°C

Sábado, 25 de julho de 2026

19°C / 31°C

BONITO

Quarta-feira, 22 de julho de 2026

16°C / 29°C

Quinta-feira, 23 de julho de 2026

18°C / 27°C

Sexta-feira, 24 de julho de 2026

18°C / 34°C

Sábado, 25 de julho de 2026

23°C / 34°C

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

Homem com guarda-chuva se protegendo da chuva

DEMISSÃO

Polícia demite investigador que facilitava esquema de contrabando em MS

A ação investigava os crimes de descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

21/07/2026 08h45

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PF e Receita Federal apreenderam mercadorias no Camelódromo

PF e Receita Federal apreenderam mercadorias no Camelódromo Marcelo Victor / Correio do Estado

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Edivaldo Quevedo da Fonseca, que era investigador da Polícia Civil, teve sua demissão publicada, nesta terça-feira (21), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE). A medida foi assinada pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

A Operação Iscariotes, deflagrada no dia 18 de março deste ano, interditou o entorno do Camelódromo de Campo Grande e revelou a participação de agentes de segurança pública que facilitavam a entrada de mercadorias contrabandeadas no Estado.

A ação investigava os crimes de descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

Dois dias após ser preso na operação, Edivaldo foi dispensado pela Polícia Civil. No dia 30 de março, a Justiça Federal concedeu liberdade provisória ao policial, mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 16.210

Ele estava na reserva e já havia sido detido em dezembro de 2024 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na época, Edivaldo foi flagrado com o carro cheio de mercadorias do Paraguai sem nenhuma documentação.

Mesmo após a prisão, o investigador, que estava vinculado à 5ª Delegacia de Polícia Civil, recebeu liberdade em 2025, e assumiu o compromisso de comparecer à Justiça Federal, confirmar endereço fixo e informar o local de trabalho. Antes de ser dispensado ele recebia o salário de R$ 14,6 mil por mês.

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