Devido ao aumento do fluxo nas estradas de Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na última sexta-feira (22) a Operação Natal 2023, nas rodovias federais do Estado. O reforço na fiscalização segue até esta segunda-feira (25), e o balanço completo ainda não foi divulgado.

No entanto, já há o registro de ao menos dez mortes nos últimos quatro dias em acidentes nas rodovias do estado, sendo sete delas em rodovias federais e três em rodovias estaduais.

Sexta-feira

O primeiro acidente com óbitos do período citado foi registrado na madrugada de sexta-feira (22), na BR-163, em Dourados. Um carro Volswagen Gol prata capotou no Trevo da Bandeira, na saída para Caarapó, deixando dois mortos.

Conforme apurado pelo jornal local, Dourados Agora, as vítimas são Bruno Tarciso Lima Nunes, de 34 anos e sua esposa, Rosimeire Camargo Cano de Andrade, 25 anos.

O casal trabalhava em uma fazenda localizada em Amambai e estariam chegando em Dourados para passar as festas de fim de ano na casa dos irmãos.

Domingo

Mais um acidente envolvendo capotamento deixou dois mortos no domingo. Ariane Renovato Ross, de 40 anos e Ivan Gonçalves Teixeira de Lima, 45 anos, estavam no veículo Nissan/Tiida, com placas de São Paulo (SP), e trafegavam na BR-267, no distrito Nova Casa Verde, em Nova Andradina, quando a condutora perdeu o controle, saiu da pista, capotou e bateu em um coqueiro.

Durante a tarde, uma colisão frontal deixou um morto e cinco feridos na BR-163, entre o KM-569 e o KM- 627, que ligam Bandeirantes a Camapuã. A vítima fatal estava em um Honda HRV, e os outros cinco envolvidos no acidente estavam em um Space Fox; três ficaram em estado grave. A Polícia ainda investiga as causas do acidente.

Segunda-feira

Nesta madrugada, um jovem casal morreu em um acidente na BR-376, no viaduto que dá acesso à usina Gadotti, entre Fátima do Sul e Dourados. Conforme noticiado pelo jornal MS News, as vítimas eram Lucas de Souza Silva, de 20 anos, e Rafaela Brito Torres.

O casal estava em uma motocicleta, quando Lucas perdeu o controle e caiu do viaduto. A moto ficou pendurada em uma árvore, e o corpo de Rafaela à beira de um matagal. O rapaz chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Rodovias Estaduais

Na manhã de sexta-feira (22), o motociclista Plínio Hemetério de Souza Filho, de 61 anos, se acidentou após o pneu da moto estourar em um buraco da rodovia MS-379, entre Laguna Carapã e Dourados.

Conforme apurado pelo Dourados Informa, ele levava na garupa da moto Josias Souza Alves, 25. Ambos foram socorridos e encaminhados inicialmente ao hospital de Laguna Carapã. Devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidos para o Hospital da Vida, onde Plinio morreu e Josias segue internado.

Também na sexta-feira, morreu o policial militar Valdecir Alves Correia, de 58 anos, após o veículo que conduzia, uma Chevrolet S-10, capotar na MS-395, próximo à Anaurilândia. Inicialmente, a suspeita é de que Valdecir tenha perdido o controle do veículo, que saiu da pista.

No sábado (23), um motociclista de aproximadamente 50 anos morreu após perder o controle e bater em uma placa de sinalização no KM-25 da MS-306, em Chapadão do Sul.

Conforme noticiado pelo jornal local, Cassilândia Notícias, o acidente aconteceu por volta das 10h30. Segundo uma testemunha que vinha logo atrás, um carro tentou fazer uma ultrapassagem, mas viu o motociclista no lado contrário da pista, o que teria assustado a vítima.

Anteriormente

Antes do início da Operação de Natal da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas já haviam morrido em estradas de MS.

Na noite de quinta-feira (21), por volta das 21h, um casal e uma criança foram a óbito na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, após acidente envolvendo anta.

No mesmo dia, outro acidente ocorreu por volta das 23h, na BR-163, em Campo Grande. Um homem que dirigia uma moto XRE foi atropelado por dois veículos e morreu.

Operação de natal nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (22) a Operação Natal 2023, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, seguindo até a segunda-feira (25).

No Estado, 600 policiais rodoviários federais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização.

A PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

Também serão alvos de fiscalizações a falta de uso do capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças.

Em 2022, ocorreram 25 acidentes, sendo 5 graves. Durante a operação, 22 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte foi registrada.