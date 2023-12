Após acidente com três mortes em rodovia de MS, dois outros acidentes ocorreram em Campo Grande e Dourados, resultando em mais três mortes apenas nesta madrugada. As fatalidades ocorrem em meio ao aumento do fluxo de veículos em decorrência dos feriados de fim de ano.

Um dos acidentes ocorreu por volta das 23h, na BR-163, em Campo Grande, na noite de ontem (21). Um homem que dirigia uma moto XRE, identificado como João Raimundo de Souza, 50 anos, foi atropelado por dois veículos.

O atropelamento aconteceu quando a motocicleta saía de um posto de combustíveis, na saída para Cuiabá. Conforme informações do Boletim de Ocorrência, João Raimundo morreu na mesma hora.

O motociclista foi atingido por uma caminhonete Chevrolet S10, sendo lançado para cima e caindo no chão. Em sequência, outro veículo, atropelou o motociclista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da caminhonete ficou e prestou socorros e, posteriormente, será intimado para prestar esclarecimentos.

O outro acidente aconteceu em Dourados, também na BR-163, durante a madrugada de hoje (22), por volta de 1h, no Trevo da Bandeira, na saída para Caarapó, resultando em mais duas mortes.

Conforme apurado pelo jornal local, O Progresso, as vítimas são Bruno Tarciso Lima Nunes, de 34 anos e a esposa Rosimeire Camargo Cano de Andrade, 25 anos.

O casal trabalhava em uma fazenda localizada em Amambai e estariam chegando em Dourados para passar as festas de fim de ano na casa dos irmãos.

As vítimas estavam em um carro VW Gol, de cor prata, quando o veículo capotou, invadiu a contramão, parando abaixo do acostamento da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando o socorro chegou, Bruno e Rosimeire já estavam mortos. A perícia acompanhou o caso e investiga as circunstâncias do acidente.

Primeiro acidente do feriadão

Pouco tempo antes, por volta das 21h, um casal e uma criança foram a óbito na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, após acidente envolvendo anta.

As vítimas foram identificadas como Rodrigo Sotto, de 34 anos, que conduzia o carro sentido Campo Grande, um veículo Fiat Pálio de cor azul. Também estava a esposa Maristela da Silva, de 33 anos, e o filho Rafael Oliveira, de 8 anos.

A colisão ocorreu na altura do km 250 da estrada. O choque foi intenso o suficiente para que a família morresse na hora. O carro ficou destruído devido.

Operação de natal nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (22) a Operação Natal 2023, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, seguindo até a segunda-feira (25).

No Estado, 600 policiais rodoviários federais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização.

A PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

Também serão alvos de fiscalizações a falta de uso do capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças.

Em 2022, ocorreram 25 acidentes, sendo 5 graves. Durante a operação, 22 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte foi registrada