MS sobe em ranking nacional de qualidade de vida e fica em 7º no país

Mato Grosso do Sul aparece entre os estados com melhor qualidade de vida do Brasil no Índice de Progresso Social (IPS) 2026, divulgado nesta semana. O Estado alcançou a 7ª colocação nacional, com pontuação de 64,14, acima da média brasileira, que ficou em 63,40.
O levantamento avalia condições sociais e ambientais nos 5.570 municípios brasileiros e considera indicadores relacionados à saúde, educação, segurança, moradia, saneamento, acesso à informação, inclusão social e oportunidades. Diferentemente de rankings econômicos, o IPS não utiliza dados de Produto Interno Bruto (PIB) ou renda para compor a nota.
Na classificação geral, Mato Grosso do Sul ficou atrás apenas do Distrito Federal e dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Goiás.
O estudo foi elaborado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em parceria com outras instituições nacionais e internacionais ligadas ao monitoramento de desenvolvimento social.
Entre os destaques do desempenho sul-mato-grossense está a dimensão “Oportunidades”, considerada uma das áreas mais desafiadoras do índice em nível nacional. O eixo reúne indicadores ligados a direitos individuais, acesso ao ensino superior, inclusão social e liberdade de escolha.
Mesmo com média nacional abaixo de 50 pontos nesse quesito, Mato Grosso do Sul ficou entre os estados com desempenho superior ao índice brasileiro.
O relatório também aponta resultado acima da média nacional na dimensão “Necessidades Humanas Básicas”, que considera fatores como acesso à água, saneamento, moradia, alimentação, cuidados médicos e segurança pessoal.
Segundo os organizadores, os melhores desempenhos nessa categoria se concentram nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, especialmente em municípios de menor porte, que apresentam melhores índices de infraestrutura urbana e acesso a serviços públicos.
O estudo ainda destaca a relação entre desenvolvimento econômico e avanços sociais. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul registrou crescimento impulsionado principalmente pela agroindústria, cadeia da celulose, bioenergia e atração de investimentos privados.
Ao mesmo tempo, o Estado ampliou programas voltados à qualificação profissional, inovação e expansão do ensino técnico e superior, áreas consideradas estratégicas para melhorar indicadores sociais e ampliar oportunidades de emprego e renda.
O levantamento completo do IPS Brasil 2026 está disponível no portal oficial do índice.