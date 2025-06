Médico de MS superfatura tratamento de emagrecimento e engorda conta para bancar ostentação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Entre a imagem de helicópteros, viagens e muita ‘pompa’, médico famoso nas redes sociais, de Campo Grande (MS), exibe transformações no corpo dos pacientes e na própria conta bancária.

Jhonatas Canela faz parte do corpo médico da Clínica Canela, localizada na Rua Joaquim Murtinho, em Campo Grande, e é referência em tratamentos para emagrecimento saudável, saúde da mulher, saúde hormonal e, principalmente, a terapia de injetáveis, conhecida como soroterapia, além das famosas canetas emagrecedoras.

Canela coleciona um público de mais de 100 mil seguidores na rede social e, por lá, expõea vida luxuosa vivida através dos tratamentos e atendimentos a personagens influentes no estado, bem como sua relação próxima com famosos do país, como Neymar Pai e Rafaela Santos, que também teria sido paciente do médico.

Em Campo Grande, criou algo como um clube dos carrões (ele tem um Porsche) e costuma promover passeios com os donos de supermáquinas. Em meio a tudo isso, coleciona reclamações de pacientes, sendo que muitos já recorreram à Justiça e ao Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS).

Superfaturação

De acordo com ex-pacientes do médico, os valores exorbitantes dos tratamentos não condizem com a realidade do mercado, além do fato de que não são explicados possíveis efeitos colaterais ou reações adversas ao corpo.

O Correio do Estado teve acesso às farmacêuticas fornecedoras de produtos para a clínica, mas não serão expostas. A Tirzepatida, por exemplo, medicamento usado para tratamento de diabetes, mas que começou a ser injetada para tratamento de obesidade, é vendida à clínica pelo valor de R$2.300 o frasco.

Uma ex-paciente que não será exposta contou que, quando queria fazer o tratamento com o médico na Clínica, "quando é por dose, é mais caro e chegaram a me cobrar R$11.800 somente a dose, sem contar o restante dos procedimentos no tratamento". A margem de lucro somente com a venda do medicamento é de 413%.

Outra farmacêutica, responsável pelo fornecimento dos soros para tratamentos injetáveis, se denomina em seu próprio site como a fornecedora oficial do jogador Neymar Júnior, o que poderia explicar a proximidade e amizade de Jhonatas com a família, que foi convidado ao Leilão do Neymar, no começo deste mês, por exemplo.

Outro paciente relatou ao Correio que Canela compra, com a referida farmacêuticados, as ampolas de soros injetáveis em um valor "que varia de R$13 a R$18". O mesmo produto é vendido no tratamento por R$800 até R$1.300, tendo um lucro de mais de 6.000%.

"Eu levei minha esposa em outro médico, em outra cidade. Os pacientes que estavam na clínica me reconheceram, também eram ex-pacientes do Canela. Todos reclamaram da mesma coisa, que mudaram de médico e de clínica por causa de valores abusivos", relata o ex-paciente

Em seu perfil na rede social, Jhonatas publicou recentemente um vídeo alertando os pacientes na compra da caneta emagrecedora Monjauro falsificada. No vídeo, ele afirma que “se não for essa caneta, é falsa!”, fazendo menção ao produto que é vendido exclusivamente em seu consultório.

Vale ressaltar que, em sua receita, o médico deixa bem claro que as medicações devem ser compradas exclusivamente na clínica, já que “esses produtos manipulados não se encontram no mercado na forma de especialidades farmacêuticas e os que são vendidos como especialidades farmacêuticas se encontram em dificuldade de compra”, conforme a imagem abaixo.

Receituário médico apresentado por ex-paciente

Processos

Ex-pacientes do Dr. Canela, como é conhecido nas redes sociais, afirmam que deixaram os tratamentos por causa dos valores abusivos. Uma das pacientes chegou a processar a clínica, alegando que Jhonatas não teria levado em conta os problemas psiquiátricos dela e seus agravantes no procedimento.

No processo, a mulher conta que foi vendido a ela um implante hormonal para tratamento da obesidade, com a promessa de que também auxiliaria na questão psiquiatra. Em nenhum momento foi apresentado os possíveis efeitos colaterais, como a piora do estado depressivo e alterações no sistema hepático, apresentados pela paciente.

Além disso, ela relatou que se sentiu "enganada" e ter consentido a aprovação do procedimento sem ter sido comunicada sobre os riscos das substâncias prescritas e vendidas por ele.

"A informação prestada pelo médico deve ser clara, precisa e individualizada, não bastanto que o profissional de saúde informe, de maneira genérica, as eventuais repercussões no tratamento, o que comprometeria o consentimento informado do paciente, considerando a deficiência no dever de informação", segundo o processo.

"Com fim exclusivamente comercial, o médico deixou de esclarecer os riscos das substâncias alertados pelas sociedades médicas brasileiras, bem como não informou que o implante não possuía bula e que não poderia ser utilizado para fins estéticos", continua.

A mulher relata, ainda, que o modus operandi do médico é a prescrição de implantes a todos os pacientes da clínica para fins estéticos e comerciais, o que é vedado pelo CFM.

Prontuário médico da paciente, onde é relatado o objetivo estético, de uso das substâncias vedado pelo CFM para tal fim

A mulher conta que, em pesquisa com outros médicos, a aplicação das substâncias componentes no implante hormonal para o tratamento de emagrecimento e ganho de massa magra é vedada pelo Conselho Federal de Medicina.

Em resposta ao processo, o médico teria dito que as substâncias injetadas têm objetivo estético, além da prevenção de doenças, fatos que não têm respaldo ou evidência científica, de acordo com a sociedade médica.

Além disso, o Correio do Estado apurou que existem outras denúncias e processos no nome de Jhonatas no Conselho Regional de Medicina e no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Sem especialidade

Jhonatas Canela está inscrito no Conselho Nacional de Medicina, onde consta que não possui nenhuma especialidade médica registrada. Formado pela Universidade do Oeste Paulista, se formou em 2018 e, atualmente, é pós-graduando nas áreas que atua.

No entanto, foi esclarecido ao Correio do Estado que o recomendado é que o médico seja especialista na área para prescrever e realizar tratamentos. A especialidade recomendada na aplicação de substâncias e tratamentos corporais é a endocrinologia, que atua diretamente nas condições de diabetes, obesidade e desequilíbrios hormonais.

Jhonatas também se envolveu em polêmicas quando, em 2024, o Conselho Federal de Medicina se manifestou, em nota, sobre a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de proibir a comercialização e uso de implantes de terapia hormonal manipulados em farmácias magistrais, conhecidos como "chip da beleza".

Canela continua a promover o tratamento em suas redes sociais, com a justificativa de que são "implantes subcutâneos absorvíveis, hormonais e não hormonais na forma de pellets", conforme sua própria postagem.

Além disso, Canela faz a aplicação de outros produtos desaconselhados para procedimentos estéticos, como o lipedema e a ocitocina.

O Correio do Estado entrou em contato com Jhonatas e com a Clínica Canela para esclarecimentos das denúncias, mas até o fechamento da matéria, não recebeu nenhuma resposta.



