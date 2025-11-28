Megafábrica dá primeiros passos para duplicar produção de celulose

Fábrica de Três Lagoas foi ativada em 2012 e após o fim da disputa com a Paper, duplicação deve finalmente sair do papel

Pouco mais de meio ano depois de o grupo J&F encerrar o litígio bilionário com a Paper Excellence sobre o controle da fábrica de celulose Eldorado, em Três Lagoas, os irmãos Batista começam a dar os primeiros passos para duplicar a capacidade de produção da indústria, o que demandará investimento da ordem de R$ 15 bilhões (US$ 3 bilhões).

De acordo com informações do site The Agribiz, a partir de 2026 a Eldorado pretende elevar de 25 mil para 50 mil hectares a área anual de plantio de florestas de eucaliptos. O objetivo é assegurar matéria-prima suficiente para dar conta do futuro da companhia, tendo em vista que o ciclo do eucalipto é de sete anos.

“Uma ampliação da fábrica está em análise. Não temos nada cravado em relação a datas. Mas, a floresta leva sete anos para crescer, a fábrica se constrói em três”, afirmou Carlos Justo, gerente-geral florestal da Eldorado, ao The AgriBiz, deixando claro que o aumento do plantio é o primeiro passo para duplicar a produção.

Inaugurada em 2012, a planta produz 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano, o que já é 20% mais do que a fábrica foi projetada para entregar, há 13 anos. A meta é dobrar esta capacidade de produção anual.

Hoje, a Eldorado colhe 25 mil hectares por ano e, ao todo, administra 300 mil hectares de florestas em Mato Grosso do Sul, sendo que praticamente todas as terras são arrendadas (contratos de usufruto), já que a Paper, por ser empresa estraneira, não podia comprar terras.

A duplicação da capacidade de produção vem sendo anunciada faz anos, mas a disputa judicial sobre o controle da empresa barrava esta ampliação. Porém, em maio deste ano foi fechado um acordo e a J&F se comprometeu a pagar US$ 2,640 bilhões à Paper, que detinha pouco mais de 49% das ações.

OTIMISMO DO SETOR

As fazendas têm 670 hectares em média, um número que vem subindo ao longo dos últimos quatro anos. Uma das maiores propriedades, que veio nesse momento mais agitado para o setor de celulose no Estado é a fazenda Debrasa, com cerca de 3 mil hectares, localizada em Brasilândia, a 65 quilômetros de Três Lagoas.

“Havia muita desconfiança se o eucalipto iria se consolidar da forma como aconteceu em Mato Grosso do Sul. Por isso, começamos com propriedades menores e só agora têm aparecido as maiores”, explicou Justo. “A celulose sempre pagou um pouco mais que a pecuária e, agora, essa diferença ficou ainda mais marcada.”

Mesmo com a valorização pela qual as terras para silvicultura passaram nos últimos anos, os retornos ainda são bastante atrativos para quem arrenda. Nas contas da Acres, consultoria voltada ao mercado de terras, o rendimento anual é de 6,8% — bastante superior aos padrões da agricultura e pecuária.

“Numa média bastante simplificada, a silvicultura paga R$ 1,5 mil por hectare e, a pecuária, R$ 1 mil”, afirmou Justo.

Mesmo com a vinda de diferentes empresas para o Mato Grosso do Sul, cada uma ainda consegue áreas para plantar sem tanta sobreposição, segundo o executivo, dada a baixa densidade populacional do estado e, principalmente, a quantidade de terras a serem convertidas da pecuária.

Num exemplo prático desse momento, a Eldorado já conseguiu arrendar 15 mil hectares (dos 25 mil adicionais que vai precisar para o plantio de eucalipto a ser realizado a partir do ano que vem).

Arrendar, ainda assim, é só primeiro passo (um passo em que, inclusive, a Eldorado foi pioneira no setor). A diferença para conseguir manejar as florestas de forma adequada depende cada vez mais de tecnologia, que vai da semente até a colheita.

(Com informações do site The Agribiz)