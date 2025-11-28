Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

investimento bilionário

Megafábrica dá primeiros passos para duplicar produção de celulose

A partir de 2026 a Eldorado promete elevar de 25 mil para 50 mil hectares a área de plantio anual de eucaliptos

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

28/11/2025 - 10h31
Pouco mais de meio ano depois de o grupo J&F encerrar o litígio bilionário com a Paper Excellence sobre o controle da fábrica de celulose Eldorado, em Três Lagoas, os irmãos Batista começam a dar os primeiros passos para duplicar a capacidade de produção da indústria, o que demandará investimento da ordem de R$ 15 bilhões (US$ 3 bilhões).

De acordo com informações do site The Agribiz, a partir de 2026 a Eldorado pretende elevar de 25 mil para 50 mil hectares a área anual de plantio de florestas de eucaliptos. O objetivo é assegurar matéria-prima suficiente para dar conta do futuro da companhia, tendo em vista que o ciclo do eucalipto é de sete anos.

“Uma ampliação da fábrica está em análise. Não temos nada cravado em relação a datas. Mas, a floresta leva sete anos para crescer, a fábrica se constrói em três”, afirmou Carlos Justo, gerente-geral florestal da Eldorado, ao The AgriBiz, deixando claro que o aumento do plantio é o primeiro passo para duplicar a produção.

Inaugurada em 2012, a planta produz 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano, o que já é 20% mais do que a fábrica foi projetada para entregar, há 13 anos. A meta é dobrar esta capacidade de produção anual.

Hoje, a Eldorado colhe 25 mil hectares por ano e, ao todo, administra 300 mil hectares de florestas em Mato Grosso do Sul, sendo que praticamente todas as terras são arrendadas (contratos de usufruto), já que a Paper, por ser empresa estraneira, não podia comprar terras.

A duplicação da capacidade de produção vem sendo anunciada faz anos, mas a disputa judicial sobre o controle da empresa barrava esta ampliação. Porém, em maio deste ano foi fechado um acordo e a J&F se comprometeu a pagar US$ 2,640 bilhões à Paper, que detinha pouco mais de 49% das ações. 

OTIMISMO DO SETOR

As fazendas têm 670 hectares em média, um número que vem subindo ao longo dos últimos quatro anos. Uma das maiores propriedades, que veio nesse momento mais agitado para o setor de celulose no Estado é a fazenda Debrasa, com cerca de 3 mil hectares, localizada em Brasilândia, a 65 quilômetros de Três Lagoas.

“Havia muita desconfiança se o eucalipto iria se consolidar da forma como aconteceu em Mato Grosso do Sul. Por isso, começamos com propriedades menores e só agora têm aparecido as maiores”, explicou Justo. “A celulose sempre pagou um pouco mais que a pecuária e, agora, essa diferença ficou ainda mais marcada.”

Mesmo com a valorização pela qual as terras para silvicultura passaram nos últimos anos, os retornos ainda são bastante atrativos para quem arrenda. Nas contas da Acres, consultoria voltada ao mercado de terras, o rendimento anual é de 6,8% — bastante superior aos padrões da agricultura e pecuária.

“Numa média bastante simplificada, a silvicultura paga R$ 1,5 mil por hectare e, a pecuária, R$ 1 mil”, afirmou Justo.

Mesmo com a vinda de diferentes empresas para o Mato Grosso do Sul, cada uma ainda consegue áreas para plantar sem tanta sobreposição, segundo o executivo, dada a baixa densidade populacional do estado e, principalmente, a quantidade de terras a serem convertidas da pecuária.

Num exemplo prático desse momento, a Eldorado já conseguiu arrendar 15 mil hectares (dos 25 mil adicionais que vai precisar para o plantio de eucalipto a ser realizado a partir do ano que vem).

Arrendar, ainda assim, é só primeiro passo (um passo em que, inclusive, a Eldorado foi pioneira no setor). A diferença para conseguir manejar as florestas de forma adequada depende cada vez mais de tecnologia, que vai da semente até a colheita.

(Com informações do site The Agribiz)

RELIGIÃO

Pesquisador sul-mato-grossense é eleito para a Academia Brasileira de Hagiologia

O professor-doutor Fábio do Vale ocupará a Cadeira nº 22, da Patronesse Santa Teresinha do Menino Jesus

28/11/2025 11h51

O professor-doutor sul-mato-grossense Fábio do Vale vai ocupar a cadeira de nº 22 da ABRHAGI

O professor-doutor sul-mato-grossense Fábio do Vale vai ocupar a cadeira de nº 22 da ABRHAGI Divulgação

Continue Lendo...

Responsável por estudar e divulga o conhecimento sobre santos, candidatos à santidade, movimentos messiânicos e outras manifestações sagradas da Igreja Católica Apostólica Romana, a Academia Brasileira de Hagiologia (ABRHAGI), em consonância com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e com o Vaticano, elegeu o professor-doutor sul-mato-grossense Fábio do Vale para ocupar a sua 22ª cadeira, de um total de 40.

Com sede em Fortaleza, capital do Ceará, a ABRHAGI tem como atividades a realização de pesquisas, publicações de livros e revistas e a organização de cursos, palestras e congressos sobre o tema. Na prática, a Academia estuda os fatos extraordinários para - havendo correspondência canônica e litúrgica - iniciar os processos de canonização em todo o território nacional. 

Além de quantificar, auxiliar e promover essas questões iniciais de forma biográfica, a ABRHAGI também contribui com o início de possíveis causas bem como o monitoramento das que tão em andamento. Hoje, o Brasil tem 37 santos, 54 bem-aventurados, 31 veneráveis e 88 Servos de Deus, números que revelam a riqueza da santidade florescida em solo brasileiro e seu potencial de evangelização a partir das atividades extraordinárias que obtiveram em vida. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o campo-grandense Fábio do Vale informou que a posse dos novos acadêmicos está marcada para o dia 11 de fevereiro de 2026, durante missa solene na sede da Academia. “Sou pesquisador da vida e da obra do Missionário Salesiano Padre João Crippa. Em 2025, recebi a Medalha Legislativa São Carlos Acutis concedida pela Câmara Municipal de Campo Grande pelos méritos e empenhos para com a juventude católica campo-grandense”, declarou.

Aluno da Escola Diaconal São João Paulo II, da Arquidiocese de Campo Grande, ele é graduado em Letras e Pedagogia, além de graduando em Teologia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Também é membro efetivo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), onde ocupa a cadeira nº 14, e pós-graduado em Teologia. 

O pesquisador é doutor e pós-doutor em Estudos de Linguagem pelo PPGEL/FAALC, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), sendo que ainda realizou ainda outros dois pós-doutorados pela USP, no Programa Interunidades em Integração da América Latina da ECA, e pela UFSC, no Programa de Relações Internacionais. 

Atualmente, Fábio do Vale atua como diretor-acadêmico da Faculdade Insted e é coordenador de Pesquisa e Iniciação Científica e editor-chefe da revista científica RECAM. Ainda é pesquisador visitante da UFMS no projeto sobre a Rota Bioceânica e integra a Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), bem como o Núcleo de Estudos Culturais Comparados (NECC/UFMS) e o NAV(r)E da UEMS/CNPq, atuando nas áreas de Literatura Comparada, Estudos da Linguagem, Educação, América Latina e Estudos Culturais. 

Ele ainda é pós-graduado em Tecnologias e Educação a Distância, docência no Ensino Superior, Educação Especial e Neuropsicopedagogia, tem ampla experiência docente nos segmentos universitário, colegial e pré-vestibular. Foi diretor de Cultura da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (2018–2021) e participou, a convite do Vaticano, do Congresso do CELAM em Bogotá, contribuindo com o debate sobre a linguagem simbólica da cultura popular.

Operação Nárke V

Nervosismo de motorista 'entrega' 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux

Entorpecente, distribuído em tabletes, estava armazenado em 12 caixas de papelão lacradas

28/11/2025 11h30

Polícia Civil e PRF apreenderam 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux

Polícia Civil e PRF apreenderam 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux DIVULGAÇÃO/PCMS e PRF

Continue Lendo...

Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 332,4 kg de cocaína, nesta quinta-feira (27), no KM-42 da BR-163, região da Chácara das Mansões, em Campo Grande.

O entorpecente, distribuído em tabletes, estava armazenado em 12 caixas de papelão lacradas na carroceria de uma caminhonete Toyota Hilux.

Conforme apurado pela reportagem, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) receberam uma informação de que uma caminhonete estaria transportando grande quantidade de drogas na BR-163.

Em seguida, acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para abordar o veículo citado.

Os policiais deram voz de parada a Hilux, que estava em alta velocidade. O motorista, identificado como D.C.M., 35 anos, demonstrou intenso nervosismo ao ser interrogado pelos policiais.

Em seguida, a PRF fiscalizou a caminhonete e encontrou diversas caixas lacradas com pasta base e cloridrato de cocaína, totalizando 332,4 kg.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à DENAR. O entorpecente também foi apreendido.

A ação faz parte da Operação Nárke V, cujo objetivo é desarticular organizações criminosas que utilizam rodovias federais para transportar drogas e adulterar veículos.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 13.130 quilos de cocaína, 502.682 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 28 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

