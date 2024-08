Mesmo preso, Influencer candidato a vereador continua ativo nas redes

SAIU CARO

Campo-grandense de 19 anos estava interessado em ir ver o Travis Scott no Rock in Rio, em setembro, mas golpe o impediu de comparecer ao show do rapper norte-americano

Jovem campo-grandense de 19 anos tomou um golpe de R$ 1.080,00 ao tentar comprar ingresso para assistir ao show do rapper norte-americano Travis Scott, que vai se apresentar no Brasil no dia 11 de setembro em turnê. O criminoso usa o nome de pessoas que ele já aplicou outros golpes.

Segundo consta na ocorrência, o fato aconteceu no dia 31 de julho, mas só foi registrado na última segunda-feira (12), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Tudo começou quando o João Vítor viu uma postagem no X, antigo Twitter, de uma mulher, com o nome de Beatriz Nabiha Denser Domingues, anunciando três ingressos: duas meias-entradas (R$ 534 cada) e uma inteira (R$ 1.068).

Após entrar em contato com a pessoa, João acertou a compra de dois ingressos por R$ 1.080. Assim que fez o pagamento via pix e mandou o comprovante, a “vendedora” a bloqueou, tanto no WhatsApp, quanto no X. A transferência foi feita para Zils Transfer Games Societárias LTDA, do qual consta no Serasa que a empresa fica em Campinas (SP).

Porém, foi verificado, perante o IP registrado (179.189.42.12) na assinatura do contrato, que a vendedora se localiza em Santa Luzia (MG). Além disso, foi comprovado que Beatriz Nabiha Denser Domingues é outra pessoa que também tomou golpe, mas referente ao show do artista The Weeknd. Ou seja, o criminoso usa dados de outras pessoas que ele aplicou golpe para praticar futuros delitos.

Inclusive, a verdadeira Beatriz se pronunciou na conta X e disse que o golpista estava usando seus dados indevidamente, ainda pediu para que as pessoas denunciassem a conta fraudulenta. Nathália Reis Pedrosa, amiga de João e uma das testemunhas presentes no contrato, conta que não foi vítima dessa falsificação de identidade pois não exigiu identidade das partes no acordo.

“Não aconteceu comigo e com o João porque a gente não pediu identidade, a gente só fez o contrato online mesmo. Mas conversei com outra pessoa que caiu no golpe e ela me mandou a foto da identidade que o cara mandou da Beatriz, sabe? Então ele estava se passando pela menina”, explicou Nathália

João disse que não desistiu de ir ao show e continua na procura de ingressos verdadeiros, além de falar que não desconfiou pois verificou o tempo da conta da pessoa.

“Eu procurei ela pelo Twitter (atual X), era uma conta antiga já que falava de outros assuntos, e não só de ingresso, uma conta que tinha bastante seguidor, seguidor de volta e tal, mas não claramente que assim, não parecia ser fantasma, sabe? Nem criada para aquele propósito de vender ingresso. Como a gente vê muito cambista, golpista por aí”, disse o jovem de 19 anos.

O caso segue em investigação e já foi informado, também pela vítima, que o criminoso continua mudando seu nome e foto na rede social para aplicar futuros golpes.

Cuidados para não tomar golpe:

Desconfie de facilidades;

Não compartilhe informações com desconhecidos;

Confira todos os dados antes de efetuar uma transação financeira;

Opte por segurança adicional;

Confirme a veracidade de quem entrou em contato;

