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PEDRO GOMES

Ministério Público investiga perfuração irregular de poço artesiano em MS

Captação irregular de água subterrânea pode comprometer o gerenciamento adequado dos recursos hídricos e colocar em risco o controle da exploração dos aquíferos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

14/07/2026 - 18h00
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Perfuração irregular de poço artesiano entrou na mira do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O MPMS instaurou inquérito civil para investigar a perfuração de um poço tubular profundo, destinado à captação de água subterrânea, sem autorização ambiental, em uma propriedade rural de Pedro Gomes, município localizado no norte de MS, a 308 quilômetros de Campo Grande.

A investigação iniciou após o encaminhamento de Auto de Infração Ambiental, Laudo de Constatação, Relatório de Fiscalização e outros documentos elaborados pela Polícia Militar Ambiental (PMA), que alegaram indícios de perfuração de poço artesiano sem autorização para uso de recursos hídricos e sem licenciamento ambiental.

A captação irregular de água subterrânea pode comprometer o gerenciamento adequado dos recursos hídricos e colocar em risco o controle da exploração dos aquíferos.

Durante a fiscalização, observou-se que a obra foi concluída recentemente, mas, o proprietário do imóvel não apresentou a documentação exigida pelas autoridades ambientais.

Diante dos fatos, o dono do imóvel deve prestar esclarecimentos, apresentar documentos e regularizar o poço junto ao órgão ambiental competente, no prazo estabelecido pelas autoridades. Além disso, levou multa.

O MPMS expediu ofícios ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e ao Cartório de Registro de Imóveis. O objetivo é garantir a proteção do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos hídricos e o cumprimento da legislação ambiental.

A perfuração de um poço artesiano em uma residência pode ser uma boa alternativa para abastecimento de água, mas exige autorização e acompanhamento de órgãos ambientais.

A ação é legal no Brasil, desde que sejam cumpridas as exigências legais aplicáveis. Não é uma obra que pode ser feita livremente apenas por ser em um terreno particular.

Infográfico: Mestria

Prorrogou

Prefeitura de Campo Grande prorroga contrato para evitar paralisação da frota

Município prorrogou por até seis meses o contrato que gerencia o abastecimento dos veículos oficiais após reconhecer risco concreto de descontinuidade operacional enquanto a nova licitação não é concluída.

14/07/2026 17h02

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Veículos da frota da Prefeitura de Campo Grande utilizam sistema de abastecimento cujo contrato foi prorrogado por até seis meses para evitar a interrupção do serviço.

Veículos da frota da Prefeitura de Campo Grande utilizam sistema de abastecimento cujo contrato foi prorrogado por até seis meses para evitar a interrupção do serviço. Foto: Divulgação

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A Prefeitura de Campo Grande reconheceu oficialmente o risco de interrupção de um serviço considerado essencial e decidiu prorrogar, em caráter "transitório, excepcional e condicionado", contratos responsáveis pelo gerenciamento e controle do abastecimento da frota municipal.

A medida, publicada na edição desta terça-feira (14) do Diogrande, busca evitar que veículos utilizados por diversas secretarias deixem de operar enquanto a administração ainda não conclui um novo processo de contratação. 

Os atos administrativos envolvem contratos firmados com a empresa S.H. Informática Ltda., responsável pela gestão e intermediação do abastecimento dos veículos oficiais.

Segundo o texto publicado no Diário Oficial, a prorrogação ocorrerá por até seis meses, ou até que um novo contrato seja assinado e entre em vigor. A justificativa utilizada pela Prefeitura chama atenção por admitir, de forma expressa, a existência de um "risco concreto de descontinuidade operacional". 

Na prática, o sistema contratado é responsável por controlar e gerenciar o abastecimento da frota utilizada por órgãos municipais, permitindo o monitoramento do consumo de combustíveis, autorização de abastecimentos, fiscalização de gastos e geração de relatórios de controle.

Caso esse serviço fosse interrompido sem uma alternativa pronta para substituí-lo, setores estratégicos da administração poderiam enfrentar dificuldades para manter suas atividades diárias, especialmente aqueles que dependem da circulação permanente de veículos oficiais.

Embora os extratos publicados não detalhem quantos veículos são atendidos pelo sistema, a estrutura da Prefeitura abrange centenas de automóveis, caminhões, máquinas e utilitários distribuídos entre secretarias como Saúde (Sesau), Infraestrutura (Sisep), Governo (Segov), Guarda Civil Metropolitana, Assistência Social, Educação e demais órgãos da administração direta e indireta.

Medida tem caráter excepcional

O documento deixa claro que a renovação não representa uma extensão comum do contrato.

Ao longo do texto, a administração utiliza diversas expressões incomuns em atos administrativos, classificando a prorrogação como "excepcional", "transitória", "precária" e "condicionada", ressaltando que a medida foi adotada exclusivamente para preservar a continuidade dos serviços públicos até a conclusão da nova contratação. 

Outro ponto destacado é que a Prefeitura manteve integralmente as condições econômicas já previstas no contrato original.

O ato também estabelece que não haverá reajuste de preços, revisão contratual, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nem efeitos retroativos decorrentes da renovação. 

Teto baseado na ANP

Durante a vigência da prorrogação, o Município autorizou que o preço máximo divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para Campo Grande seja utilizado apenas como teto operacional para controle do abastecimento.

Segundo o extrato, essa referência não altera a estrutura contratual nem modifica os critérios de remuneração da empresa, servindo apenas como mecanismo temporário para garantir a continuidade da execução do serviço enquanto o novo processo administrativo não é concluído. 

Contratos vencem antes da nova licitação

Os extratos indicam que a Prefeitura optou por manter os contratos ativos justamente porque o novo procedimento de contratação ainda não foi finalizado.

No caso da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a prorrogação vale entre 8 de julho de 2026 e 7 de janeiro de 2027.

Já para a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e a Secretaria Executiva da Mulher (Semu), a renovação vai de 13 de julho de 2026 a 12 de janeiro de 2027, podendo ser encerrada antes caso o novo contrato seja formalizado e passe a produzir efeitos. 

Prefeitura é questionada sobre a prorrogação do contrato

A equipe de reportagem do Correio do Estado procurou a Prefeitura de Campo Grande para obter mais detalhes sobre a prorrogação excepcional do contrato.

Entre os questionamentos encaminhados estão o estágio da nova licitação, a previsão para contratação da empresa que substituirá a atual prestadora do serviço e os motivos que levaram ao reconhecimento do "risco concreto de descontinuidade operacional".

A reportagem também solicitou informações sobre o valor estimado do futuro contrato, a quantidade de veículos atendidos pelo sistema de abastecimento, as secretarias contempladas e os impactos que uma eventual interrupção do serviço poderia causar à administração municipal.

Até o fechamento desta edição, a Prefeitura não havia se manifestado.

O jornal  também questionou se existe um plano de contingência para garantir o abastecimento da frota e solicitou informações sobre os valores pagos à empresa S.H. Informática Ltda. desde 2022.

Até a publicação desta matéria, a Prefeitura não havia encaminhado resposta aos questionamentos.

acessibilidade

Justiça obriga Campo Grande a fazer concurso para intérprete de Libras

Foi constatado que a prefeitura estava realizando contratações temporárias sucessivas para o exercício de uma atividade considerada essencial

14/07/2026 16h45

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Língua Brasileira de Sinais (Libras) - imagem de ilustração

Língua Brasileira de Sinais (Libras) - imagem de ilustração

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Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou que a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) realize Concurso Público, para cargos efetivos de tradutores e intérpretes, da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que atuam na Central Municipal de Interpretação de Libras (CMILCG).

O objetivo é garantir a inclusão, acessibilidade e garantia de direitos das pessoas surdas, de modo a fortalecer a estrutura permanente de tradutores e intérpretes de Libras para garantir a comunicação e acesso aos serviços públicos.

Foi constatado que a prefeitura estava realizando contratações temporárias sucessivas para o exercício de uma atividade considerada essencial e, além disso, há provas que demonstram situações graves de falha no atendimento às pessoas surdas.

Para o TJMS, a manutenção de contratos temporários por período superior a quatro anos desvirtuou a excepcionalidade prevista pela Constituição Federal e representou burla à exigência de concurso público.

Segundo o Promotor de Justiça, Paulo Zeni, a prática contrariava a regra constitucional que exige concurso público para o ingresso em cargos permanentes da Administração Pública.

A PMCG justificou que as contratações temporárias são legais e alegou dificuldades relacionadas aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, às restrições eleitorais e à autonomia administrativa do Poder Executivo.

Mas, a justificativa foi rejeitada pelos desembargadores, pois, a substituição dos profissionais temporários por servidores efetivos não representa criação de nova despesa substancial, já vez que os recursos destinados ao pagamento dos serviços já integram as despesas correntes do Município.

Com a manutenção da sentença, Campo Grande deverá promover, no prazo estabelecido pela Justiça, concurso público para o preenchimento dos cargos efetivos de tradutores e intérpretes de Libras e regularizar a prestação do serviço.

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por intermédio da 67ª Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos.

INTÉRPRETE DE LIBRAS

Intérprete de libras atua como mediador da comunicação entre usuários da Libras (deficientes auditivos) e pessoas que utilizam a língua portuguesa (população em geral), de modo que informações sejam transmitidas de forma clara, fiel e acessível.

O trabalho tem papel essencial na promoção da acessibilidade e da inclusão de pessoas surdas em diferentes espaços da sociedade.

Sua função é interpretar, de maneira ética e imparcial, as mensagens entre a língua portuguesa e a Libras, respeitando o conteúdo e a intenção da comunicação.

O intérprete de Libras pode atuar em escolas, universidades, hospitais, tribunais, repartições públicas, empresas, emissoras de televisão, conferências, eventos, reuniões e plataformas digitais.

Para exercer a profissão, é necessário dominar tanto a Libras quanto a língua portuguesa, além de desenvolver habilidades como concentração, memória e agilidade.

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