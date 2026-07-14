Dois jovens são encontrados mortos em área rural de Campo Grande

quipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram perícia no local onde os corpos de dois jovens foram encontrados em uma estrada vicinal na zona rural de Campo Grande. - Foto: Divulgação.

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A Polícia Civil investiga a execução de dois jovens encontrados mortos na tarde desta terça-feira (14) em uma área rural de Campo Grande e trabalha, inicialmente, com a hipótese de que o crime esteja relacionado à disputa entre organizações criminosas.

As vítimas foram identificadas como Lucas Lima de Oliveira, de 24 anos, e Tiago Salles Pereira.

Os corpos estavam em uma estrada vicinal nas proximidades do Assentamento Estrela, em uma região localizada entre a BR-262 e a MS-040, na saída para Três Lagoas, a cerca de 25 quilômetros da área urbana da Capital.

As primeiras informações levantadas pelas equipes de investigação apontam que ambos seriam integrantes de uma mesma facção criminosa e teriam sido mortos por integrantes de um grupo rival.

Apesar dessa linha investigativa ganhar força, a Polícia Civil ressalta que a motivação do crime e a autoria ainda dependem do avanço das investigações.

Perícia aponta execução no local

Os trabalhos realizados pela Polícia Científica indicam que os dois jovens foram assassinados exatamente onde os corpos foram encontrados. Vestígios de sangue, marcas na vegetação e a posição das vítimas reforçam a hipótese de que não houve transporte dos cadáveres após os homicídios.

Conforme apurardo, um dos jovens ainda tentou fugir dos atiradores, mas acabou alcançado e morto antes de conseguir escapar. A dinâmica observada pelos peritos afastou, ao menos neste primeiro momento, a possibilidade de que a área rural tenha servido apenas como ponto de desova.

A estimativa inicial é de que as execuções tenham ocorrido entre cinco e seis horas antes da chegada das equipes policiais.

Marcas dos disparos

Segundo informações repassadas pelas autoridades, Lucas Lima de Oliveira apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça.

Já Tiago Salles Pereira foi encontrado com múltiplas perfurações, sendo três tiros na região do tórax, um na cabeça e outro no braço. Os corpos estavam separados por aproximadamente dez metros, próximos a uma cerca às margens da estrada de terra.

Local isolado pode ter sido escolhido pelos criminosos

Outro aspecto analisado pelos investigadores é o local onde o crime ocorreu. A estrada vicinal fica distante de residências e possui baixo fluxo de veículos e pedestres, características que podem ter sido determinantes para a escolha da área pelos autores, dificultando testemunhas e retardando o acionamento das forças de segurança.

A descoberta dos corpos mobilizou uma força-tarefa das polícias Militar, Civil e Científica na tarde desta terça-feira (14). Após o acionamento feito por pessoas que passavam pela estrada vicinal, a área foi isolada para preservação da cena do crime e realização dos primeiros trabalhos periciais.

Após a conclusão dos trabalhos, os corpos foram removidos por uma funerária e encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passarão por exames necroscópicos.

Investigação

Enquanto a perícia era realizada, policiais da 4ª Delegacia de Polícia Civil e do Grupo de Operações Especiais (GOI) iniciaram diligências para tentar identificar os autores da execução.

Concluído o registro inicial da ocorrência, o caso será encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pela continuidade das investigações.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso ou identificado oficialmente, e a Polícia Civil seguia apurando a dinâmica do duplo homicídio e a possível relação das vítimas com organizações criminosas.