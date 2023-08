Ministro da Justiça Flávio Dino em a MS lançar programa de segurança pública

Na próxima segunda-feira (24), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, virá para Mato Grosso do Sul para cumprir agenda em Campo Grande

Conforme apurado pelo Correio do Estado, o ministro Flávio Dino estará na cidade para implantar o Plano de Ação da Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), ambas iniciativas do Governo Federal.

Para dar início aos programas, o ministro fará a entrega de viaturas e equipamentos para a polícia de Mato Grosso do Sul.

Também será assinado um convênio para a construção da Casa da Mulher Brasileira que será instalada em Dourados. Esta é a segunda unidade em MS, sendo que a de Campo Grande foi a primeira inaugurada no país.

A instalação da Casa da Mulher é uma antiga reivindicação das mulheres indígenas, já que o índice de violência doméstica tem crescido consideravelmente nas aldeias. A unidade será instalada próximo à Reserva Indígena, que engloba as aldeias Jaguapiru e Bororó, onde vivem os povos originários da etnia Guarani, Kaiowá e Terena.

PLANO DE AÇÃO DA SEGURANÇA

O Plano de Ação da Segurança (PAS) foi iniciado em junho deste ano, durante cerimônia com a presença do ministro Flávio Dino e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o governo federal, o programa promove iniciativas para combater o tráfico de drogas, violências nas escolas e contra a mulher. Além de prever o combate a crimes ambientais e a proteção da Amazônia.

O Plano ainda também busca valorizar o profissionais de segurança, com apreensões de armas e munições ilegais, além de desenvolver operações integradas entre as forças policiais

As iniciativas fazem parte do fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), com o combate ao crime organizado, contra crianças e adolescentes e também contra a mulher.

