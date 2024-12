Moradores de MS morrem em acidentes rodoviários no fim de semana

Acidente grave

Estavam no veículo duas idosas e após o impacto da colisão, passageira sofreu parada cardiorrespiratória

Colisão deixou rastro de destruição nos entornos do Parque Estadual do Prosa Foto: Paulo Ribas, Correio do Estado

Um veículo conduzido por uma idosa de 63 anos bateu contra uma viatura descaracterizada e derrubou a 43 postes de concreto no Parque dos Poderes, no final da tarde desse domingo (22). Após o impacto da batida, ambos os veículos foram parar na área de mata do Parque Estadual do Prosa.

Segundo informações do registro policial, as idosas estavam em um Toyota Corolla, trafegando pela Avenida Afonso Pena. Quando ao passarem pela rotatória de ligação da via com a Avenida do Poeta, colidiram contra a lateral da viatura, uma caminhonete Toyota Hilux, que estava estacionada.

Após a batida, ambos os veículos saíram da pista, derrubaram cercas e postes e invadiram o terreno ao lado. No local, ficou um rastro de destruição, com um total de 43 postes de concreto derrubados e 85 metros de cerca da reserva ambiental caídos.

Militares do Batalhão de Choque da Polícia, que fica em frente o local da batida, prestaram os primeiros socorros às idosas. Ambas as vítimas necessitaram de atendimento médico, e uma viatura da Unidade de Resgate de Suporte Avançado (Ursa) do Corpo de Bombeiros foi acionada

A motorista do Corolla foi encaminhada para um hospital particular com ferimentos leves. Já a passageira, sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento médico e foi encaminhada para a Santa Casa. A vítima foi reanimada pelos bombeiros por cerca de 20 minutos. O estado de saúde é grave.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a viatura atingida ficou sob responsabilidade da Policial Militar. O caso está registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol; e segue em investigação pela Polícia Civil.

Confira mais imagens de como ficou o entorno do local do acidente: